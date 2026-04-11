La nueva forma del viejo periodismo en la lupa de un académico de la crónica

El escritor y docente universitario Roberto Herrscher llega a Rosario este lunes para brindar una charla como uno de los referentes de la nueva crónica

A mediados de los 90, un periodista asumió el desafío de ser editor internacional de una agencia de noticias y trasladarse a Costa Rica . Luego se dedicó a la docencia y abrió la puerta de la teoría y práctica hacia la nueva crónica en Argentina y América. Roberto Herrscher encabeza este lunes a Rosario una charla sobre periodismo .

El encuentro bajo la consigna "La crónica, hoy y mañana" se programó a las 19 en la librería Homo Sapiens, en Sarmiento 829. El escritor y profesor de la Universidad Alberto Hurtado de Chile dirige el Diplomado de Escritura Narrativa de No Ficción. Es el director del Premio Periodismo de Excelencia (PPE), aliado chileno del Premio y la Fundación Gabo. Dirige también la colección Periodismo Activo en la Universidad de Barcelona . Licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y máster en Periodismo por Columbia University, Nueva York . Logró un posgrado en Periodismo Ambiental por el Instituto Internacional para el Periodismo (IIJ) en Berlín, Alemania. Es el representante para América Latina de la Asociación Internacional de Estudios del Periodismo Literario (IALJS), cuya conferencia mundial 2022 organizó en la Universidad Alberto Hurtado.

Entre los libros del autor, traducidos a varios idiomas y editados en distintos países se cuentan "Los viajes del Penélope" (Tusquets, 2007), sobre un pequeño barco que atravesó la guerra de Malvinas; "Periodismo narrativo, una guía para jóvenes periodistas y veteranos lectores", publicado en Argentina, España, Chile, Colombia y Costa Rica; "El arte de escuchar" (Editorial de la Universidad de Barcelona, 2015) y "Crónicas bananeras" (Tusquets, 2021). En 2021 publicó su primer libro colectivo como editor: "La voz de las cosas" (Carena, 2021).

Colega de Leila Guerriero , Martín Caparrós , Cristian Alarcón y varios cronistas de distintos países, los reportajes, crónicas y ensayos de Herrscher han sido publicados en The New York Times, The Harvard Review of Latin America, Opera News, La Vanguardia, Clarín, Ajo Blanco, Lateral, Gatopardo, Travesías y Etiqueta Negra, entre otros medios. Antes de la presentación, el escritor dialogó con La Capital .

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Preguntas incómodas sobre periodismo

—¿Cual es la diferencia entre el periodismo llamado tradicional, con lenguaje casi burocrático, y el periodismo narrativo o crónica?

—Al periodismo llamado tradicional le cuesta la construcción narrativa. Hace años había dos lineas: periodismo informativo e interpretativo. El periodismo narrativo tiene tres características: la crónica es informativa, interpretativa y te explica contando. Usando las fuentes como personajes, escenas, diálogos. Las naciones parten de historias fundadoras, las culturas se fundamentan en historias: la historia de un país, la historia de su economía, de su religión. La buena crónica es una fábula que, al estar bien contada, no necesita moraleja. No hay buenos ni malos, hay una explicación del mundo real, con otras herramientas. Las historias son formas de explicar con claridad y formas de atrapar.

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—¿Cual es la situación de la crónica hoy?

—Bien y mal. Es necesario contar y en la crónica no hay buenos ni malos. Está bien porque es necesaria en este mundo difícil de entender y desentrañar. Antes, la lucha era entre la construcción de la verdad y el silencio, hoy es entre la verdad y la fake news o la posverdad, el desarme de la construcción de la mentira. Es distinto pensar en contar una historia cuando el lector antes se enfrentó a historias falsas y distorsionadas y a eso se le suman los opinadores de redes. El público no puede entender la entidad ética de quien aporta la información ni el tema. En Argentina hay una enorme dificultad para los periodistas para lograr una crónica, por falta de recursos económicos y cosas de ese estilo. También le falta a nuestra crónica la idea del cuestionamiento del poder económico, político y social. La importancia del nuevo periodismo norteamericano era en parte esos cuestionamientos. Por ejemplo: ¿cómo viven los ricos y poderosos? En Argentina, a veces se cae en hurgar más en lo raro, lo distinto.

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—¿Como sigue el derrotero entonces?

—Hay tres caminos: uno es volver al concepto de la noticia confiable y creíble. Se debe tener cuidado de lo que se dice y se escucha, llegar a una información chequeada. Lo segundo es la tremenda importancia del periodismo de datos, el uso de las nuevas herramientas, por ejemplo, la IA y lo tercero es el arte de contar historias. La crónica es lo que te permite manejar múltiples campanas para contar una historia periodística, para la crónica es más sencillo.

—¿Como ves el periodismo en Argentina hoy?

—Me parece que bajó la calidad histórica del periodismo. Falta uso del lenguaje, hay errores porque no hay correctores y varias cosas más. En las plataformas hay documentales, documedias y en las redes todas son historias a contar y que se cuentan. Allí, la crónica está más vigente que nunca.

Roberto Herrsscher contará su historia, la del periodista curioso, la del académico y el cronista implacable, amigo de escuchar a sus pares y a todos los que le abran el caminos a conocer a otros. Lo hará junto a los periodistas Arlen Buchara, Ricardo Robins y Nicolás Maggi.