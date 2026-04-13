Histórica Copa Santa Fe de Pádel: más de 200 clubes competirán en una cita sin precedentes

La inédita competencia tendrá un formato estructurado en tres eetapas. Se posiciona como uno de los eventos más convocantes del calendario deportivo

Por primera vez, la provincia se prepara para vivir una competencia inédita: la Copa Santa Fe de Pádel, un torneo que promete marcar un antes y un después en la disciplina a nivel regional.

El certamen estará destinado exclusivamente a asociaciones y clubes sociales y privados, fomentando el crecimiento institucional del deporte y fortaleciendo el sentido de pertenencia a través de una competencia por equipos. Participarán jugadores y jugadoras de todas las categorías de damas y caballeros, lo que garantiza un evento inclusivo y de gran nivel competitivo.

La Copa contará con un formato estructurado en tres etapas , que permitirá una amplia participación en todo el territorio provincial:

• Primera etapa (Clasificación local): se disputará del 1 al 3 de mayo en distintas localidades.

• Segunda etapa (Clasificación regional): tendrá lugar los días 13 y 14 de junio, donde los mejores equipos avanzarán en busca de la gloria.

• Tercera etapa (Final provincial): se desarrollará del 9 al 12 de julio en la ciudad de Santa Fe, donde se consagrará al gran campeón.

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Con la participación de más de 200 asociaciones y clubes, la Copa Santa Fe de Pádel se posiciona como uno de los eventos más convocantes y ambiciosos del calendario deportivo.

La expectativa crece día a día en cada rincón de la provincia, donde jugadores, jugadoras y equipos ya se preparan para ser protagonistas de una competencia que no solo premiará el rendimiento deportivo, sino también el trabajo colectivo y la pasión por el pádel.