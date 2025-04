Matko Miljevic regresa al Coloso: "Uno siempre quiere volver al lugar donde se sintió feliz y en Newell's lo fui"

Matko Miljevic está pasando por un gran presente. Manija de un Huracán que quizás pueda ser el equipo revelación de 2025, clasificado a los octavos de final de la Liga Profesional y protagonista de la Sudamericana, el exvolante de Newell's rompió el silencio que mantuvo "por respeto al club", contó lo vivido en el Parque donde la entidad "no ejecutó la cláusula porque no tenía plata" y confirmó que "Soso no me iba a tener en cuenta".

"Hice silencio por respeto, porque creo que Newell's está por delante de todo. Tenía entendido que había una opción de compra hasta diciembre y si no se ejecutaba en una determinada fecha quedaba libre. Llegó esa fecha y no se ejecutó porque el club no tenía el dinero para comprarme", explicó el croata en un mano a mano con Ovación en la previa de su regreso al Coloso para enfrentar a la Lepra.

El volante creativo apuntó de lleno al exentrenador Rojinegro Mariano Soso, quien lo siente responsable de que hoy no esté vistiendo los colores de la Lepra. "Salieron a hablar muchas cosas, igualmente Soso no me iba a tener en cuenta para este año y creo que por eso no hicieron nada. A pesar de todo estoy muy agradecido a la gente por haberme dado la confianza", relató.

En la búsqueda de los porqué de su no continuidad en la Lepra, el hoy citado por la selección de EEUU volvió a responsabilizar a Soso: "Son momentos, creo que el último tiempo en Newell's me sentí bien, cómodo, pero cuando vino Mariano Soso no me sentí más de esa manera, era un técnico que tenía otra estructura y priorizaba a otros jugadores y a mí me dejaba de lado. Se sabía lo que iba a pasar este año, siempre dejó en claro que para 2025 no me iba a tener en cuenta y le dio prioridad a jugadores que sabía se quedaban en el club".

Los mejores recuerdos en Newell's

La vuelta al Coloso no la siente como un hecho menor. "Hace unos días vinieron unos amigos de Rosario a verme al partido y me consultaba eso y les dije que tengo los mejores recuerdos en Newell's a pesar que por un técnico como Soso y algunos dirigentes no esté más. Estoy contento en Huracán, pero los recursos son muy buenos. Me dan ganas de volver a pisar el Coloso el martes", contó Miljevic.

Con respecto a este Globo que sorprende, manifestó: "No me creo importante en Huracán, sino que le damos mucha prioridad y el técnico nos bajó una línea donde se prioriza al grupo y eso es lo primero. Obviamente, en cada posición los jugadores se están destacando. Desde el primer momento cuando me llamó Darío (Kudelka) me comentó el proyecto que tenía y hoy en día me está haciendo ver un jugador más completo".

Su forma de salir de la Lepra es algo que todavía no termina de digerir. "No le cierro las puertas a nadie y uno siempre quiere volver al lugar donde fue feliz y en Newell's lo fui. Hoy en día tengo la cabeza puesta en Huracán, estoy muy contento acá, pero obvio que a uno le gustaría tener una revancha, sobre todo por la forma en que me fui porque no quería hacerlo de esa manera", aclaró.

Para finalizar la charla, le dejó un mensaje al hincha Leproso con el que está sumamente agradecido: "Hasta el día de hoy los hinchas me siguen mandando mensajes, estoy muy contento con el cariño que me brindan. Y también les diría que le pregunten a Soso por qué no me quiso este año".