Conflicto universitario: los no docentes paran el viernes y no habrá actividad en la UNR

La medida de fuerza lanzada por Apur exige la apertura de la discusión salarial y el cumplimiento de la ley de financiamiento

El gremio que reúne a los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Rosario (Apur) ratificó el paro convocado para el próximo viernes en reclamo de mejoras salariales para el sector . La medida de fuerza se inscribe en el conflicto que enfrenta el gobierno nacional con las universidades públicas que reclaman la cumplimiento de la ley de financiamiento para la educación superior.

La medida de fuerza de los no docentes suspenderá la actividad de docencia e investigación que se desarrolla en las trece facultades y escuelas medias dependientes de la UNR.

El gremio de los no docentes reclama la convocatoria urgente a paritarias , señalando que el gobierno nacional no ha presentado ninguna propuesta salarial ni ha dado respuesta a los distintos pedidos realizados por los sindicatos.

Al mismo tiempo, exige el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario , aprobada por segunda vez por el Congreso el año pasado y promulgada en octubre de 2025, pero con su ejecución en suspenso. La norma garantiza el sostenimiento financiero de las universidades nacionales y la mejora salarial de docentes y no docentes.

Se profundiza el conflicto

El paro de los trabajadores no docentes de la UNR se resolvió en consonancia con la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun) que agrupa a los sindicados no docentes de todo el país.

Em marzo pasado, la entidad convocó a una serie de paros de 24 horas sin concurrencia los lugares de trabajos. Los primeros se cumplieron el lunes 16 y el martes 31 de marzo; los próximos serán este viernes y el jueves 23 de abril.

Desde el gremio se indicó además que la continuidad del plan de acción será analizada en el Congreso Federativo de Fatun, que se desarrollará a fin de mes en Villa Giardino, Córdoba, donde se evaluará el escenario del sector y los pasos a seguir.