Enzo Copetti volvió a tirar paredes con el gol, una gran noticia en un Central que ya apuesta al recambio

Goles son amores. Por eso, cuantos más jugadores se amiguen con los festejo, mucho mejor. Ni hablar en situaciones donde el calendario exige al por mayor y el recambio es necesario. Uno de los tantos cambios que Jorge Almirón hizo para el partido de Central ante Huracán fue el ingreso de Enzo Copetti, y el centrodelantero respondió rapidísimo.
En la larga historia que Copetti tiene en Central el gol no fue uno de sus fuertes, por eso cada vez que convierte siempre es bienvenido.
Habían pasado cinco partidos del último grito de Copetti con la camiseta de Central. Claro que no fue uno más, sino que se trató de aquella conquista en el clásico, en el Parque, con el que el Canalla le puso la rúbrica al 2 a 0.
Después de eso el atacante participó en prácticamente todos los encuentros sin poder convertir, aunque en la mayoría de ellos los hizo ingresando desde el banco de suplentes.
Y en esta ocasión, en la que le apareció la chance para jugar desde el arranque, el gol lo encontró rapidísimo. Iba poco más de un minuto en el Tomás A. Ducó cuando Enzo Goménez trasladó por derecha y metió el pase filtrado, para el pique de su compañero de equipo. Y Copetti no perdonó. Ante la salida del arquero Hernán Galíndez la cruzó contra el palo derecho para marcar.
Siempre son bienvenidos los goles, pero Central está en una situación en la que se potencia cada oportunidad que se aprovecha. El gol para Copetti es muy bueno para seguir peleando por un lugar en el equipo, pero también desde lo anímico, pensando en esas oportunidades que se le pueden presentar también ingresando desde el banco.
A Veliz ya se le había abierto el arco
Alejo Veliz viene de convertir un doblete en el último partido por el torneo Apertura, ante Atlético Tucumán, después de una racha de seis encuentros sin poder anotar. No pudo hacerlo en el debut copero, contra Independiente del Valle.
Más allá de eso, a Veliz se le volvió a abrir el arco y ahora esto de Copetti. Una buena noticia para los propios futbolistas, también para técnico, pero sobre todo para Central.
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