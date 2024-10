Matías Lequi: "Los chicos entraron bien y eso me pone muy contento"

Lequi le busca la vuelta pero no se la encuentra y la meta copera se marchita

En cuanto si a Central le faltó juego en los últimos metros, comentó: “Tuvimos la más claras sobre el final. Repito, entraron algunos chicos para sumar minutos y fueron parte de sostener esa intensidad y es algo que me deja contento”.

Sobre la salida de Campaz, añadió: “Apenas comenzó el partido manifestó una pequeña molestia. Aguantó todo el primer tiempo y ahora vamos a hacer las pruebas para saber lo que tiene”.

>> Leer más: Central se quedó con las ganas y no pasó del empate ante Instituto

En cuanto a si lo conformaba el empate, más que nada porque son muchos los equipos que le cuesta jugar en la cancha de Instituto, comentó que no: “Siempre que juega Central quiero que gane. Tuvimos nuestras chances, fuimos y lo buscamos con nuestros defectos y virtudes. Destaco y me pone feliz que los chicos estuvieron a la altura de las circunstancias. Quizás lo más negativo fueron las amarillas de Quintana y Facundo Mallo ya que no vamos a poder contar con ellos para el próximo partido y nos tenemos que rearmar”.

Finalmente se expresó sobre las ausencias en la lista de convocados de Damián Martínez y Mauricio Martínez. "Fue por cuestiones futbolísticas”, cerró la conferencia de prensa.