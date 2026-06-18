La Capital | La Región | Roldán

Roldán apuesta a la educación, la obra pública y nuevos desarrollos urbanos

Daniel Escalante repasó los principales proyectos en marcha, destacó el acompañamiento provincial y aseguró que la ciudad sigue siendo una de las principales opciones habitacionales del Gran Rosario

Ricardo Terán

Por Ricardo Terán

18 de junio 2026 · 17:31hs
Google Seguir a La Capital en Google
La expansión demográfica de Roldán obligó a dar respuestas rápidas a la demanda educativa.

La expansión demográfica de Roldán obligó a dar respuestas rápidas a la demanda educativa.
Roldán apuesta a la educación, la obra pública y nuevos desarrollos urbanos

Roldán atraviesa una nueva etapa de crecimiento impulsada por obras de infraestructura, desarrollos urbanísticos, mejoras en accesos, inversiones en seguridad y una fuerte expansión de la oferta educativa. Así lo sostuvo el intendente Daniel Escalante durante una entrevista en LT8, donde repasó los principales desafíos de la gestión y los proyectos que buscan acompañar el sostenido aumento poblacional que registra la ciudad en los últimos años.

Uno de los temas centrales de la entrevista fue la necesidad de mejorar el cruce de las rutas nacionales 9 y A012, uno de los puntos más complejos para el tránsito de la región.

Escalante explicó que la provincia ya manifestó su decisión de intervenir en el sector mediante la construcción de una rotonda, aunque todavía resta obtener las autorizaciones administrativas correspondientes de la Nación.

En ese sentido, destacó el trabajo conjunto con el delegado regional de Vialidad Nacional, Gastón Bruno, y las gestiones que se realizan ante las autoridades nacionales para conseguir los permisos necesarios.

Mientras tanto, el municipio continúa ejecutando obras sobre calles troncales y accesos estratégicos que permiten mejorar la circulación interna y vincular distintos barrios de la ciudad.

Entre las intervenciones mencionó trabajos en Dulcinea del Toboso, Alberdi, Río Salado y otros corredores que fortalecen la conexión entre el casco histórico y los nuevos sectores residenciales.

Obra pública y desarrollos privados

El crecimiento urbano fue otro de los ejes destacados por el mandatario. Actualmente se encuentran avanzados distintos emprendimientos residenciales, entre ellos Sol Naciente, Cotos de la Alameda II y Distrito Roldán, mientras que otros proyectos de gran escala aguardan autorizaciones hídricas para comenzar su ejecución.

Escalante puso especial énfasis en dos iniciativas que considera estratégicas para el futuro de la ciudad: Aires del Paraná, impulsado por el Grupo Pecam, y Aurea.

Según explicó, ambos desarrollos aportarán importantes obras de infraestructura y plusvalías para toda la comunidad, además de generar nuevas conexiones viales y soluciones para problemas históricos vinculados al escurrimiento de aguas.

En el caso de Aires del Paraná, señaló que permitirá resolver parte de la problemática hídrica del sector sur de la ciudad, especialmente en el área de Villaflores, además de generar un nuevo acceso desde la autopista que contribuirá a descomprimir el tránsito en el cruce de rutas 9 y A012. El proyecto también contempla la construcción de un parque lineal de dos kilómetros, que se convertiría en el espacio verde más importante de Roldán.

“Son desarrollos que no sólo generan inversiones privadas, sino que dejan infraestructura, accesos y beneficios concretos para toda la ciudad”, sostuvo.

Educación y crecimiento

La expansión demográfica de Roldán obligó a dar respuestas rápidas a la demanda educativa. Escalante destacó especialmente la creación de la Escuela Secundaria Nº 730, una institución que comenzó a funcionar en tiempo récord para atender la creciente cantidad de alumnos de Tierra de Sueños y sectores aledaños.

El intendente agradeció el acompañamiento del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Educación José Goity, a quienes atribuyó una decisión política clave para avanzar con la iniciativa.

Según recordó, primero se conformó la estructura institucional, se designaron autoridades, se consiguió un espacio físico y se inició el ciclo lectivo, mientras paralelamente se avanzaba con la construcción del edificio definitivo. La obra ya está en marcha y el objetivo es inaugurarla durante el ciclo lectivo 2027.

Además, destacó las inversiones realizadas en distintos establecimientos educativos mediante fondos provinciales y aportes municipales, incluyendo mejoras edilicias, equipamiento y obras de infraestructura.

“Hoy podemos decir que hemos solucionado el problema de los cupos escolares en la ciudad”, afirmó.

Seguridad y calidad de vida

Otro de los aspectos abordados fue la seguridad. Escalante destacó las inversiones realizadas por el municipio para fortalecer la prevención del delito, con incorporación de móviles, mejoras tecnológicas y la ampliación de los sistemas de monitoreo.

Si bien evitó triunfalismos, aseguró que la situación actual de Roldán muestra indicadores positivos en comparación con años anteriores y remarcó la importancia del trabajo coordinado con la Provincia.

También subrayó la necesidad de mantener una mirada regional junto a Rosario, Funes, San Jerónimo Sud y otras localidades vecinas para afrontar problemáticas comunes.

Una ciudad que atrae familias

Hacia el final de la entrevista, Escalante remarcó que cada vez más familias rosarinas eligen radicarse en Roldán.

El crecimiento de los barrios residenciales, la disponibilidad de servicios, la expansión educativa, las inversiones en seguridad y el desarrollo del parque industrial aparecen entre los factores que explican esa tendencia.

“Roldán es una ciudad de oportunidades”, resumió el intendente, convencido de que las obras y los proyectos actualmente en marcha permitirán consolidar ese perfil durante los próximos años.

Noticias relacionadas
El encuentro incluyó talleres e instancias de intercambio entre estudiantes y docentes sobre participación estudiantil, salud integral, derechos humanos y herramientas para fortalecer el trabajo de los centros de estudiantes, promoviendo el diálogo y el compromiso con la vida institucional de cada escuela. 

Encuentro regional de estudiantes secundarios, charlas y buenas noticias para escuelas del sur provincial

Los cuerpos fueron trasladados al Instituto Médico Legal de Rosario desde General Lagos.

Todos los indicios en General Lagos apuntan a que el padre mató a sus hijos

El operativo policial se realizó este lunes al mediodía en General Lagos.

Dos nenes muertos en General Lagos: decretaron tres días de duelo tras la denuncia

Raúl Héctor Rivas, secretario general de la Fesim, en la OIT: Hay políticos que creen que cambiar el gobierno es empezar todo de nuevo

Fuerte denuncia de la Fesim en la Organización Internacional del Trabajo

Ver comentarios

Las más leídas

La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y tenía un particular escondite en su pieza

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y tenía un particular escondite en su pieza

Bicho histórico: Campaz metió el primer gol de un jugador de Central en un Mundial

Bicho histórico: Campaz metió el primer gol de un jugador de Central en un Mundial

La baja natalidad abre una oportunidad histórica para los jardines de infantes en Santa Fe

La baja natalidad abre una oportunidad histórica para los jardines de infantes en Santa Fe

Lo último

Argentina: el elenco estable y los tres puestos que aún no tienen dueño en la Scaloneta

Argentina: el elenco estable y los tres puestos que aún no tienen dueño en la Scaloneta

AIM Rosario celebra 83 años y reivindica a la ciudad como corazón de la industria metalúrgica

AIM Rosario celebra 83 años y reivindica a la ciudad como corazón de la industria metalúrgica

Brindis TV hará el Día de la Bandera una transmisión especial desde el Monumento

Brindis TV hará el Día de la Bandera una transmisión especial desde el Monumento

Javkin adjudicó la transformación más grande de la historia de Empalme Graneros

Unos $45 mil millones irán a la urbanización del sector de "pumitas", pavimento definitivo, mejores servicios y nuevos espacios públicos
Javkin adjudicó la transformación más grande de la historia de Empalme Graneros
El Sanatorio Americano aseguró que no utilizan material radiactivo cesio-137
La Ciudad

El Sanatorio Americano aseguró que no utilizan material radiactivo cesio-137

Clientes de Litoral Gas reportaron intentos de estafas a través de redes sociales
Información General

Clientes de Litoral Gas reportaron intentos de estafas a través de redes sociales

Abuso sexual en un jardín de infantes: docentes pidieron licencia y hay 14 denuncias
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: docentes pidieron licencia y hay 14 denuncias

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento
Economía

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento

Brindis TV hará el Día de la Bandera una transmisión especial desde el Monumento
La Ciudad

Brindis TV hará el Día de la Bandera una transmisión especial desde el Monumento

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y tenía un particular escondite en su pieza

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y tenía un particular escondite en su pieza

Bicho histórico: Campaz metió el primer gol de un jugador de Central en un Mundial

Bicho histórico: Campaz metió el primer gol de un jugador de Central en un Mundial

La baja natalidad abre una oportunidad histórica para los jardines de infantes en Santa Fe

La baja natalidad abre una oportunidad histórica para los jardines de infantes en Santa Fe

Qué significa el número 1893 que aparece en la camiseta de la selección argentina

Qué significa el número "1893" que aparece en la camiseta de la selección argentina

Ovación
Los pibes de Newells sufrieron, empataron agónicamente en Caballito y sacaron pasaje

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Los pibes de Newell's sufrieron, empataron agónicamente en Caballito y sacaron pasaje

Los pibes de Newells sufrieron, empataron agónicamente en Caballito y sacaron pasaje

Los pibes de Newell's sufrieron, empataron agónicamente en Caballito y sacaron pasaje

Con Messi en los pies,  Alejandro Tosti debutó en el US Open de golf

Con Messi en los pies,  Alejandro Tosti debutó en el US Open de golf

Saúl Salcedo fue trasladado a Rosario tras el violento choque que protagonizó en Chaco

Saúl Salcedo fue trasladado a Rosario tras el violento choque que protagonizó en Chaco

Policiales
Violencia de género: golpeó a una mujer, secuestró a otra y deberá pagar tres millones de pesos
Policiales

Violencia de género: golpeó a una mujer, secuestró a otra y deberá pagar tres millones de pesos

El Hospital Vilela sufrió un intento de robo de tablets y televisores en oncología

El Hospital Vilela sufrió un intento de robo de tablets y televisores en oncología

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y tenía un particular escondite en su pieza

Prófugo con pozo: lo buscaban por un crimen y tenía un particular escondite en su pieza

Preventiva para el portero del jardín de Empalme Graneros por abuso

Preventiva para el portero del jardín de Empalme Graneros por abuso

La Ciudad
Javkin adjudicó la transformación más grande de la historia de Empalme Graneros
La Ciudad

Javkin adjudicó la transformación más grande de la historia de Empalme Graneros

El Sanatorio Americano aseguró que no utilizan material radiactivo cesio-137

El Sanatorio Americano aseguró que no utilizan material radiactivo cesio-137

Abuso sexual en un jardín de infantes: docentes pidieron licencia y hay 14 denuncias

Abuso sexual en un jardín de infantes: docentes pidieron licencia y hay 14 denuncias

Jornada gris en Rosario: hasta cuándo llueve y cómo seguirá el tiempo

Jornada gris en Rosario: hasta cuándo llueve y cómo seguirá el tiempo

El Concejo debate la simplificación de tasas municipales
La Ciudad

El Concejo debate la simplificación de tasas municipales

Unidos mira el modelo de la Constituyente para discutir la nueva ley electoral

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Unidos mira el modelo de la Constituyente para discutir la nueva ley electoral

Preventiva para el portero del jardín de Empalme Graneros por abuso
Policiales

Preventiva para el portero del jardín de Empalme Graneros por abuso

Con todo vacante, el Quini 6 tuvo muchos ganadores en el Siempre Sale
Información General

Con todo vacante, el Quini 6 tuvo muchos ganadores en el Siempre Sale

El tiempo en Rosario: jueves con algunas probabilidades de lluvias aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con algunas probabilidades de lluvias aisladas

El oficialismo consiguió postergar la sesión en el Senado contra Adorni
Política

El oficialismo consiguió postergar la sesión en el Senado contra Adorni

Le robaron la riñonera y lo remataron en el piso: piden perpetua para un acusado
Policiales

Le robaron la riñonera y lo remataron en el piso: piden perpetua para un acusado

Pullaro y Javkin inauguraron las obras del Monumento: Con austeridad se puede
La Ciudad

Pullaro y Javkin inauguraron las obras del Monumento: "Con austeridad se puede"

Nueva convocatoria del peronismo de Santa Fe para salir de la zona de crisis

Por Javier Felcaro
Política

Nueva convocatoria del peronismo de Santa Fe para salir de la zona de crisis

La inflación mayorista bajó el ritmo en mayo, aunque superó al IPC
Economía

La inflación mayorista bajó el ritmo en mayo, aunque superó al IPC

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario
La Ciudad

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva de un centro médico de Rosario

El gobierno anunció que mantuvo el superávit fiscal en mayo
Economía

El gobierno anunció que mantuvo el superávit fiscal en mayo

El costo de la construcción subió 2,7 % y acumuló un alza del 29 % en un año
Economía

El costo de la construcción subió 2,7 % y acumuló un alza del 29 % en un año

Ordenan nuevas medidas para verificar las inversiones de Adorni
Política

Ordenan nuevas medidas para verificar las inversiones de Adorni

El PRO amenaza con acompañar la remoción de Manuel Adorni en el Senado
Política

El PRO amenaza con acompañar la remoción de Manuel Adorni en el Senado

Crimen del policía federal: millonaria recompensa por datos sobre un prófugo
Policiales

Crimen del policía federal: millonaria recompensa por datos sobre un prófugo

Prófugos más buscados: tras caer el Narigón Vázquez, los cinco que integran la lista
Policiales

Prófugos más buscados: tras caer el Narigón Vázquez, los cinco que integran la lista

Tras ser capturado, el Narigón Vázquez quedó aislado en la cárcel de Piñero
Policiales

Tras ser capturado, el Narigón Vázquez quedó aislado en la cárcel de Piñero

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento
Economía

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento

Qué pasó con las docentes del jardín de infantes donde hubo denuncias de abuso
La Ciudad

Qué pasó con las docentes del jardín de infantes donde hubo denuncias de abuso