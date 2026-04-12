La Capital | El Mundo | candidatos

Con 35 candidatos presidenciales, Perú realizaba un lento escrutinio

Algunos sondeos daban ganadora a Keiko Fujimori, pero en medio de una gran dispersión de votos y con victoria de la suma de nulos, en blanco e indecisos

12 de abril 2026 · 22:38hs
Con 35 candidatos presidenciales, Perú realizaba un lento escrutinio

Las autoridades electorales comenzaron el conteo de votos de la elección presidencial de Perú, que tiene una oferta inusitada de 35 candidatos y se celebra en medio de la preocupación de los ciudadanos por la delincuencia, la corrupción y la persistente inestabilidad política del país.

Una hora y media después del inicio del conteo de votos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) llevaba contabilizadas apenas 0,038 % de las actas electorales.

Las autoridades electorales estaban reunidas para analizar las irregularidades de la jornada, que incluyeron la imposibilidad de votar para más de 63.000 personas en Lima porque algunos centros de votación no recibir las boletas y directamente no abrieron sus puertas.

Diversos aspirantes a la presidencia —entre ellos Keiko Fujimori, de Fuerza Popular— criticaron a Piero Corvetto por las irregularidades durante los comicios.

Perú elige en esta primera vuelta un presidente, dos vicepresidentes, los 130 miembros de la Cámara de Diputados y los 60 del Senado en el regreso a la bicameralidad luego de 30 años.

Aún no había previsiones sobre cuándo podría conocerse una tendencia definitiva en el conteo de votos, e incluso algunos analistas arriesgaron que el resultado final de los comicios podría conocerse recién el próximo jueves.

A estas elecciones en las que el sufragio es obligatorio ninguno de los postulantes llegó con alta intención de voto, según indicaron los sondeos privados previos.

En un contexto de incertidumbre, varias encuestas indicaron que la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori encabezaba la intención de voto con 15 % con su promesa de combatir la delincuencia con las Fuerzas Armadas y construir nuevas cárceles. Sin embargo, la suma del voto nulo, en blanco e indeciso lideraba las proyecciones.

Detrás de Fujimori se ubicaban cinco postulantes separados por pocos puntos porcentuales entre sí. Entre ellos están dos exalcaldes de Lima: Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras, un nacionalista que asegura que renegociará los contratos de explotación de recursos naturales; y Rafael López-Aliaga, de Renovación Popular, un millonario que promete créditos a los pequeños empresarios a través del banco estatal.

Noticias relacionadas
Un cartel sobre las negociaciones entre Irán y Estados Unidos cerca del Hotel Serena, la sede de las reuniones, en Islamabad, Pakistán

Medio Oriente: escenario crítico tras el colapso del diálogo entre Estados Unidos e Irán

El estrecho de Ormuz, el punto estratégico clave que mantiene en vilo al petróleo mundial

Tregua entre Estados Unidos e Irán: se reactiva el tránsito en el estrecho de Ormuz

El ultimátum de Estados Unidos a Irán vence esta noche

Trump amenaza con un ataque letal sobre Irán: "47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin"

Trump aseguró que hay un cese al fuego por dos semanas en Irán. 

Trump sobre Irán: "El país podría ser destruido en una noche y esa noche podría ser mañana"

Ver comentarios

Las más leídas

Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito

Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito

Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

Cruce de un periodista rosarino a una colega por Adorni en la mesa de Mirtha

Cruce de un periodista rosarino a una colega por Adorni en la mesa de Mirtha

Ni una pizza, ni The Last of Us: qué son los hongos que aparecen en Rosario

Ni una pizza, ni The Last of Us: qué son los hongos que aparecen en Rosario

Lo último

Con 35 candidatos presidenciales, Perú realizaba un lento escrutinio

Con 35 candidatos presidenciales, Perú realizaba un lento escrutinio

Todo listo para el Súper Rugby Américas, en el hipódromo y con Capibaras

Todo listo para el Súper Rugby Américas, en el hipódromo y con Capibaras

Entre los ganadores del Quini 6, dos santafesinos se reparten $1.400 millones

Entre los ganadores del Quini 6, dos santafesinos se reparten $1.400 millones

Empresario santafesino y tierras en Patagonia: la confesión sobre compra con fondos de Emiratos

Hugo Alberto Barabucci admitió en plena audiencia que compró el campo en conflicto con "aportes" de Emiratos Árabes Unidos
Empresario santafesino y tierras en Patagonia: la confesión sobre compra con fondos de Emiratos
Central lo tenía controlado, pero tras un error todo se le fue de las manos

Por Carlos Durhand
Ovación

Central lo tenía controlado, pero tras un error todo se le fue de las manos

Newells sumó un punto para mirar de más lejos el fondo de la tabla

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's sumó un punto para mirar de más lejos el fondo de la tabla

El ministro Caputo vuelve a Rosario para presentar un libro en la Bolsa
Economía

El ministro Caputo vuelve a Rosario para presentar un libro en la Bolsa

Homenaje de su club a Ian Cabrera, el chico asesinado en San Cristóbal
La Región

Homenaje de su club a Ian Cabrera, el chico asesinado en San Cristóbal

Entre los ganadores del Quini 6, dos santafesinos se reparten $1.400 millones
Información General

Entre los ganadores del Quini 6, dos santafesinos se reparten $1.400 millones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito

Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito

Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

Cruce de un periodista rosarino a una colega por Adorni en la mesa de Mirtha

Cruce de un periodista rosarino a una colega por Adorni en la mesa de Mirtha

Ni una pizza, ni The Last of Us: qué son los hongos que aparecen en Rosario

Ni una pizza, ni The Last of Us: qué son los hongos que aparecen en Rosario

Central: quién es el recio zaguero que fue convocado por primera vez

Central: quién es el recio zaguero que fue convocado por primera vez

Ovación
Almirón: Central no pierde por errores propios, acá no buscamos excusas ni culpables

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Almirón: "Central no pierde por errores propios, acá no buscamos excusas ni culpables"

Almirón: Central no pierde por errores propios, acá no buscamos excusas ni culpables

Almirón: "Central no pierde por errores propios, acá no buscamos excusas ni culpables"

Central lo tenía controlado, pero tras un error todo se le fue de las manos

Central lo tenía controlado, pero tras un error todo se le fue de las manos

El uno x uno de Central: pese a los goles, Broun fue el destacado en la derrota

El uno x uno de Central: pese a los goles, Broun fue el destacado en la derrota

Policiales
Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a perpetua
Policiales

Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a perpetua

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña

Crimen en la zona sudoeste: mataron a un hombre que había sido condenado por extorsión

Crimen en la zona sudoeste: mataron a un hombre que había sido condenado por extorsión

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

La Ciudad
La UNR abrirá durante 24 horas consecutivas para renovar el reclamo
La ciudad

La UNR abrirá durante 24 horas consecutivas para renovar el reclamo

Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito

Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito

Proponen controles más ágiles y efectivos a deudores alimentarios morosos

Proponen controles más ágiles y efectivos a deudores alimentarios morosos

Falsas denuncias: el pedido de un padre que hace ocho años que no sabe de su hija

Falsas denuncias: el pedido de un padre que hace ocho años que no sabe de su hija

Los clubes de barrio, cada vez más acorralados por la caída del pago de la cuota

Por Matías Petisce
La Ciudad

Los clubes de barrio, cada vez más acorralados por la caída del pago de la cuota

La provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos
La Ciudad

La provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video
La Ciudad

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

Toniolli: La salida política al caos de Milei tiene que construirse desde ahora
Política

Toniolli: "La salida política al caos de Milei tiene que construirse desde ahora"

La nueva forma del viejo periodismo en la lupa de un académico de la crónica

Por Claudio Berón
La Ciudad

La nueva forma del viejo periodismo en la lupa de un académico de la crónica

Crimen en la zona sudoeste: mataron a un hombre que había sido condenado por extorsión
Policiales

Crimen en la zona sudoeste: mataron a un hombre que había sido condenado por extorsión

Los test de alcoholemia en Santa Fe aumentaron un 17 % en el primer trimestre
La Ciudad

Los test de alcoholemia en Santa Fe aumentaron un 17 % en el primer trimestre

La exposición EXA 2026 vendió en dos semanas el 40 % de los stands
la region

La exposición EXA 2026 vendió en dos semanas el 40 % de los stands

Rosario recupera vuelos directos a Salta: frecuencias y horarios
Turismo

Rosario recupera vuelos directos a Salta: frecuencias y horarios

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña
Policiales

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña

Viento blanco, el celebrado unipersonal, llega por primera vez a Rosario

Por Morena Pardo
Zoom

"Viento blanco", el celebrado unipersonal, llega por primera vez a Rosario

Transporte rural: se profundizan las protestas y las Bolsas piden diálogo
Economía

Transporte rural: se profundizan las protestas y las Bolsas piden diálogo

Central en la Copa Libertadores: el no quiso entrar debe darle paso a un ojo más atento para no tropezar

Por Gustavo Conti
Ovación

Central en la Copa Libertadores: el "no quiso entrar" debe darle paso a un ojo más atento para no tropezar

Newells: de goleador en el Canteras de América a convertirse en el tres titular rojinegro

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's: de goleador en el Canteras de América a convertirse en el tres titular rojinegro

Pasajeros: habilitan un sistema gratuito para reclamar a aerolíneas
Turismo

Pasajeros: habilitan un sistema gratuito para reclamar a aerolíneas

La reforma constitucional de Santa Fe y el hombre de a pie

Por Alejo Vercesi
En Foco

La reforma constitucional de Santa Fe y el hombre de a pie

La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases
La Ciudad

La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases

Misión cumplida: el Artemis II regresó tras su sobrevuelo tripulado a la Luna
informacion general

Misión cumplida: el Artemis II regresó tras su sobrevuelo tripulado a la Luna

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego
Policiales

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa
Policiales

Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa