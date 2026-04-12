La Capital | Información General | muerte

Muerte de Ángel: piden detener a la madre y al padrastro por homicidio agravado

El nene de 4 años que falleció el pasado lunes en Comodoro Rivadavia. Los informes forenses indicaron lesiones en la zona craneal

12 de abril 2026 · 19:20hs
Muerte de Ángel: piden detener a la madre y al padrastro por homicidio agravado

El padre de Ángel Nicolás López, el nene de 4 años que falleció el pasado 6 de abril en Comodoro Rivadavia, pidió la detención de la madre de la víctima y del padrastro, bajo la acusación de homicidio agravado en concurso con abandono de persona seguido de muerte.

Luis Armando López, padre del menor, con el patrocinio letrado de Roberto Castillo, presentó una ampliación de denuncia penal solicitando la inmediata imputación y detención de Mariela Beatriz Altamirano y Maicol González.

>> Leer más: Qué se sabe sobre la muerte de Ángel, el nene de 4 años de Comodoro Rivadavia

El documento presentado ante la fiscalía describe un escenario de "producción del resultado a través de una pluralidad de comportamientos convergentes". Según la querella, la muerte de Ángel no fue un accidente, sino el desenlace previsible de meses de maltrato físico y desamparo institucional.

La autopsia preliminar reveló lesiones traumáticas en la región craneal, las cuales son incompatibles con una muerte natural o accidental y consistentes con violencia física de gran intensidad.

La denuncia también apunta contra el juez de Familia Pablo José Pérez, la asesora de Familia Verónica Roldán y la licenciada del Servicio de Protección de Derechos Jennifer Leiva, ya que la querella sostiene que estos funcionarios construyeron el escenario de desprotección que permitió el infanticidio.

Castillo traza un paralelismo directo con el caso de Lucio Dupuy, señalando que los funcionarios habrían incumplido los deberes de capacitación y detección temprana que impone la ley Lucio.

Riesgo de fuga

La solicitud de detención inmediata se fundamenta en riesgos procesales concretos. La querella presentó pruebas de que los imputados habrían quemado prendas de vestir del niño el día del hecho para eliminar rastros biológicos y signos de violencia. Además, existiría un plan concreto de fuga hacia El Dorado, Misiones, gestionado por Altamirano a través de un familiar.

"Nos encontramos ante un sistema que prefirió los formalismos procesales por sobre la vida de un niño que gritó por ayuda", sostiene la denuncia.

Luis Armando López, padre del niño, acumulaba al menos tres denuncias por conductas violentas, a lo que se sumaron incumplimientos de medidas judiciales.

El pasado 9 de febrero, Ángel había dicho ante funcionarios judiciales que quería seguir viviendo con su madre y que no quería ver a su padre biológico.

El 5 de abril, el nene fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia y murió menos de 48 horas después. Los primeros informes forenses detectaron lesiones en la zona craneal que abrieron la puerta a una investigación por posible homicidio. La madre de Ángel y su pareja son los principales sospechosos en la causa, aunque todavía no hay imputaciones formales.

Noticias relacionadas
La muerte se confirmó este jueves en Arévalo al 7100.

Investigan la muerte de un hombre de 58 años en su casa de la zona oeste

Colegio del Huerto de Rosario. (Foto de archivo)

El Colegio Huerto no dictó clases tras la muerte de una docente

El juicio por la muerte de Natalia Coronel se realizó las últimas dos semanas en el Centro de Justicia Penal.

Condenado a 10 años de prisión por causar la muerte de su pareja al arrojarla bajo un auto

El muchacho de 23 años vivía en la zona norte de Funes.

La madre de Ramiro Nast vinculó la muerte de su hijo en Funes con la venta de drogas

Ver comentarios

Las más leídas

Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito

Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito

Cruce de un periodista rosarino a una colega por Adorni en la mesa de Mirtha

Cruce de un periodista rosarino a una colega por Adorni en la mesa de Mirtha

Ni una pizza, ni The Last of Us: qué son los hongos que aparecen en Rosario

Ni una pizza, ni The Last of Us: qué son los hongos que aparecen en Rosario

Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

Lo último

Deudas familiares: volvió a subir la morosidad y superó el 11% en abril

Deudas familiares: volvió a subir la morosidad y superó el 11% en abril

Muerte de Ángel: piden detener a la madre y al padrastro por homicidio agravado

Muerte de Ángel: piden detener a la madre y al padrastro por homicidio agravado

Newells se volvió más competitivo, empezando por no recibir goles

Newell's se volvió más competitivo, empezando por no recibir goles

Empresario santafesino y tierras en Patagonia: la confesión sobre compra con fondos de Emiratos

Hugo Alberto Barabucci, nacido en El Trébol y denunciante en una causa por usurpación contra una comunidad mapuche de Río Negro, admitió en plena audiencia que compró el campo en conflicto con "aportes" de Emiratos Árabes Unidos.
Empresario santafesino y tierras en Patagonia: la confesión sobre compra con fondos de Emiratos
En vivo: un error le costó muy caro a Central, que al final lo terminó perdiendo 3-1 ante Huracán
Ovación

En vivo: un error le costó muy caro a Central, que al final lo terminó perdiendo 3-1 ante Huracán

Newells sumó un punto que sirve para mirar de más lejos el fondo de la tabla

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's sumó un punto que sirve para mirar de más lejos el fondo de la tabla

El uno x uno de Newells: Walter Mazzantti mantuvo viva la ilusión de la victoria

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Walter Mazzantti mantuvo viva la ilusión de la victoria

El ministro Caputo vuelve este lunes a Rosario: presentará un libro en la Bolsa
Economía

El ministro Caputo vuelve este lunes a Rosario: presentará un libro en la Bolsa

Ian Cabrera, siempre presente: el homenaje de su club al chico asesinado en la escuela de San Cristóbal
La Región

Ian Cabrera, siempre presente: el homenaje de su club al chico asesinado en la escuela de San Cristóbal

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito

Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito

Cruce de un periodista rosarino a una colega por Adorni en la mesa de Mirtha

Cruce de un periodista rosarino a una colega por Adorni en la mesa de Mirtha

Ni una pizza, ni The Last of Us: qué son los hongos que aparecen en Rosario

Ni una pizza, ni The Last of Us: qué son los hongos que aparecen en Rosario

Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

Una familia destruida por la tragedia en la ruta 34: quiénes son las cuatro víctimas fatales

Central: quién es el recio zaguero que fue convocado por primera vez

Central: quién es el recio zaguero que fue convocado por primera vez

Ovación
Enzo Copetti volvió a tirar paredes con el gol, una gran noticia en un Central que ya apuesta al recambio

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Enzo Copetti volvió a tirar paredes con el gol, una gran noticia en un Central que ya apuesta al recambio

Enzo Copetti volvió a tirar paredes con el gol, una gran noticia en un Central que ya apuesta al recambio

Enzo Copetti volvió a tirar paredes con el gol, una gran noticia en un Central que ya apuesta al recambio

Frank Kudelka: Newells va progresando hacia lo que yo pretendo

Frank Kudelka: "Newell's va progresando hacia lo que yo pretendo"

El uno x uno de Newells: Walter Mazzantti mantuvo viva la ilusión de la victoria

El uno x uno de Newell's: Walter Mazzantti mantuvo viva la ilusión de la victoria

Policiales
Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a prisión perpetua
Policiales

Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a prisión perpetua

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña

Crimen en la zona sudoeste: mataron a un hombre que había sido condenado por extorsión

Crimen en la zona sudoeste: mataron a un hombre que había sido condenado por extorsión

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

La Ciudad
La UNR abrirá durante 24 horas consecutivas para reclamar por la universidad pública y la ciencia
La ciudad

La UNR abrirá durante 24 horas consecutivas para reclamar por la universidad pública y la ciencia

Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito

Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito

Deudores alimentarios morosos: proponen hacer más ágiles y efectivos los controles

Deudores alimentarios morosos: proponen hacer más ágiles y efectivos los controles

Falsas denuncias: el pedido de un padre que hace ocho años que no sabe de su hija

Falsas denuncias: el pedido de un padre que hace ocho años que no sabe de su hija

Rosario puso en marcha la historia: autos antiguos coparon el Monumento y celebraron la patente 100

Por Ricardo Terán
La ciudad

Rosario puso en marcha la historia: autos antiguos coparon el Monumento y celebraron la patente 100

Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a prisión perpetua
Policiales

Un homicidio por error en zona noroeste que terminó en una condena a prisión perpetua

Los clubes de barrio, cada vez más acorralados por la caída del pago de la cuota

Por Matías Petisce
La Ciudad

Los clubes de barrio, cada vez más acorralados por la caída del pago de la cuota

La provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos
La Ciudad

La provincia subasta bienes secuestrados a delincuentes con lotes desde 45 mil pesos

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video
La Ciudad

Se fueron sin pagar de una parrilla rosarina y la trampa quedó expuesta en un video

Toniolli: La salida política al caos de Milei tiene que construirse desde ahora
Política

Toniolli: "La salida política al caos de Milei tiene que construirse desde ahora"

La nueva forma del viejo periodismo en la lupa de un académico de la crónica

Por Claudio Berón
La Ciudad

La nueva forma del viejo periodismo en la lupa de un académico de la crónica

Crimen en la zona sudoeste: mataron a un hombre que había sido condenado por extorsión
Policiales

Crimen en la zona sudoeste: mataron a un hombre que había sido condenado por extorsión

Los test de alcoholemia en Santa Fe aumentaron un 17 por ciento en el primer trimestre
La Ciudad

Los test de alcoholemia en Santa Fe aumentaron un 17 por ciento en el primer trimestre

La exposición EXA 2026 arranca fuerte: en dos semanas ya se vendió el 40% de los stands
la region

La exposición EXA 2026 arranca fuerte: en dos semanas ya se vendió el 40% de los stands

Rosario recupera vuelos directos a Salta: frecuencias y horarios
Turismo

Rosario recupera vuelos directos a Salta: frecuencias y horarios

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña
Policiales

La condenaron a prisión perpetua por el asesinato de otra mujer en barrio Ludueña

Viento blanco, el celebrado unipersonal, llega por primera vez a Rosario

Por Morena Pardo
Zoom

"Viento blanco", el celebrado unipersonal, llega por primera vez a Rosario

Transporte rural: se profundizan las protestas y las Bolsas piden diálogo
Economía

Transporte rural: se profundizan las protestas y las Bolsas piden diálogo

Central en la Copa Libertadores: el no quiso entrar debe darle paso a un ojo más atento para no tropezar

Por Gustavo Conti
Ovación

Central en la Copa Libertadores: el "no quiso entrar" debe darle paso a un ojo más atento para no tropezar

Newells: de goleador en el Canteras de América a convertirse en el tres titular rojinegro

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's: de goleador en el Canteras de América a convertirse en el tres titular rojinegro

Pasajeros: habilitan un sistema gratuito para reclamar a aerolíneas
Turismo

Pasajeros: habilitan un sistema gratuito para reclamar a aerolíneas

La reforma constitucional de Santa Fe y el hombre de a pie

Por Alejo Vercesi
En Foco

La reforma constitucional de Santa Fe y el hombre de a pie

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas
La ciudad

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas

La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases
La Ciudad

La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases