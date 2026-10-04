La Capital | Información General | Pami

Pami ofrece talleres gratuitos de todo tipo en Santa Fe: cómo anotarse en Rosario

Los afiliados a la obra social podrán encontrar en todas las provincias distintos talleres para todos los gustos. Cómo conocer la oferta y anotarse

4 de octubre 2026 · 07:00hs
Google Seguir a La Capital en Google
Pami ofrece talleres gratuitos para sus afiliados  en distintos puntos del país

Pami ofrece talleres gratuitos para sus afiliados  en distintos puntos del país

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece a sus afiliados la posibilidad de realizar talleres socio preventivos en los distintos puntos del país, promoviendo el encuentro y la puesta del cuerpo y la mente en movimiento. El trámite para anotarse es sencillo y puede realizarse de manera digital.

Es a partir de la red de Centro de Jubilados y Pensionados que Pami impulsa distintas actividades grupales que sirven para mejorar la calidad de vida y mantenerse activo. En estos espacios se estimula “el movimiento, la actividad cognitiva, la expresión artística, los hábitos saludables, el cuidado, la creación de nuevos vínculos y el entretenimiento”, según destaca la obra social.

Los afiliados podrán elegir entre diversas actividades y completar sus solicitudes para comenzar con los talleres. Algunas de las opciones ofrecidas incluyen yoga, caminatas, Tai Chi, danzas, Taekwondo, danzas folklóricas, estimulación cognitiva, talleres de memoria, idiomas, computación, literatura, teatro, coro, pintura, manualidades, fotografía, huerta, radio, nutrición y muchos más.

>>Leer más: Cuáles son los canales de comunicación oficiales de Pami

Cómo inscribirse a los talleres de Pami

La inscripción a los talleres es sencilla. En primer lugar, los afiliados deben dirigirse al sitio web oficial de Pami e ingresar en la sección “Servicios” y luego en “Actividades y Programas Preventivos”. En la página se mostrarán distintas opciones, la primera es la sección de Talleres, donde se comparte el enlace de la página para anotarse. Para ingresar directamente a esta página, se puede introducir en el buscador directamente la página www.pami.org.ar/talleresycursos/talleres.

Una vez dentro de la página web de los talleres, el afiliado deberá seleccionar la provincia y departamento en el que se encuentra, para que el sistema busque los talleres disponibles en la zona. Si se desea, también se puede determinar una temática particular, aunque siempre es recomendable observar la variedad completa de talleres. Al apretar “Buscar”, se desplegará la lista completa de talleres disponibles, indicando su modalidad, la cantidad de cupos disponibles y el lugar en que se dictan.

Para abrir la información completa de los talleres basta clickear sobre “Conocé más” y allí se mostrarán detalles como el horario, la duración y la dirección del encuentro. En esa misma página, se ofrecerá el botón “Inscribite acá” para concretar la solicitud.

Noticias relacionadas
Pami ofrece una ayuda económica para cubrir los gastos de cuidadores domiciliarios

Pami ofrece ayuda para pagar cuidadores domiciliarios: cómo solicitarla

La cartilla médica puede ser consultada desde el sitio web oficial o la aplicación Mi Pami

¿Cómo se utiliza la cartilla médica de Pami?

Los pañales de Pami son una de las prestaciones más solicitadas por los afiliados

Pami: cómo solicitar pañales a domicilio y cada cuánto renovar la solicitud

Folclore para todas y todos. Además, la jornada contó con una murga, duplas de chacarera y clown.

Los jubilados transformaron la lucha en alegría con un festival en el cruce de las peatonales

Ver comentarios

Las más leídas

La AFA dio la primera explicación oficial sobre la demora de Burkina Faso rumbo a Argentina

La AFA dio la primera explicación oficial sobre la demora de Burkina Faso rumbo a Argentina

Macabro hallazgo en Villa Gobernador Gálvez: fotos de niñas y muñecos en una reserva natural

Macabro hallazgo en Villa Gobernador Gálvez: fotos de niñas y muñecos en una reserva natural

Revelaron qué falló en el intento de ejecución de Christa Pike, que sigue en estado crítico

Revelaron qué falló en el intento de ejecución de Christa Pike, que sigue en estado crítico

Secuestraron bienes del entorno de Pillín Bracamonte en la causa por lavado de activos

Secuestraron bienes del entorno de Pillín Bracamonte en la causa por lavado de activos

Lo último

SushiClub abrió un salón de más de 600 m2 en Funes y piensa en su expansión regional

SushiClub abrió un salón de más de 600 m2 en Funes y piensa en su expansión regional

Llevan tres décadas en la industria textil y tienen una clara estrategia para seguir creciendo

Llevan tres décadas en la industria textil y tienen una clara estrategia para seguir creciendo

Una carrera loca que Franco Colapinto terminó con mucha dignidad en Sepang con el mejor Alpine

Una carrera loca que Franco Colapinto terminó con mucha dignidad en Sepang con el mejor Alpine

Los deportes en grupo cambiaron la forma de conocer gente y generar comunidad en Rosario

Actividades ligadas al río como el SUP y el kayak o los deportes ligados al atletismo, como el running, hyrox y ciclismo explican un fenómeno en pleno auge

Los deportes en grupo cambiaron la forma de conocer gente y generar comunidad en Rosario

Por Matías Petisce
Villa Hortensia se convierte en un castillo medieval para recibir a La Comarca
La Ciudad

Villa Hortensia se convierte en un castillo medieval para recibir a La Comarca

Rosario autónoma: el oficialismo encara el camino hacia la nueva Carta Orgánica

Por Javier Felcaro
Política

Rosario autónoma: el oficialismo encara el camino hacia la nueva Carta Orgánica

Milei busca garantes y Bullrich huele su oportunidad para 2027

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei busca garantes y Bullrich huele su oportunidad para 2027

Legalización de Uber: los taxistas piden limitar la cantidad de vehículos de aplicaciones
La Ciudad

Legalización de Uber: los taxistas piden limitar la cantidad de vehículos de aplicaciones

Macabro hallazgo en Villa Gobernador Gálvez: fotos de niñas y muñecos en una reserva natural
La Región

Macabro hallazgo en Villa Gobernador Gálvez: fotos de niñas y muñecos en una reserva natural

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La AFA dio la primera explicación oficial sobre la demora de Burkina Faso rumbo a Argentina

La AFA dio la primera explicación oficial sobre la demora de Burkina Faso rumbo a Argentina

Macabro hallazgo en Villa Gobernador Gálvez: fotos de niñas y muñecos en una reserva natural

Macabro hallazgo en Villa Gobernador Gálvez: fotos de niñas y muñecos en una reserva natural

Revelaron qué falló en el intento de ejecución de Christa Pike, que sigue en estado crítico

Revelaron qué falló en el intento de ejecución de Christa Pike, que sigue en estado crítico

Secuestraron bienes del entorno de Pillín Bracamonte en la causa por lavado de activos

Secuestraron bienes del entorno de Pillín Bracamonte en la causa por lavado de activos

Efecto dominó: preocupa el cierre de comercios de cercanía por la caída del consumo

Efecto dominó: preocupa el cierre de comercios de cercanía por la caída del consumo

Ovación
Central de cara a Banfield: nuevas bajas que complican, pero con reemplazantes lógicos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central de cara a Banfield: nuevas bajas que complican, pero con reemplazantes lógicos

Central de cara a Banfield: nuevas bajas que complican, pero con reemplazantes lógicos

Central de cara a Banfield: nuevas bajas que complican, pero con reemplazantes lógicos

Central Córdoba tiene un partido para jugar con calma y Argentino viaja lleno de angustia

Central Córdoba tiene un partido para jugar con calma y Argentino viaja lleno de angustia

Argentina y un amistoso sin equivalencias para ir preparando la despedida de Lionel Messi

Argentina y un amistoso sin equivalencias para ir preparando la despedida de Lionel Messi

Policiales
Salto Grande: allanamiento y secuestro de drogas
Policiales

Salto Grande: allanamiento y secuestro de drogas

Secuestraron bienes del entorno de Pillín Bracamonte en la causa por lavado de activos

Secuestraron bienes del entorno de Pillín Bracamonte en la causa por lavado de activos

Narcotráfico y armas en Santa Fe: detuvieron a 12 personas en un amplio operativo

Narcotráfico y armas en Santa Fe: detuvieron a 12 personas en un amplio operativo

Crimen en el barrio Toba: mataron a un joven paraguayo en una canchita de fútbol

Crimen en el barrio Toba: mataron a un joven paraguayo en una canchita de fútbol

La Ciudad
Los deportes en grupo cambiaron la forma de conocer gente y generar comunidad en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Los deportes en grupo cambiaron la forma de conocer gente y generar comunidad en Rosario

Villa Hortensia se convierte en un castillo medieval para recibir a La Comarca

Villa Hortensia se convierte en un castillo medieval para recibir a La Comarca

El tiempo en Rosario: la semana cierra con neblina y cielo mayormente nublado

El tiempo en Rosario: la semana cierra con neblina y cielo mayormente nublado

Legalización de Uber: los taxistas piden limitar la cantidad de vehículos de aplicaciones

Legalización de Uber: los taxistas piden limitar la cantidad de vehículos de aplicaciones

Crimen en el barrio Toba: mataron a un joven paraguayo en una canchita de fútbol
Policiales

Crimen en el barrio Toba: mataron a un joven paraguayo en una canchita de fútbol

El agro invirtió u$s 14.747 millones para sembrar la campaña 2025/26
Agro

El agro invirtió u$s 14.747 millones para sembrar la campaña 2025/26

Este lunes sube el boleto de colectivo en Rosario tras casi ocho meses sin cambios
La Ciudad

Este lunes sube el boleto de colectivo en Rosario tras casi ocho meses sin cambios

El tiempo en Rosario: sábado con tormentas y un cielo que se va a despejar al final del día
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sábado con tormentas y un cielo que se va a despejar al final del día

Caputo y Santilli, entre la necesidad de sostener el rumbo y los dardos contra Kicillof
Política

Caputo y Santilli, entre la necesidad de sostener el rumbo y los dardos contra Kicillof

Boca e Instituto le dieron una mano a Newells en la pelea para llegar a los playoffs
Ovación

Boca e Instituto le dieron una mano a Newell's en la pelea para llegar a los playoffs

Allanaron dos domicilios en Rosario por mensajes antisemitas y secuestraron un arma
Policiales

Allanaron dos domicilios en Rosario por mensajes antisemitas y secuestraron un arma

Un grupo de diputados busca frenar compras de tierras por extranjeros con una medida cautelar
Política

Un grupo de diputados busca frenar compras de tierras por extranjeros con una medida cautelar

Ofrecen recompensa de $16 millones para esclarecer el asesinato de una mujer en zona oeste
Policiales

Ofrecen recompensa de $16 millones para esclarecer el asesinato de una mujer en zona oeste

Mal de ausencias: todas las bajas que tendrá Central en otro partido clave por la acumulada

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Mal de ausencias: todas las bajas que tendrá Central en otro partido clave por la acumulada

Desbaratan una banda de ladrones que cometió varios robos en casas en Fisherton
Policiales

Desbaratan una banda de ladrones que cometió varios robos en casas en Fisherton

Granizo en Funes: detectaron microplásticos y metales en muestras recolectadas
La Región

Granizo en Funes: detectaron microplásticos y metales en muestras recolectadas

Educación salió a defender la intervención en el Complejo Educativo Gurruchaga
La ciudad

Educación salió a defender la intervención en el Complejo Educativo Gurruchaga

Presupuesto 2027: las universidades reclaman que se cumpla la ley de financiamiento
Política

Presupuesto 2027: las universidades reclaman que se cumpla la ley de financiamiento

Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación
La ciudad

Falleció un joven automovilista en un vuelco en Circunvalación

Roldán presentó a los vecinos el proyecto de una rotonda en rutas 9 y A012
La Región

Roldán presentó a los vecinos el proyecto de una rotonda en rutas 9 y A012

Aumentan la recompensa para esclarecer la muerte de un jugador de voley de Central Córdoba
Policiales

Aumentan la recompensa para esclarecer la muerte de un jugador de voley de Central Córdoba

Los bancos cerrarán  durante cinco días consecutivos en noviembre
Información General

Los bancos cerrarán  durante cinco días consecutivos en noviembre

Fin de semana inestable en Rosario: cuándo llegan las lluvias y las tormentas
La Ciudad

Fin de semana inestable en Rosario: cuándo llegan las lluvias y las tormentas

Romina Diez repasó la gestión Milei y recordó el punto de partida: Argentina venía de 211% de inflación
Política

Romina Diez repasó la gestión Milei y recordó el punto de partida: "Argentina venía de 211% de inflación"