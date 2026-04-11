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Toniolli: "La salida política al caos de Milei tiene que construirse desde ahora"

Con la consigna “Organizar la bronca, construir la esperanza”, dirigentes y militantes del Movimiento Evita debatieron en Santa Fe los desafíos del presente y la necesidad de constituir una alternativa

11 de abril 2026 · 15:41hs
El exdiputado nacional Eduardo Toniolli.

El exdiputado nacional Eduardo Toniolli.

Dirigentes y militantes del Movimiento Evita se reunieron este sábado en la sede de la Festram de la capital provincial para poner en común una perspectiva de salida frente “al ajuste, la recesión y el deterioro social que golpea a nuestro pueblo”.

El exdiputado nacional y exconcejal rosarino Eduardo Toniolli fue el orador principal, quien además de convocar al peronismo a "no esperar a las elecciones y construir desde hoy mismo una respuesta al modelo de ajuste y entrega de (el presidente Javier) Milei", cuestionó la "pasividad del gobernador (Maximiliano) Pullaro".

"La brutal recesión a la que nos llevaron Milei y su gobierno no son daños colaterales, sino el resultado de una decisión política, el objetivo mismo que persiguieron desde el primer día”, advirtió Toniolli sobre lo que consideró un proceso que “produce malestar y también va generando un terreno propicio al conflicto social”.

“Pero la bronca por sí sola no basta. Puede diluirse, o peor, terminar en cualquier lado. Por eso tenemos que animarnos a ir más allá. A pensar una salida de la crisis y a pensar qué va a ocurrir el día después de que este experimento se termine”, expresó el exdiputado ante los más de 100 militantes y dirigentes que asistieron al encuentro, entre ellos la diputada provincial Lucila De Ponti y los concejales rosarinos Mariano Romero, María José Poncino y Pablo Basso.

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Construcción de una alternativa

En ese sentido, resaltó que la construcción de una alternativa no puede quedar reducida a conversaciones entre dirigentes ni a especulaciones electorales.

“La salida política se tiene que ir construyendo desde ahora, y no solo entre dirigentes políticos hablando con dirigentes políticos. La salida es con los que producen, los que trabajan y los que construyen comunidad”, enfatizó.

>> Leer más: José Mayans reclama juicio político contra Milei: "No entiende un carajo y está pirado"

Toniolli también cuestionó con dureza la actitud del gobernador frente a la Casa Rosada: “Hay una parte de la dirigencia política que eligió atravesar este proceso tratando de pasar por debajo del radar. Pullaro es uno de ellos. Mientras la gestión de Milei liquidó la obra pública y las transferencias no automáticas a las provincias, Pullaro no sólo se quedó en el molde sino que, además, mandó a sus diputados y senadores a votarle todo a esa misma gestión nacional”.

“A veces, aunque no garpe, el dirigente político tiene que hacer lo que tiene que hacer y no lo que el espíritu de época le indique”, sostuvo Toniolli.

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