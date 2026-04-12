Central lo tenía controlado, pero tras un error todo se le fue de las manos y lo pagó con una derrota

El Canalla lo ganaba muy temprano y el Globo se lo empató. Y cuando parecía que podía sumar, en un abrir y cerrar de ojos se quedó con las manos vacías

Los futbolistas de Central se retiran resignados tras la derrota en cancha de Huracán. El Canalla se volvió con las manos vacías.

Central tenía la obligación de no venirse con las manos vacías ante Huracán. Porque los tres puntos o al menos un empate ante un rival directo, lo iba a dejar muy bien posicionado de cara a la clasificación a los playoffs. Pero perdió 3 a 1 en el Ducó y si bien sigue entre los clasificados todavía debe atender los dos frentes.

Si bien puso un equipo alternativo, es la primera vez en la historia de Central que los canallas presentan un segundo equipo con tanta experiencia, no solamente en edad sino en partidos en el club y en primera división. No deja de ser un dato menor que entre los once titulares sumaban 702 cotejos con la casaca auriazul. Lejos quedaron las épocas de que cuando los canallas estaban de copas, el recambio eran varios pibes con poco recorrido.

La incógnita pasaba por cómo iba a responder la improvisada dupla de zagueros centrales compuesta por Coronel y Quintana , ante la infección estomacal de Raffín que le impidió ser parte de la convocatoria. Ya que para el primero era una posición nueva. Y el segundo volvía a la titularidad luego de más de seis meses.

Con este contexto el formato del partido estaba muy claro en la previa. Huracán con la pelota y Central con una postura de ver qué iba a pasar y esperar su momento. Lo sorprendente fue que ese momento para los de Almirón llegó muy temprano en el partido.

Luego de una atajada de Broun ante un remate de Oscar Romero antes del minuto, en la contra llegó la conducción de Pizarro, el pase entre líneas de Enzo Giménez y la definición de Enzo Copetti para poner el 1 a 0 antes de los 90 segundos.

Campz Jaminton Campaz ingresó en el complemento, pero no pudo desnivelar. Central no logró sumar. Celina Mutti Lovera / La Capital

Clink caja para los canallas. El plan de juego había que sostenerlo, pero ahora con un gol de ventaja. Los de Almirón achicaron para atrás, fueron un equipo corto y dejaron que el inicio de las jugadas de los de Diego Martínez pasaran por los marcadores centrales: Fabio Pereyra y Máximo Palazzo.

El Canalla la perdía rápido

El equipo local fue impreciso. Todos pelotazos frontales que terminaban en rechazos de los defensores canallas o en algunos tiros de esquina que no traían consecuencias. El pecado de Central en esa primera etapa fue quizás perder muy rápido la pelota.

Recién sobre los 39’ Blondel, luego de un córner, se anticipó a la defensa auriazul y encendió una luz de alerta. Hasta que en la última jugada del primer tiempo, Giménez se llevó puesto a Waller dentro del área, el VAR llamó a Echenique, quien concedió el penal para Huracán que Caicedo transformó en gol para poner el 1 a 1.

En el complemento Huracán entró más motivado por el final de la etapa anterior. Central sabía que debía cambiar su tesitura porque al partido le quedaba mucho para refugiarse tan atrás. Luego de algunos titubeos, primero hubo una corrida casi de arco a arco de Duarte que no le pudo sacar provecho. Y un remate de Copetti a los 55’ que pudo haber sido el segundo gol.

La respuesta del Globo

El Globo respondió los 58’ con un remate de Waller en el travesaño. Tras esta jugada, el DT canalla tomó nota y mandó a la cancha a Ibarra y Ávila para formar una línea de cuatro más normal, con Coronel como lateral por derecha.

El equipo local fue en busca de los tres puntos. A los 70’ Broun le tapó el segundo a Bisanz y sobre los 81’ fue Kalinger quien casi hace explotar el Ducó. Central, que ya tenía a Campaz y Veliz en cancha, a pesar de haber hecho un cambio ofensivo para ganar el partido, solo arrimó peligro con el un remate de Ibarra desde afuera y la apuesta le salió mal.

Porque en el minuto 85, luego del error de Pol Fernández, Bisanz le ganó en velocidad a Quintana, desparramó a Broun y logró el 2 a 1 para el Globo. Y con un equipo desmoronado, Nervo, desde afuera del área, le puso la estocada final a los 89’ para redondear el 3 a 1 para el local.

Central ahora deberá pensar en Libertad, pero no puede dejar descansar el traje del Apertura porque corre el riesgo de quedarse sin la clasificación.