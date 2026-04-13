Estudiantes de Río Cuarto decidió separar a jugadores por "falta de entrega"

La dirigencia de Estudiantes de Río Cuarto dio el golpe y sorprendió este domingo al informar que decidió apartar a varios futbolistas del plantel profesional por tiempo indeterminado, en plena disputa del torneo Apertura y lo comunicó con un mensaje directo que hizo ruido en todo el ambiente.

El equipo cordobés venía golpeado desde lo deportivo y la derrota ante Barracas Central por la fecha 14 terminó de detonar la situación. La dirigencia no esperó y difundió un comunicado en el que explicó los motivos de la medida, dejando en evidencia un problema interno.

"No se alinean con la entrega, compromiso y los objetivos deportivos que nuestra institución persigue y exige", expresó el club en el escrito oficial marcando una postura firme respecto al comportamiento de los jugadores involucrados.

Los jugadores entrenarán diferenciado

Mientras tanto, los futbolistas separados entrenarán este lunes de manera diferenciada bajo la supervisión de empleados del club. La decisión fue tomada en conjunto por las autoridades y apunta a reordenar un plantel que no encuentra respuestas dentro de la cancha. Si bien los nombres no trascendieron oficialmente, uno de los marginados es Ramón "Wanchope" Ábila.

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El presente de Estudiantes de Río Cuarto es crítico. Tras 14 fechas, suma 11 derrotas, 2 empates y apenas una victoria, números que lo dejan último en la zona B, en la tabla anual y también en los promedios, en una temporada que pasó de la ilusión del ascenso a una crisis profunda.