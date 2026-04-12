La Capital | Ovación | Copetti

Enzo Copetti volvió a tirar paredes con el gol, una gran noticia en un Central que ya apuesta al recambio

El centrodelantero fue una de las apuestas del entrenador Jorge Almirón y marcó al minuto de juego. Su último gol en Central, en el clásico

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

12 de abril 2026 · 18:27hs
Enzo Copetti anotó al minuto de juego en el partido entre Huracán y Central.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Enzo Copetti anotó al minuto de juego en el partido entre Huracán y Central.

Goles son amores. Por eso, cuantos más jugadores se amiguen con los festejo, mucho mejor. Ni hablar en situaciones donde el calendario exige al por mayor y el recambio es necesario. Uno de los tantos cambios que Jorge Almirón hizo para el partido de Central ante Huracán fue el ingreso de Enzo Copetti, y el centrodelantero respondió rapidísimo.

En la larga historia que Copetti tiene en Central el gol no fue uno de sus fuertes, por eso cada vez que convierte siempre es bienvenido.

Habían pasado cinco partidos del último grito de Copetti con la camiseta de Central. Claro que no fue uno más, sino que se trató de aquella conquista en el clásico, en el Parque, con el que el Canalla le puso la rúbrica al 2 a 0.

Después de eso el atacante participó en prácticamente todos los encuentros sin poder convertir, aunque en la mayoría de ellos los hizo ingresando desde el banco de suplentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2043427283118051838&partner=&hide_thread=false

>>Leer más: Central se pone el chip del torneo Apertura y va en busca de un paso inmenso de cara a la clasificación

De Enzo Giménez para Copetti

Y en esta ocasión, en la que le apareció la chance para jugar desde el arranque, el gol lo encontró rapidísimo. Iba poco más de un minuto en el Tomás A. Ducó cuando Enzo Goménez trasladó por derecha y metió el pase filtrado, para el pique de su compañero de equipo. Y Copetti no perdonó. Ante la salida del arquero Hernán Galíndez la cruzó contra el palo derecho para marcar.

Siempre son bienvenidos los goles, pero Central está en una situación en la que se potencia cada oportunidad que se aprovecha. El gol para Copetti es muy bueno para seguir peleando por un lugar en el equipo, pero también desde lo anímico, pensando en esas oportunidades que se le pueden presentar también ingresando desde el banco.

Cope
Copetti lo grita después de definir con tranquilidad tras el buen pase de Enzo Giménez.

Copetti lo grita después de definir con tranquilidad tras el buen pase de Enzo Giménez.

A Veliz ya se le había abierto el arco

Alejo Veliz viene de convertir un doblete en el último partido por el torneo Apertura, ante Atlético Tucumán, después de una racha de seis encuentros sin poder anotar. No pudo hacerlo en el debut copero, contra Independiente del Valle.

Más allá de eso, a Veliz se le volvió a abrir el arco y ahora esto de Copetti. Una buena noticia para los propios futbolistas, también para técnico, pero sobre todo para Central.

Noticias relacionadas
Los once de Newells que salieron a enfrentar a San Lorenzo y que tuvo cambios en el primer tiempo. El mejor fue Walter Mazzanti.

El uno x uno de Newell's: Walter Mazzantti mantuvo viva la ilusión de la victoria

Vito Scaglione, CEO de La Capital, con la Copa. Gran noche para el Súper Rugby Américas, con la presencia de Capibaras ante Tacuras.

Súper Rugby Américas: Capibaras vuelve a jugar en casa y la Copa Diario La Capital está en juego

Enzo Copetti ya conectó y observa cómo la pelota ingresa en el arco de Huracán. Gol tempranero de Central.

En vivo: un error le costó muy caro a Central, que al final lo terminó perdiendo 3-1 ante Huracán

Jerónimo Gómez Mattar se la llevó ante Matías Reali. Un 0 a 0 con escasas situaciones entre Newells y San Lorenzo.

Newell's sumó un punto que sirve para mirar de más lejos el fondo de la tabla

Ver comentarios

Las más leídas

Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito

Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito

Cruce de un periodista rosarino a una colega por Adorni en la mesa de Mirtha

Cruce de un periodista rosarino a una colega por Adorni en la mesa de Mirtha

Ni una pizza, ni The Last of Us: qué son los hongos que aparecen en Rosario

Ni una pizza, ni The Last of Us: qué son los hongos que aparecen en Rosario

Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

Lo último

Deudas familiares: volvió a subir la morosidad y superó el 11% en abril

Deudas familiares: volvió a subir la morosidad y superó el 11% en abril

Muerte de Ángel: piden detener a la madre y al padrastro por homicidio agravado

Muerte de Ángel: piden detener a la madre y al padrastro por homicidio agravado

Newells se volvió más competitivo, empezando por no recibir goles

Newell's se volvió más competitivo, empezando por no recibir goles

Empresario santafesino y tierras en Patagonia: la confesión sobre compra con fondos de Emiratos

Hugo Alberto Barabucci, nacido en El Trébol y denunciante en una causa por usurpación contra una comunidad mapuche de Río Negro, admitió en plena audiencia que compró el campo en conflicto con "aportes" de Emiratos Árabes Unidos.
Empresario santafesino y tierras en Patagonia: la confesión sobre compra con fondos de Emiratos
En vivo: un error le costó muy caro a Central, que al final lo terminó perdiendo 3-1 ante Huracán
Ovación

En vivo: un error le costó muy caro a Central, que al final lo terminó perdiendo 3-1 ante Huracán

Newells sumó un punto que sirve para mirar de más lejos el fondo de la tabla

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's sumó un punto que sirve para mirar de más lejos el fondo de la tabla

El uno x uno de Newells: Walter Mazzantti mantuvo viva la ilusión de la victoria

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Walter Mazzantti mantuvo viva la ilusión de la victoria

El ministro Caputo vuelve este lunes a Rosario: presentará un libro en la Bolsa
Economía

El ministro Caputo vuelve este lunes a Rosario: presentará un libro en la Bolsa

Ian Cabrera, siempre presente: el homenaje de su club al chico asesinado en la escuela de San Cristóbal
La Región

Ian Cabrera, siempre presente: el homenaje de su club al chico asesinado en la escuela de San Cristóbal

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito

Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito

Cruce de un periodista rosarino a una colega por Adorni en la mesa de Mirtha

Cruce de un periodista rosarino a una colega por Adorni en la mesa de Mirtha

Ni una pizza, ni The Last of Us: qué son los hongos que aparecen en Rosario

Ni una pizza, ni The Last of Us: qué son los hongos que aparecen en Rosario

Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

Central: quién es el recio zaguero que fue convocado por primera vez

Central: quién es el recio zaguero que fue convocado por primera vez

Ovación
Enzo Copetti volvió a tirar paredes con el gol, una gran noticia en un Central que ya apuesta al recambio

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Enzo Copetti volvió a tirar paredes con el gol, una gran noticia en un Central que ya apuesta al recambio

Enzo Copetti volvió a tirar paredes con el gol, una gran noticia en un Central que ya apuesta al recambio

Enzo Copetti volvió a tirar paredes con el gol, una gran noticia en un Central que ya apuesta al recambio

Frank Kudelka: Newells va progresando hacia lo que yo pretendo

Frank Kudelka: "Newell's va progresando hacia lo que yo pretendo"

El uno x uno de Newells: Walter Mazzantti mantuvo viva la ilusión de la victoria

El uno x uno de Newell's: Walter Mazzantti mantuvo viva la ilusión de la victoria

Policiales
Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a prisión perpetua
Policiales

Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a prisión perpetua

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña

Crimen en la zona sudoeste: mataron a un hombre que había sido condenado por extorsión

Crimen en la zona sudoeste: mataron a un hombre que había sido condenado por extorsión

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

La Ciudad
La UNR abrirá durante 24 horas consecutivas para reclamar por la universidad pública y la ciencia
La ciudad

La UNR abrirá durante 24 horas consecutivas para reclamar por la universidad pública y la ciencia

Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito

Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito

Deudores alimentarios morosos: proponen hacer más ágiles y efectivos los controles

Deudores alimentarios morosos: proponen hacer más ágiles y efectivos los controles

Falsas denuncias: el pedido de un padre que hace ocho años que no sabe de su hija

Falsas denuncias: el pedido de un padre que hace ocho años que no sabe de su hija

Rosario puso en marcha la historia: autos antiguos coparon el Monumento y celebraron la patente 100

Por Ricardo Terán
La ciudad

Rosario puso en marcha la historia: autos antiguos coparon el Monumento y celebraron la patente 100

Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a prisión perpetua
Policiales

Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a prisión perpetua

Los clubes de barrio, cada vez más acorralados por la caída del pago de la cuota

Por Matías Petisce
La Ciudad

Los clubes de barrio, cada vez más acorralados por la caída del pago de la cuota

La provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos
La Ciudad

La provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video
La Ciudad

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

Toniolli: La salida política al caos de Milei tiene que construirse desde ahora
Política

Toniolli: "La salida política al caos de Milei tiene que construirse desde ahora"

La nueva forma del viejo periodismo en la lupa de un académico de la crónica

Por Claudio Berón
La Ciudad

La nueva forma del viejo periodismo en la lupa de un académico de la crónica

Crimen en la zona sudoeste: mataron a un hombre que había sido condenado por extorsión
Policiales

Crimen en la zona sudoeste: mataron a un hombre que había sido condenado por extorsión

Los test de alcoholemia en Santa Fe aumentaron un 17 por ciento en el primer trimestre
La Ciudad

Los test de alcoholemia en Santa Fe aumentaron un 17 por ciento en el primer trimestre

La exposición EXA 2026 arranca fuerte: en dos semanas ya se vendió el 40% de los stands
la region

La exposición EXA 2026 arranca fuerte: en dos semanas ya se vendió el 40% de los stands

Rosario recupera vuelos directos a Salta: frecuencias y horarios
Turismo

Rosario recupera vuelos directos a Salta: frecuencias y horarios

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña
Policiales

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña

Viento blanco, el celebrado unipersonal, llega por primera vez a Rosario

Por Morena Pardo
Zoom

"Viento blanco", el celebrado unipersonal, llega por primera vez a Rosario

Transporte rural: se profundizan las protestas y las Bolsas piden diálogo
Economía

Transporte rural: se profundizan las protestas y las Bolsas piden diálogo

Central en la Copa Libertadores: el no quiso entrar debe darle paso a un ojo más atento para no tropezar

Por Gustavo Conti
Ovación

Central en la Copa Libertadores: el "no quiso entrar" debe darle paso a un ojo más atento para no tropezar

Newells: de goleador en el Canteras de América a convertirse en el tres titular rojinegro

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's: de goleador en el Canteras de América a convertirse en el tres titular rojinegro

Pasajeros: habilitan un sistema gratuito para reclamar a aerolíneas
Turismo

Pasajeros: habilitan un sistema gratuito para reclamar a aerolíneas

La reforma constitucional de Santa Fe y el hombre de a pie

Por Alejo Vercesi
En Foco

La reforma constitucional de Santa Fe y el hombre de a pie

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas
La ciudad

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas

La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases
La Ciudad

La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases