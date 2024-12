Matko Miljevic se despidió de los hinchas de Newell's obviando a la dirigencia

"Llegó uno de los días más difíciles de mi carrera. Me toca despedirme de un club que me abrió las puertas, en el que me sentí muy bien tratado y del que no me hubiera gustado irme". De esta manera, Matko Miljevic, el exvolante Rojinegro, comenzó su despedida de Newell's tras un año de vestir la camiseta de la Lepra y con una salida un tanto polémica ya que todos los caminos apuntaban a la continuidad.