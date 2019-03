Luchó y logró un empate que vale

Si se lo juzga por el calibre del rival que tuvo del otro lado, el punto puede ser considerado como positivo. Pero si se lo evalúa como debe ser, empezar la primera función internacional en casa, mostrando un limitado repertorio y con un empate 1 a 1 no es buen augurio. La realidad también marca que esta historia copera que inició anoche Central ante Gremio en Arroyito recién arrancó. Aún hay mucho por desandar. Tanto, o igual, que trabajo por mejorar, por cierto.

Salió a la escena de Arroyito como un felino hambriento en busca de la presa. Mostró las garras sin dudar. Mordió por toda la cancha como hacía tiempo no lo hacía. Y encontró rápidamente el bálsamo de tranquilidad que buscaba y tanto necesitaba tras varios días convulsionados. Central ya ganaba a los dos minutos de haber comenzado el prestigioso show de la Copa Libertadores, mediante la impronta que le inyectó Fernando Zampedri con un cabezazo tan letal como fugaz.

El tricolor fue mostrando un repertorio más ambicioso tras la furia inicial canalla. Comenzó a exponer las falencias que tiene el equipo del Loncho Ferrari en materia defensiva. Sea por derecha como por izquierda. Da igual. La última línea era una frontera sin aduana.

Y así fue que la visita casi emparda a los 10 minutos de no haber sido por la gran tapada de Ledesma ante el remate del punzante Everton, luego de un yerro de Cabezas, quien tuvo una noche flojita.

Sin embargo, a los 12' se equilibró la balanza de la justicia cuando el juvenil Everton dejó clavado como estacas al Colorado Gil y a Bettini para luego definir con muchísima clase. La alegría canalla duró poco y nada. Un poco por inercia del tricolor. Y otro por impericia propia.

El doble cinco que plasmó Central no fue la barrera de contención que presagiaba el entrenador. Incluso, el resto de los volantes mostraron un repertorio bastante conservador. Demasiado por tratarse que la contienda era en el Gigante. La calidad y puesta en escena de uno y otro conjunto estaba a la vista.

Gremio no estiró la ventaja porque no pudo. Pero hizo merito vía Luan, Marinho, Everton y Felipe Vizeu, quien antes del descanso se devoró una gran chance. No obstante, los auriazules, con sus defectos a cuestas, también tuvieron sus claros momentos con un cabezazo de Zampedri y un bombazo de Gil que hizo lucir a Paulo Victor.

Si bien antes del ir descanso Geromel le metió un codazo a Zampedri dentro del área, lo cierto es que el delantero lo fue a cruzar de inmediato y por eso ambos vieron la amarilla, cuando todo el estadio clamaba penal (ver página 3).

La fase final no ofrendó a la masa tantas acciones de peligro pero sí dominio de balón. Y el que tuvo la bocha más tiempo y de manera más prolija fue el representativo de Porto Alegre, pese a que la pasó mal de movida cuando Gil sacó un disparo que Paulo Victor alcanzó a desactivar con mucho sudor. Aunque a la vez la visita casi hace saltar la térmica del Gigante cuando Henrique hizo estirar a Ledesma en la primera pelota que tocó.

El tiempo se fue consumiendo en cámara lenta. Las expectativas por ver un triunfo iban decreciendo. Gremio era más, es cierto. De hecho a los 47' estuvo a un tris de quedarse con todo luego del tiro libre lanzado por Pyerre que pegó en el travesaño de Ledesma. Pero Central no se rendía, más allá de las imprecisiones que mostraba. Hasta que llegó el esperado pitazo final que decretó un empate sin tanto sabor en el estreno de la Copa Libertadores. Igual sirve.

La figura: Gil, por despliegue

El Colo Gil fue el más combativo en la noche del Gigante. Corrió y abanicó desde el centro del campo hacia los dos costados. Fue una salida clara del equipo ya que se tiraba atrás y se mostraba como opción. También colaboró en ofensiva y tuvo dos remates, uno en cada tiempo, que hicieron estirar al arquero rival. Una buena rueda de auxilio de Rinaudo en el medio.