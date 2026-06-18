Surf: Argentina logró el subcampeonato panamericano, con una medalla del rosarino Santino Basaldella

Terminó detrás de Brasil en los Juegos Panamericanos de Surf Panamá 2026, producto de cinco medallas, entre ellas el bronce del joven rosarino en SUP Race

Santino Basaldella se quedó con el bronce en SUP Race y luce la medalla en el podio.

Las olas panameñas de Playa Venao le pusieron la escenografía a los XIX Panamericanos de Surf que reunieron a las máximas figuras del continente para luchar por el premio mayor. Argentina se quedó con el subcampeonato y mejoró el tercer lugar conseguido en Guatemala 2025. El joven rosarino Santino Basaldella, de 21 años, ganó el bronce en Stand Up Paddle (SUP).

El campeón fue Brasil (se quedó con 4 de los últimos 5 títulos panamericanos) , que encabezó con 16.301 puntos y 13 medallas de las 30 en juego. La delegación argentina terminó segunda en el medallero con 12.461 puntos, con dos preseas de plata y tres de bronce.

Argentina marchaba tercera, detrás de Perú, pero en la última jornada de competencia se dio vuelta todo. En el día final, Argentina logró dos medallas de plata (Thiago Passeri en Shortboard y Juliette Duhaime en SUP Race) y dos de bronce (Santino Basaldella y Alma Coletta en SUP Race), para subir una posición y relegar al conjunto incaico al tercer puesto.

Santino Basaldella se quedó con el bronce en SUP Race y luce la medalla en el podio.

El plantel albiceleste estuvo integrado por 22 atletas: Thiago Passeri, Joaquín Muñoz Larreta, Ignacio Gundensen, Lucía Cosoleto, Catalina Mercere y Katya Wirsch (Shortboard); Surfiel Gil, Matías Maturano, Juliette Duhaime y Evelyn Gontier (Longboard); Franco Faccin, Joaquín Rosato, Lucía Cosoleto y Agustina Vallo (SUP Surf); Santino Basadella, Augusto Di Leva, Juliette Duhaime y Alma Coletta Spada (SUP Race); Gonzalo Bernardo, Juan Cruz Giannini, Isabella Assmann y Adriana Araujo (Bodyboard).

Santino Basaldella compitiendo en aguas de Playa Venao, en Panamá.

Santino Basaldella: “Estuvimos en la pelea”

A pesar de su corta edad, Santino Basaldella ya se volvió un referente en el escena del surf nacional. El rosarino analizó el desempeño del equipo: “Nos fue muy bien, siempre estuvimos en la pelea. A pesar de que Brasil se despegó en el primer puesto, peleamos por el subcampeonato con Perú, al que de hecho pasamos en la última competencia que fue el SUP Race, mi disciplina. Gracias a la medalla de plata de Juliette Duhaime y el bronce de Alma Coletta, más el que conseguí, pasamos a Perú por 100 puntos en la clasificación final”.

El atleta de stand up paddle sigue llevando las arenas de La Florida y el abrazo del río Paraná a todo el mundo, soñando con seguir dejando la bandera albiceleste en lo más alto. Así lo hace en cada torneo y lo reafirmó en los últimos Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023. Allí se colgó el bronce panamericano. Intentará volver a la lucha en Lima 2027, camino de clasificación que recién comienza.

“En cuanto al proceso de clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2027, el ganador de cada prueba se quedaba con un cupo. La plaza no la gana el atleta sino el país, que después decide quién va. Esta fue la primera instancia de clasificación. La siguiente será los Juegos Sudamericanos de Santa Fe, que dará plaza para el primer puesto. Luego viene el Mundial de Surf (en noviembre en Perú) que dará cupos a los tres mejores rankeados de América en la clasificación general”, cerró Santino.

Que el agua siga fluyendo, con los sueños sobre la tabla y la albiceleste ondeando al viento.