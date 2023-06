Manuel Usandizaga patrocina a varios clubes en contra de Central

El abogado e hijo del ex presidente canalla ya emitió varios reclamos a Central por derechos de formación de jugadores, entre ellos Veliz y Buonanotte. En Newell's también accionó

Central no solo recibe inhibiciones. En los últimos tiempos fue obteniendo inagotables reclamos. Entre ellos, algunos derivadas por parte del ex asesor legal Manuel Usandizaga. Desde Arroyito certificaron que el abogado e hijo del ex presidente en la gestión con la que el equipo se fue al descenso en 2010 patrocina a varios clubes en contra de la entidad auriazul por reclamo de derechos de formación y porcentajes de algunos jugadores, entre los que se destacan el goleador Alejo Veliz y el hábil Facundo Buonanotte.