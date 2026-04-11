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Los test de alcoholemia en Santa Fe aumentaron un 17 por ciento en el primer trimestre

La Agencia Provincial de Seguridad Vial confirmó que se realizaron más de 8.000 operativos con casi 200.000 controles

11 de abril 2026 · 13:58hs
Los agentes revisan documentación además del control de alcoholemia

Los agentes revisan documentación además del control de alcoholemia

El gobierno de Santa Fe anunció este sábado un aumento de los controles de alcoholemia. De acuerdo al registro oficial, en el primer trimestre de 2026 creció 17 % la cantidad de test realizados y también se inspeccionaron más vehículos en las rutas y demás corredores.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) hizo 197.530 controles entre enero y marzo pasado. En el mismo período del año anterior se habían llevado a cabo 169.275 evaluaciones.

Por otra parte, voceros de la Casa Gris señalaron que el primer trimestre finalizó con 8.640 operativos en Santa Fe. Esto implica una suba de casi el 20 por ciento en lo que respecta a las intervenciones y los dispositivos implementados en puntos estratégicos de la red caminera.

¿Cuántos test de alcoholemia detectaron infracciones?

Según los datos del gobierno santafesino, 727 personas dieron positivo el test porque tenían más de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. Esta cifra equivale a poco más del 0,35 % de las mediciones del último verano con niveles que implican una falta de tránsito dentro de la normativa vigente.

La estadística oficial indica que 473 sanciones corresponden a conductores de autos particulares y 141 motociclistas. La lista se completa con 103 choferes profesionales que no estaban en condiciones de manejar cuando los examinaron.

>> Leer más: Controles de alcoholemia: primer trimestre a la baja y con más operativos vehiculares

El director de Coordinación Interjurisdiccional de la APSV, Mauro Bertorino, señaló que los controles son "la principal herramienta para prevenir y evitar conductas de riesgo". Al respecto, comentó: "Dado que el alcohol es uno de los factores de riesgo presentes en la conducción, desde el gobierno de la provincia vigilamos muy de cerca esta conducta y retiramos de la circulación a aquellos conductores que transgreden esta norma y nos ponen en riesgo a todos".

"El objetivo es estar presentes en las rutas para cuidar la vida y hacer respetar la ley", manifestó el funcionario. En este sentido, las autoridades destacaron que entre enero y marzo fiscalizaron 227.556 vehículos en Santa Fe. Así se produjo un incremento interanual del 4,3 por ciento en la cantidad del período analizado.

Casos graves de alcoholemia positiva en Santa Fe

Entre los test de los primeros meses del año, la APSV detectó valores que superaron ampliamente los límites de la ley de tránsito. Por ejemplo, un automovilista tenía 2,70 gramos de alcohol por litro de sangre cuando lo interceptaron en la ruta provincial 1, a la altura de San Javier. En otro caso, el conductor dio positivo con 2,45 grs durante un control en la ruta nacional 19, en la estación de peaje de Franck.

En lo que respecta al norte santafesino, la agencia identificó a dos motociclistas ebrios en la ruta nacional 11. Uno fue sancionado en Reconquista y el otro en Avellaneda. Ambos dieron positivo con una medición de 2,85 gramos, más de cinco veces el máximo permitido.

Finalmente, la provincia también le retuvo la licencia a un camionero en el mismo corredor. En este caso, el chofer tenía 1,94 grs de alcohol en sangre cuando lo controlaron en Vera. Algo similar ocurrió en Pueblo Esther, donde un transportista tenía 1,82 gramos.

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