Marchi: "En la mayoría de los clubes no suceden estas cosas"

“El jueves fueron a pagar y no hay mucho más para decir. Se acordó cómo se les va a cancelar los créditos (a los jugadores) y se abonó el jueves. Es un tema que para nosotros está terminado. Es habitual que pasen estas cosas y cuando suceden en un equipo importante de primera división tiene mayor trascendencia”. Sergio Marchi, secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), paró la pelota y dio por cerrado una cuestión que mantuvo en vilo al plantel y que minó en una buena parte la relación con los directivos canallas. Los que se vieron obligados a vender un futbolista para poder afrontar los compromisos de sueldos y premios que habían prometido y firmado con anterioridad. “Se hizo una buena gestión”, resaltó el mandamás de Agremiados en diálogo con Ovación.

Si bien pareciera que ante la realidad económica que se transita en el país y, obviamente, en los clubes lo sucedido podría considerarse como algo “normal”, para el dirigente no lo es así. “En la mayoría de los clubes no pasan estas cosas. En este caso sucedió en Central, pero no está pasando en general”.

Lo cierto es que hecha la ley, hecha la trampa, como reza un viejo adagio popular. Y si bien desde la Superliga se estableció tiempo atrás que los clubes que estuvieran atrasados con los pagos de los sueldos se les descontarían puntos, lo real es que muchas veces algunos jugadores firmaban los recibos ante una demora en los pagos para no generarles un problema a las entidades. Empero, Marchi sostuvo: “A mí no me consta eso. En ese sentido es inherente a Agremiados. Cuando recibimos un pedido de asesoramiento de un plantel realizamos lo que hicimos con Central. Pero después no tenemos el poder de controlar a las instituciones”. Algo cierto porque si los jugadores no recurrían al gremio no podía actuar, más allá de que esta situación ocurriera.

Hace algunos días dijiste que con la Superliga iba a venir el control absoluto y que todo se iba a normalizar, pero no pasó. Y que si hay atrasos avisaste que iba a haber medidas.

Hay que tomarlas en los lugares donde hay problemas y si no hay respuestas obviamente hay que analizar otras cuestiones. El hecho es que, en este caso, hubo respuestas. El club entendió y espero que cumpla con todo lo que se ha comprometido”.

El país vive una situación compleja, los clubes también y muchos entienden que deben vender o malvender para cumplir con las distintas obligaciones asumidas.

Sabemos la situación, pero después los análisis si venden o no escapa a nosotros. Es una cuestión de los clubes y estamos ajenos a eso.

¿En la charla que el gremio mantiene con jugadores les transmiten las preocupaciones que hay?

Cuando tenemos una situación de incumplimiento del club y el plantel requiere que nosotros tratemos de resolverlo, vamos a intervenir como lo hicimos en Central. Luego todos los análisis posteriores no nos corresponden. Sólo tratamos de resolver el tema contractual como lo hemos hecho siempre y pienso que esa es nuestra función.

La semana pasada ustedes se reunieron con jugadores en Arroyo Seco, luego con los dirigentes, otra vez con los directivos y finalmente con el plantel. Todo por separado. ¿Por qué no todos juntos?

Porque son métodos nuestros y que elegimos para resolver el tema. No en todos los clubes pasa lo mismo. Por ahí vamos a Colegiales y tenemos otro método. Pero hemos elegido este camino y ha sido positivo, el plantel logró resolver los problemas, estuvo entrenando normal y funcionando como debe hacerlo. Me parece que fue una buena gestión.

¿Considerás que los futbolistas se hicieron escuchar con la medida para llamar la atención y que se tome nota de la situación?

No fue para llamar la atención, simplemente fue para reclamar lo que corresponde. Y es lo que se hizo. Me parece que los salarios se siguen devengando y los contratos terminan dentro de nueve o diez meses. Ahora lo pudimos resolver, después el futuro dirá qué acontece.