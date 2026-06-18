Roldán apuesta a la educación, la obra pública y nuevos desarrollos urbanos

Daniel Escalante repasó los principales proyectos en marcha, destacó el acompañamiento provincial y aseguró que la ciudad sigue siendo una de las principales opciones habitacionales del Gran Rosario

La expansión demográfica de Roldán obligó a dar respuestas rápidas a la demanda educativa.

Roldán atraviesa una nueva etapa de crecimiento impulsada por obras de infraestructura, desarrollos urbanísticos, mejoras en accesos, inversiones en seguridad y una fuerte expansión de la oferta educativa. Así lo sostuvo el intendente Daniel Escalante durante una entrevista en LT8, donde repasó los principales desafíos de la gestión y los proyectos que buscan acompañar el sostenido aumento poblacional que registra la ciudad en los últimos años.

Uno de los temas centrales de la entrevista fue la necesidad de mejorar el cruce de las rutas nacionales 9 y A012 , uno de los puntos más complejos para el tránsito de la región.

Escalante explicó que la provincia ya manifestó su decisión de intervenir en el sector mediante la construcción de una rotonda , aunque todavía resta obtener las autorizaciones administrativas correspondientes de la Nación.

En ese sentido, destacó el trabajo conjunto con el delegado regional de Vialidad Nacional , Gastón Bruno, y las gestiones que se realizan ante las autoridades nacionales para conseguir los permisos necesarios.

Mientras tanto, el municipio continúa ejecutando obras sobre calles troncales y accesos estratégicos que permiten mejorar la circulación interna y vincular distintos barrios de la ciudad.

Entre las intervenciones mencionó trabajos en Dulcinea del Toboso, Alberdi, Río Salado y otros corredores que fortalecen la conexión entre el casco histórico y los nuevos sectores residenciales.

Obra pública y desarrollos privados

El crecimiento urbano fue otro de los ejes destacados por el mandatario. Actualmente se encuentran avanzados distintos emprendimientos residenciales, entre ellos Sol Naciente, Cotos de la Alameda II y Distrito Roldán, mientras que otros proyectos de gran escala aguardan autorizaciones hídricas para comenzar su ejecución.

Escalante puso especial énfasis en dos iniciativas que considera estratégicas para el futuro de la ciudad: Aires del Paraná, impulsado por el Grupo Pecam, y Aurea.

Según explicó, ambos desarrollos aportarán importantes obras de infraestructura y plusvalías para toda la comunidad, además de generar nuevas conexiones viales y soluciones para problemas históricos vinculados al escurrimiento de aguas.

En el caso de Aires del Paraná, señaló que permitirá resolver parte de la problemática hídrica del sector sur de la ciudad, especialmente en el área de Villaflores, además de generar un nuevo acceso desde la autopista que contribuirá a descomprimir el tránsito en el cruce de rutas 9 y A012. El proyecto también contempla la construcción de un parque lineal de dos kilómetros, que se convertiría en el espacio verde más importante de Roldán.

“Son desarrollos que no sólo generan inversiones privadas, sino que dejan infraestructura, accesos y beneficios concretos para toda la ciudad”, sostuvo.

Educación y crecimiento

La expansión demográfica de Roldán obligó a dar respuestas rápidas a la demanda educativa. Escalante destacó especialmente la creación de la Escuela Secundaria Nº 730, una institución que comenzó a funcionar en tiempo récord para atender la creciente cantidad de alumnos de Tierra de Sueños y sectores aledaños.

El intendente agradeció el acompañamiento del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Educación José Goity, a quienes atribuyó una decisión política clave para avanzar con la iniciativa.

Según recordó, primero se conformó la estructura institucional, se designaron autoridades, se consiguió un espacio físico y se inició el ciclo lectivo, mientras paralelamente se avanzaba con la construcción del edificio definitivo. La obra ya está en marcha y el objetivo es inaugurarla durante el ciclo lectivo 2027.

Además, destacó las inversiones realizadas en distintos establecimientos educativos mediante fondos provinciales y aportes municipales, incluyendo mejoras edilicias, equipamiento y obras de infraestructura.

“Hoy podemos decir que hemos solucionado el problema de los cupos escolares en la ciudad”, afirmó.

Seguridad y calidad de vida

Otro de los aspectos abordados fue la seguridad. Escalante destacó las inversiones realizadas por el municipio para fortalecer la prevención del delito, con incorporación de móviles, mejoras tecnológicas y la ampliación de los sistemas de monitoreo.

Si bien evitó triunfalismos, aseguró que la situación actual de Roldán muestra indicadores positivos en comparación con años anteriores y remarcó la importancia del trabajo coordinado con la Provincia.

También subrayó la necesidad de mantener una mirada regional junto a Rosario, Funes, San Jerónimo Sud y otras localidades vecinas para afrontar problemáticas comunes.

Una ciudad que atrae familias

Hacia el final de la entrevista, Escalante remarcó que cada vez más familias rosarinas eligen radicarse en Roldán.

El crecimiento de los barrios residenciales, la disponibilidad de servicios, la expansión educativa, las inversiones en seguridad y el desarrollo del parque industrial aparecen entre los factores que explican esa tendencia.

“Roldán es una ciudad de oportunidades”, resumió el intendente, convencido de que las obras y los proyectos actualmente en marcha permitirán consolidar ese perfil durante los próximos años.