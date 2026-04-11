La exposición EXA 2026 arranca fuerte: en dos semanas ya se vendió el 40% de los stands

La exposición industrial, comercial e hidrovial del Cordón Industrial de Rosario se realizará en septiembre y ya hay respuesta del sector empresarial

Se espera que la exposición convoque a miles de personas en septiembre de este año.

A cinco meses de su realización, EXA 2026, la exposición industrial, comercial e hidrovial del Cordón Industrial de Rosario, ya muestra señales de respuestas por parte del sector empresarial. El evento, que reunirá en el Parque Industrial de San Lorenzo a empresas, industrias, cámaras empresarias y referentes del entramado productivo, ya tiene el 40% de los stands vendidos.

Concebida como un espacio estratégico para impulsar negocios, generar alianzas y potenciar nuevas oportunidades comerciales, EXA 2026 se posiciona como un punto de encuentro clave para actores de la industria, el comercio, la logística y los servicios productivos del Gran Rosario y su área de influencia.

La exposición estará organizada en torno a tres grandes ejes productivos que reflejan el ADN económico de la región: el primero será el sector industrial, con presencia de tecnología aplicada a la producción, maquinaria, servicios industriales, energía e innovación; el segundo eje estará enfocado en el sector comercial, con empresas proveedoras, soluciones tecnológicas, servicios empresariales y propuestas orientadas a ampliar oportunidades de negocio; en tanto, el tercer eje estará centrado en la hidrovía, con compañías vinculadas a la logística portuaria, el transporte fluvial, el comercio exterior y la infraestructura del corredor Paraná–Paraguay.

Además de la muestra comercial, EXA 2026 contará con una agenda de foros sectoriales que abordarán temas clave como ciencia y tecnología, energía, minería y desarrollo de la hidrovía, generando espacios de debate, intercambio y análisis estratégico para el sector productivo.

Durante las jornadas, las empresas participantes podrán presentar productos y servicios, participar en rondas de negocios, ampliar su red de contactos y generar vínculos comerciales concretos.

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La elección de San Lorenzo como sede se debe a su ubicacion. Situada en el corazón del Cordón Industrial del Gran Rosario, forma parte de uno de los polos portuarios, agroindustriales y logísticos más importantes del continente, concentrando actividad vinculada a exportaciones, energía, servicios industriales y transporte fluvial.

La exposición cuenta con el acompañamiento de entidades empresariales, como la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), y otras instituciones representativas del sector productivo, además del respaldo del gobierno de Santa Fe y los municipios de San Lorenzo y Puerto General San Martín.

Quienes deseen obtener más información sobre la exposición o sus modalidades de participación, pueden comunicarse con la organización a través del correo [email protected] o ingresar a www.expoargentinacentro.com.