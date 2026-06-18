Jornada gris en Rosario: hasta cuándo llueve y cómo seguirá el tiempo

La ciudad amaneció este jueves con lluvias, bajas temperaturas y viento. El pronóstico anticipa precipitaciones aisladas

Rosario amaneció este jueves con un marcado cambio en las condiciones del tiempo. La jornada comenzó con lluvias, cielo mayormente nublado y un descenso de la temperatura, en un contexto de inestabilidad que se hizo sentir desde la madrugada.

A primeras horas del día se registraban 12º, con vientos leves del noreste y ráfagas que podían alcanzar los 50 kilómetros por hora, mientras que la temperatura máxima prevista no superaría los 13º.

Con el correr de la mañana, los termómetros descendieron hasta los 10º, con lluvias aisladas. Ante este panorama, muchos rosarinos se preguntan cómo continuará el tiempo durante las próximas horas y si las precipitaciones darán paso a una mejora de las condiciones climáticas antes del fin de semana.

Lluvias en Rosario

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias podrían extenderse durante buena parte de este jueves. Para la tarde, el pronóstico indica entre un 40 y un 70 por ciento de probabilidades de precipitaciones aisladas, en una jornada fría que tendrá una temperatura máxima de apenas 13º. Hacia la noche, los registros térmicos volverán a descender y rondarán los 11º.

De acuerdo con el pronóstico, las condiciones comenzarían a mejorar durante el viernes. Por la madrugada ya no se esperan precipitaciones y el cielo permanecerá ligeramente nublado. La temperatura oscilará entre los 9º de mínima y los 13º de máxima.

Para el fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional no prevé lluvias en Rosario.

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El tiempo en Rosario

Para el sábado se anuncia cielo parcialmente nublado, con una máxima de 15º y una mínima de 6º.

El domingo tendría 16º de máxima, 8º de mínima y cielo mayormente nublado.

El lunes estaría parcialmente nublado, con un descenso en los registros: 14º de máxima y 5º de mínima.

El martes estaría un poco más frío, con una máxima de 13º, una mínima de 4º y cielo parcialmente nublado.