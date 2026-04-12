Con 35 candidatos presidenciales, Perú realizaba un lento escrutinio

Algunos sondeos daban ganadora a Keiko Fujimori, pero en medio de una gran dispersión de votos y con victoria de la suma de nulos, en blanco e indecisos

Las autoridades electorales comenzaron el conteo de votos de la elección presidencial de Perú, que tiene una oferta inusitada de 35 candidatos y se celebra en medio de la preocupación de los ciudadanos por la delincuencia, la corrupción y la persistente inestabilidad política del país.

Una hora y media después del inicio del conteo de votos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) llevaba contabilizadas apenas 0,038 % de las actas electorales.

Las autoridades electorales estaban reunidas para analizar las irregularidades de la jornada, que incluyeron la imposibilidad de votar para más de 63.000 personas en Lima porque algunos centros de votación no recibir las boletas y directamente no abrieron sus puertas.

Diversos aspirantes a la presidencia —entre ellos Keiko Fujimori, de Fuerza Popular— criticaron a Piero Corvetto por las irregularidades durante los comicios.

Perú elige en esta primera vuelta un presidente, dos vicepresidentes, los 130 miembros de la Cámara de Diputados y los 60 del Senado en el regreso a la bicameralidad luego de 30 años.

Aún no había previsiones sobre cuándo podría conocerse una tendencia definitiva en el conteo de votos, e incluso algunos analistas arriesgaron que el resultado final de los comicios podría conocerse recién el próximo jueves.

A estas elecciones en las que el sufragio es obligatorio ninguno de los postulantes llegó con alta intención de voto, según indicaron los sondeos privados previos.

En un contexto de incertidumbre, varias encuestas indicaron que la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori encabezaba la intención de voto con 15 % con su promesa de combatir la delincuencia con las Fuerzas Armadas y construir nuevas cárceles. Sin embargo, la suma del voto nulo, en blanco e indeciso lideraba las proyecciones.

Detrás de Fujimori se ubicaban cinco postulantes separados por pocos puntos porcentuales entre sí. Entre ellos están dos exalcaldes de Lima: Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras, un nacionalista que asegura que renegociará los contratos de explotación de recursos naturales; y Rafael López-Aliaga, de Renovación Popular, un millonario que promete créditos a los pequeños empresarios a través del banco estatal.