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El Hospital Vilela sufrió un intento de robo de tablets y televisores en oncología

El ladrón consiguió escapar de la policía, pero tuvo que descartar el botín a pocas cuadras del nosocomio municipal

18 de junio 2026 · 11:11hs
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La policía rosarina los artefactos del Hospital Vilela en pasaje Nariño al 1900.

Foto: Policía de Santa Fe.

La policía rosarina los artefactos del Hospital Vilela en pasaje Nariño al 1900.

Apenas algo más de un mes después de la inauguración de sus nuevas instalaciones, el Hospital Vilela fue escenario de un intento de robo. Un delincuente se llevó cinco tablets y dos televisores del área de oncología, aunque la policía logró recuperar los aparatos este jueves a la madrugada en Rosario.

La Brigada Motorizada de las fuerzas de seguridad provinciales descubrió lo ocurrido a partir de un operativo sobre el pasaje Nariño al 1900, a dos cuadras del efector municipal. En ese momento, el ladrón decidió deshacerse del botín para escapar.

Los agentes encontraron un par de televisores LED de 32 pulgadas y varios dispositivos electrónicos. Rápidamente advirtieron que al menos uno de ellos pertenecía a un hospital.

Un intento de robo en el Hospital Vilela

Según fuentes oficiales, el maleante había guardado todos los aparatos dentro de una bolsa negra. La policía lo interceptó alrededor de las 5.30 de la mañana, cuando estaba ingresando a una vivienda.

El sospechoso descartó los artefactos ante el encuentro con las autoridades. A continuación subió a los techos para alejarse y finalmente huyó sin ser identificado.

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Después de este episodio, los agentes decidieron ir al Hospital de Niños Víctor J. Vilela para continuar con la investigación, ya que era el efector más cercano. Así constataron que alguien había ingresado previamente y se había llevado varios dispositivos del sector de oncología en el edificio ubicado sobre Virasoro e Italia.

De acuerdo a las fotografías del procedimiento, las tablets estaban guardadas en el cajón de una sala. En cambio, los televisores fueron arrancados de las paredes del nosocomio. Luego del hallazgo, el registro de las actuaciones quedó a disposición de la Justicia en la comisaría 2ª.

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