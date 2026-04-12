No hay dos sin tres: de nuevo Central se boicoteó solo y le dio el gol del triunfo a Huracán

Como pasó en Mendoza y en el Gigante ante Atlético Tucumán, Central le regaló el gol al rival, en este caso Pol Fernández para que gane Huracán.

Pol Fernández vuela ante un jugador de Huracán. El volante ofensivo de Central la pifió mal para el gol del triunfo local.

Central no aprende de sus errores y los blooper que protagonizan le siguen costando muy caro. Pasó en la derrota en Mendoza, en la victoria sobre Atlético Tucumán y ahora en el Ducó, cuando Pol Fernández le sirvió en bandeja el segundo gol a Huracán , el que empezó a definir todo.

Se dijo en el empate del debut ante Independiente del Valle, que el equipo de Jorge Almirón no era nada confiable en su aspecto defensivo, que no solo tiene que ver con los defensores. Pudo ganar en el debut de la Copa Libertadores, pero el rival lo perdonó mucho en el primer tiempo.

Esas debilidades, que se habían manifestado además en yerros increíbles en partidos anteriores, volvió a decir presente en el Tomás Adolfo Ducó y fue tan determinante, que inclinó el partido para Huracán. Fue el 2 a 1, y al final llegó el tercero.

Todo pasó cuando Central atacaba en busca del desnivel pero el Globo contrarrestó e intentó una contra que no iba a prosperar. Excepto que Pol Fernández se lo hizo posible, cuando displicentemente le dio corto el pase atrás a Carlos Quintana, la robó Martín Nervo y se fue solo a definir sobre la salida de Jorge Broun.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2043453446955671812&partner=&hide_thread=false ¡DEFINICIÓN TOP!



Huracán lo gana 2-1 gracias a este GRAN GOL de Bisanz



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Claro que no fue una excepción, sino que en Central parece que se está haciendo costumbre. Basta decir que un blooper similar le ocurrió en tres de los últimos cuatro partidos y solo en uno zafó.

>>Leer más: En vivo: un error le costó muy caro a Central, que al final lo terminó perdiendo 3-1 ante Huracán

La saga de los errores de Central

La saga comenzó cuando enfrentó al líder de la zona B del Apertura, Independiente Rivadavia, en Mendoza. Después de un inicio dubitativo, empezó a monopolizar la pelota bien hasta que Facundo Mallo, en una salida común, dio el pase sin mirar para Gastón Avila con Ignacio Arce en el medio.

El 9 de la Lepra mendocina se fue solo hacia Jeremías Ledesma y definió alto para el 1 a 0. Al toque vendría el segundo, que sería el definitivo. A Central le costó todo esa equivocación del zaguero central uruguayo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DeportesAlTacok/status/2035896758216040696&partner=&hide_thread=false El INSÓLITO REGALO de FACUNDO MALLO que terminó en GOL de ÁLEX ARCE.



#IndependienteRivadavia le GANA 2-0 a #RosarioCentral. pic.twitter.com/EWeQSlhgBD — Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) March 23, 2026

Para el siguiente encuentro, en el Gigante, Central lo venía ganando con el golazo de cabeza de Alejo Veliz, pero Luca Raffin la pifió al tratar de entregarle el pase atrás a su arquero. El resultado, Leandro Díaz corrió solito hacia Fatu y empató. El segundo gol de Veliz en el complemento, evitó males mayores.

Y ahora Pol Fernández hizo lo más parecido a Raffin ante el Decano y de nuevo al equipo de Almirón le costó el partido. Central continúa mostrando flaquezas que tiran por la borda todo lo bueno que pudo hacer.