Martínez Dupuy: "No podía terminar el año sin hacer un gol"

Volvió a convertir después de casi dos años, lo que le generó un gran desahogo. "Me puso contento por mí, pero también por mi familia", le confió a Ovación

Para un 9 el gol lo es prácticamente todo y si no que lo diga Luca Martínez Dupuy , a quien la emoción lo sobrepasó el sábado en el Gigante, en el gran triunfo que Central logró frente a River. Y esas sensaciones pudieron haber sido por la gran actuación que tuvo (fue unas de las grandes figuras del encuentro, junto a Campaz y Malcorra), pero el gol era lo que el delantero necesitaba, después de casi dos años sin convertir. Es que para el mexicano fue larguísimo el tiempo entre aquel 22 de febrero de 2022, en el que marcó el descuento en la derrota canalla contra Boca (en cancha de Vélez), por la Copa Liga Profesional 2022, de la mano del Kily González. “Uf, fue larguísimo. A todos les decía que no podía ser que termine el año sin convertir un gol” , tiró Martínez Dupuy en el diálogo con Ovación. Y se ilusionó: “Quiero ser el mismo Luca que era” .

Como en varios otros partidos, a Dupuy le tocó ingresar, pero señaló que en esta ocasión lo tomó de una manera diferente, con ganas de disfrutar el partido. Era algo que, según sus propias palabras, había sido tema de conversación con gente de su entorno familiar. “Mirá, antes del partido lo había hablado con mi viejo y le dije que si me toca entrar lo iba a disfrutar . Quiero ser el mismo Luca que era y eso me dio mucha confianza para afrontar el partido como lo hice”, destacó el delantero canalla.

Claro, intentar hacer foco en esa locura que Dupuy vivió la tarde del sábado en el Gigante implicar retrotraerse en el tiempo, no sólo en ese último gol, ante Boca, sino en lo que vino poco tiempo después. Porque tras la ida del Kily González se dio la llegada de Leandro Somoza y en el inicio de ese nuevo ciclo Dupuy sufrió una grave lesión. Al día siguiente del primer partido de Somoza como DT canalla (0-2 en cancha de Tigre), Luca se rompió los cruzados de la rodilla derecha, lo que lo dejó afuera de todo lo que quedaba de ese año. Afuera del ciclo Somoza y de todo el proceso de Carlos Tevez.

Recién con la llegada de Miguel Angel Russo , Dupuy sintió que estaba nuevamente para salir al ruedo, aunque no le resultó sencillo. “Lo que pasó el sábado fue soñado porque en lo personal tuve un año durísimo, con muchas adversidades, muchas idas y vueltas”. Demasiada claridad en las palabras del futbolista como para no entender esa emoción que le dio un abrazo de oso.

Hacía casi dos años que Dupuy no convertía. Su último gol había sido en 2021, en la derrota ante Boca, en cancha de Vélez.

“Con mi familia veníamos hablando desde hace un tiempo de que íbamos a cerrar el año bien, que no lo podíamos hacer de esta forma. Ellos lo necesitaban y ese triunfo y el gol me puso contento por ellos”, advirtió Dupuy, a quien rápidamente se le hizo referencia que él también lo necesitaba, seguramente más que su familia. “Claro que lo necesitaba muchísimo, pero nunca puedo dejar de pensar en los demás porque quiero que en mi familia todos sean felices”, remarcó.

Incluso este 2023 fue bravo para Dupuy, quien no jugó un solo partido de titular en lo que va del año. Recién salido de la recuperación tras la intervención quirúrgica, Russo lo llevó muy de a poco, ya en un determinado momento a contramano de las pretensiones de los hinchas, pero en estos últimos encuentros comenzó a tener más participación. Pero claro, lo que sucedido ante River fue muy distinto, no sólo porque pudo jugar más minutos (ingresó en el primer tiempo, por la lesión de Tobías Cervera), sino por lo que significó su aporte desde lo futbolístico.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Flacapital%2Fstatus%2F1723469170757562647&partner=&hide_thread=false EL GOL CANALLA



Centro de Campaz y toque de primera de Dupuy para marcar el empate en el Gigante ante River. pic.twitter.com/xtJto0C8H0 — Diario La Capital (@lacapital) November 11, 2023

Porque fue clave una intervención suya, en la que arrancó y terminó la jugada. Es que el primer tiempo se moría con River en ventaja y fue Dupuy quien aprovechó el error de De la Cruz, metió el cambio de frente hacia la izquierda y fue con fe al área millonaria, convencido de que Campaz podía hacer de las suyas. El tumaqueño se la puso en el pie y Dupuy no falló frente a Armani.

“Sabía que Jaminton lo iba a hacer. Vi que entraba solo y dije «tiene que ser ahora». Fue tan bueno el centro que pasó entre las piernas del defensor de River”, relató Dupuy sobre esa jugada en particular, que fue en definitiva la que le permitió afrontar el resto del partido con muchísima más confianza.

Es que el hecho de haber estado entre los tres destacados del equipo no fue sólo por el gol, sino por lo que hizo después de eso, en un segundo tiempo en el que encaró siempre, en el que se fajó con los centrales millonarios y, sobre todo, en el que desequilibró cuantas veces se lo propuso. En una de esas acciones fue la corrida en la que eludió hasta a Armani y se la dio a Campaz, aunque demasiado tarde. “Primero pensé en patear pero venía muy embalado y enganché. Lo quise pasar, pero nunca se tiró y la verdad jamás lo vi al Bicho, que estaba solo. Se la di tarde y por eso me puteó un poquito, ja”, bromeó el delantero. A lo de la fricción también le puso palabras: “Me gusta ese estilo de juego y la verdad que me sentí muy bien ante dos centrales de selección como lo son González Pirez y Paulo Díaz”.

Dupuy3.jpg Martínez Dupuy se exige al máximo, ante la férrea marca del chile Paulo Díaz. Con él y González Pirez tuvo un duelo constante. Marcelo Bustamante / La Capital

“Antes del partido teníamos un objetivo claro, que era ganar para recuperar el puesto en la Libertadores, sabiendo que después debían hacerlo los otros y nosotros cumplimos con nuestra parte”, reflexionó. Y tiró: “Va a ser hermoso jugar la Libertadores con Central”.

Claro que para eso habrá que esperar a la última fecha, en la que Central visitará al descendido Arsenal, partido en el que tiene todos los boletos para jugar de titular (teniendo en cuenta la lesión de Cervera), aunque su análisis fue extremadamente medido. “Esas son cosas que decide Miguel. Yo entreno todos los días al ciento por ciento y hago lo que tengo que hacer. Contra River se me dio el gol y estoy seguro que lo que venga va a ser muy bueno”, concluyó.