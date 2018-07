Marco Ruben continúa sin poder definir su futuro

Otro día en veremos. Una nueva jornada donde no hubo fumata blanca. Desde Central informaron ayer que no hubo nada nuevo en torno a la posible contratación del volante central que tanto pretende Edgardo Bauza. También argumentaron sin rodeos que no avanzaron en la negociación sobre la extensión del vínculo de Marco Ruben, quien por el momento continúa entrenando junto al primer equipo de Rosario Central en el country de Arroyo Seco.





En La Plata no quieren saber mucho con desprenderse de Rinaudo. Por algo le pusieron una cifra bastante elevada para un jugador de 31 años. El Lobo lo tasó en un millón trescientos mil dólares limpios. Los canallas, quienes oficialmente no suelen brindar números por compras, préstamos, ventas o comisiones, ofrecieron un millón. Al menos es lo que trascendió desde Buenos Aires. Es por ese motivo que por ahora es inviable que la operación llegue a buen puerto.





Sin embargo, en Arroyito no quieren dilatar mucho la contratación de un volante para que acompañe a Leonardo Gil en la función del doble cinco. Por eso, de no cerrarse en breve lo de Fito intentarán con otro semblante ir de verdad por el colombiano Abel Aguilar.





Por el momento, el mediocampista cafetero está de vacaciones tras haber formado parte del seleccionado que participó del Mundial en Rusia. Sin embargo, en Central analizan de otra manera a ir a la carga por el jugador internacional. Sobre todo por la indefinición que reina sobre la imagen de Rinaudo, que cuando pudo llegar al club en otro contexto tras su paso por Italia, Eduardo Coudet priorizó a otros jugadores. Más allá de dimes y diretes, todo marca que la novela que tiene como protagonista al volante seguirá ofreciendo un par de capítulos de suspenso más.





Por otra parte, ayer tampoco hubo avance en cuanto a la posible extensión del contrato del delantero Marco Ruben. Lo que sí pudo certificar este medio es que el club hizo una oferta mejorada y no tres como deslizaron por lo bajo desde la propia entraña de la sede canalla. Pero todo sigue en veremos. Y pinta para continuar así, al menos por unos días más.

Amistoso ante Tiro en Arroyo Seco

Central jugará mañana, a las 10, en el country de Arroyo Seco un encuentro contra Tiro Federal como parte del menú de partidos amistosos que tiene en la pretemporada. Según trascendió, el Patón Bauza pidió que sea a puertas cerradas. Mientras que el domingo afrontará otro desafío informal. Será ante San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro. La idea del DT es poner lo mejor que tiene a mano en pos de ir aceitando la máquina de cara al debut oficial que tendrá Central en la temporada, y que será el próximo jueves 2 en Santa Fe por Copa Argentina con Juventud Antoniana de Salta.