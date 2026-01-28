La Capital | Información General | lobo marino

¿Llueve o no llueve? El souvenir del lobo marino de Mar del Plata tiene su versión online

Un diseñador platense creó "El cosito del clima", una página que permite consultar el tiempo de distintas ciudades y capitales

28 de enero 2026 · 09:22hs
El sitio web El cosito del clima fue creado por un platense

El sitio web "El cosito del clima" fue creado por un platense

Una de las costumbres y tradiciones clásicas para los turistas de Mar del Plata es comprar el famoso souvenir del lobo marino del clima. Se trata de una figura que cambia de color según el tiempo del lugar en el que se encuentra: el azul indica buen tiempo, el violeta pronostica inestabilidad y el rosa anticipa lluvias.

Ahora bien, inspirado en este clásico souvenir que año a año se vende en la ciudad costera más icónica de la Argentina, un platense diseñó una página web para consultar el clima de una manera original y diferente. “El cosito del clima” es el nombre de la web creada por Ulises Siriczmas, que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Con un formato simple y sencillo, el sitio permite consultar el clima de la ciudad de Argentina o de la capital del mundo que se prefiera, a través de un diseño y una paleta de colores que remiten al tradicional lobito del clima de los souvenirs pero en versión digital. Fue su propio creador, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, quien compartió el proyecto en redes sociales y rápidamente se volvió viral. “Es un proyectito que armé para los que no nos fuimos a la costa”, contó el diseñador en su cuenta de X.

image

Cómo funciona "El cosito del clima"

Los pasos a seguir para ver el clima a través del clásico lobito marino de Mar del Plata, pero en versión online, son sencillos. Solo hay que ingresar a la página web oficial de “El cosito del clima”. Allí se debe escribir el nombre de la ciudad en la que se quiere saber cómo estará el tiempo.

“Seleccioná una ciudad y descubrí al instante si va a llover hoy, expresado visualmente a través de videos de fondo y cambios de color”, explica la propuesta del sitio.

El lobo marino cambia de color según la humedad ambiente. Si aparece de color azul, significa que no habrá lluvias. En cambio, si el lobo se muestra de color rosa, indica probabilidad de precipitaciones.

Por su parte, el video de fondo refleja las condiciones climáticas actuales de cada ciudad.

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado de Norma Acosta
POLICIALES

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado de Norma Acosta