Susto en una escuela de la zona norte: falsa granada y una nota amenazante

Sucedió este lunes, a primera hora. Las autoridades del establecimiento educativo decidieron suspender las clases durante el turno mañana

El tránsito fue cortado en calle Superí por la amenaza recibida este lunes en la escuela Luis Rullan

Las clases fueron suspendidas en el turno mañana, pero la actividad será normal por la tarde

Personal de Policía Federal custodia la escuela donde apareció una réplica de granada y una nota amezante

Este lunes a primera hora de la mañana, personal de la Escuela Nº 1210 Luis Rullán, ubicada en San Telmo al 1900 , casi esquina Superí, halló en el ingreso de la institución lo que en principio parecía una granada, pero que luego se confirmó que se trataba de un encendedor catalítico que tenía la forma de ese artefacto.

Además, junto a ese elemento también fue hallada una nota amenazante que hacía referencia a uno de las bandas que disputan el microtráfico de drogas en la zona norte de Rosario.

Por tal motivo, las autoridades del establecimiento escolar decidieron suspender las clases durante el turno mañana . El tránsito e la zona se Superí y Molina estaba cortado debido al operativo policial que se realizaba en el interior de la escuela.

Según las primeras informaciones, el hallazgo del artefacto, que en principio parecía una granada, y de la nota con amenazas estuvo a cargo de las primeras porteras que llegaron a la institución para reiniciar la semana escolar. Como en ese primer instante se creyó que se trataba de un artefacto explosivo auténtico, se le dio intervención de inmediato a la Policía.

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Efectivos del Comando Radioeléctrico y la Brigada de Explosivos de la Unidad Regional II acudieron al lugar. El personal de calle procedió a corta el tránsito en la esquina de Molina y Superí, mientas que los expertos realizaron las tareas de chequeo de la supuesta granada, comprobando poco después que se trataba de un encendedor catalítico con forma de ese artefacto.

escuela con policías 2 Las clases fueron suspendidas en el turno mañana, pero la actividad será normal por la tarde Foto: La Capital / Marcelo Bustamante.

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Según trascendió, la nota que apareció en la escuela hacía referencia al “Frentudo” Fernández y a su primo “El gordo” Axel, éste último detenido la semana pasada en un procedimiento realizado en club de Villa Mugueta, donde trabajaba como ayudante de campo en un equipo de fútbol.

Cómo será actividad en la escuela a partir del mediodía

Referentes del gremio Amsafé Rosario, que representa a los docentes de las escuelas de gestión privada, se presentaron en la escuela "Luis Rullán" para expresar su solidaridad con el personal docentes y directivos y con toda la comunidad educativa de la institución. En ese sentido, indicaron que de acuerdo a lo conversado con las autoridades se decidió suspender las clases del turno mañana por la lógica conmoción que se significó la intervención de la Policía en las primeras horas para realizar todas las tareas investigativas.

Pero aclararon que las actividades en la institución se realizarán con normalidad después de mediodía. Es decir, que a partir de ese momento se brindará el servicio de comedor y también se dictarán clases.

escuela zona norte El tránsito fue cortado en calle Superí por la amenaza recibida este lunes en la escuela Luis Rullan Foto: Maxi Klanjscek

Qué dijo el gremio sobre el incidente en la escuela

"Venimos a contener a los compañeros. Los docentes fueron desobligados de las clases por la mañana en función de ordenar toda esta situación. El incidente se dio cerca de la hora de ingreso y por protocolo se decidió suspender el ingreso de los alumnos, docentes y de toda la comunidad educativa, pero el comedor funcionará normalmente al mediodía y también habrá clases en el turno tarde", agregaron los representantes de Amsafé.

Acerca de cómo actuaron las porteras que encontraron el mensaje y la granada/encendedor, los delegados señalaron: "Nunca son gratas estas situaciones. Hicieron lo que había que hacer. Avisaron a los directivos y se activó el protocolo que hay para estos casos. Se tomaron todas las medidas para proteger a todos los integrantes de la comunidad educativa. Las escuelas son territorios de paz. Hubo casos en escuelas en zona sur y norte, donde colgaron banderas con leyendas. Las escuelas no son mensajeras de nadie. Son lugares de contención y de aprendizajes para los alumnos".