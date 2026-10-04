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Una carrera loca que Franco Colapinto terminó con mucha dignidad en Sepang con el mejor Alpine

Primero la lluvia y luego la FIA demoraron el GP de Baréin y Franco Colapinto hizo una buena remontada para terminar más cerca de los puntos que Pierre Gasly

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

4 de octubre 2026 · 07:29hs
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Franco Colapinto circuló todo el tiempo con mucha autoridad en Sepang y finalizó 13° el GP de Baréin

BWT ALPINE

Franco Colapinto circuló todo el tiempo con mucha autoridad en Sepang y finalizó 13° el GP de Baréin, como el mejor Alpine.
Relanzamiento con piso seco y Verstappen supera por afuera a Antonelli

Relanzamiento con piso seco y Verstappen supera por afuera a Antonelli, en un GP de Baréin loco que no le dio réditos a Franco Colapinto.
El auto de seguridad entrando a boxes en medio de otros autos. Nadie entendía nada.

El auto de seguridad entrando a boxes en medio de otros autos. Nadie entendía nada.

El GP de Baréin disputado a miles de kilómetros, en Sepang, quedará en la memoria por las lluvias y las polémicas. Y a Franco Colapinto le quedó la satisfacción de remontar hasta el 13° lugar con el Alpine, que falló rotundamente en la estrategia, sobre todo para Pierre Gasly, quien finalizó 16°. Volvió a la victoria Max Verstappen, lo escoltó un casi campeón Kimi Antonelli y Lewis Hamilton completó el podio.

En un GP inentendible, demorado primero lógicamente por la intensa lluvia pero luego vuelto a parar sin saber bien por qué, una hora y media después de lo estipulado se largó al fin y pasaron muchas cosas, con dos safety car. La FIA de hecho no emitió, al menos hasta el final del GP, las causas oficiales de semejante demora.

El primer safety car perjudicó a Colapinto y el otro en cierta forma lo benefició, para terminar delante de un Gasly descolocado.

Después del error de Bakú, Colapinto largó 21° por la sanción aquella y el cambio del motor de combustión, y se recuperó hasta llegar al 13° puesto, superando en pista a Bortoleto, Sainz y Bearman, controlando además a Gasly en el último relanzamiento.

La dignidad de la carrera del argentino recompensó el golpe de Azerbaiyán y mostró que rápidamente absorbió el error, sin dejarse amilanar. De hecho, habrá que ver qué dice Lando Norris, que pidió que lo saquen de la F-1 antes de pedirle disculpas.

Es que el inglés, mientras estaba atrás del último safety car, se fue solito a la leca en la curva 1, perdiendo entonces tres posiciones y recuperando solo dos.

Sin estar ni siquiera acelerando, moviendo las gomas de un lado para el otro, perdió el control y tuvo la fortuna que contó con espacio para despistarse, sino se llevaba puesto a varios, algo que no tuvo Colapinto entre las paredes de Bakú. El pez por la boca muere.

El comienzo y el final del GP de Baréin

La estrategia no salió para nada para el argentino y mucho menos para Gasly. Alpine le erró mal, haciendo largar a los dos autos con gomas slicks cuando la pista estaba mojada pero había dejado ya de llover. Los pilotos también eligieron, pero tenía mucho más sentido para el argentino que era el que debía arriesgar, ya que el francés partía 9°.

Y se le esfumaron todas las chances en esas primeras vueltas, ya que como todos los que eligieron gomas lisas, se fueron rápido para el fondo.

Encima, Colapinto tuvo otra vez una mala fortuna con el safety car por el accidente de Bottas en la vuelta 10, ya que justó entró cuando terminaba de pasar por la entrada a boxes.

Debió dar la vuelta entera para entrar y en el relanzamiento no pudo recuperar el tren del pelotón.

Pero al final, con el nuevo SC por los problemas de Albon, sí estuvo en el lugar justo y, aunque perdió una posición entonces, la recuperó ante Bearman que no había parado para terminar 13° y a solo 3 segundos del 10°, Arvid Lindblad.

Eso sí, el saldo para Alpine fue pésimo, porque los dos Racing Bulls, que salieron con intermedias, terminaron en los puntos y le sacaron más ventaja en el campeonato. Y enorme carrera de Fernando Alonso, 8° con el Aston Martin.

Qué pasó en las 56 vueltas de Sepang

La carrera se retrasó 40 minutos en su inicio por la intensa lluvia caída, pero después de dos vueltas detrás del safety car, se volvieron a meter a boxes sin razón aparente.

A Hamilton se le fue parando la Ferrari, al punto de frenarla completamente para resetearla y volver a encenderla. Cuando arranó, curiosamente otros autos con motor Ferrari, los Haas de Ocon y Bearman, se pararon también y luego arrancaron.

Ahí se decidió a volver a boxes cuando tranquilamente se podía haber largado con gomas de lluvia. Y durante 40 minutos nadie supo nada, hasta que se anunció la largada a las 5.33 hora argentina, más de una hora y media después. Y con el orden de largada original, salvando a Hamilton.

Colapinto, Gasly, las Ferrari, los Audi, Bearman y los Cadillac pusieron gomas blandas, mientras que Norris medias. El resto largó con intermedias tras dos vueltas previas.

De hecho, Gasly se fue al pasto y a Colapinto le pidieron que cambie las gomas por intermedias, pero largaron así. Con los Mercedes durmiendo a Verstappen, que luego recuperaría con Russell.

Todos, menos Leclerc que paró antes, largaron con ese compuesto y trataron de aguantar, pero se fueron rápidamente para atrás. Hasta que en la vuelta 10 se despistó Bottas y entró el safety car.

Colapinto justo pasaba por delante de boxes y no pudo parar, pero lo hizo en la siguiente y puso gomas medias. Todo el mundo sacó las intermedias y puso la slicks.

Gasly y Colapinto quedaron 20° y 21°, en una pésima estrategia para el francés que había largado 9°.

Gasly, Bearman y Colapinto no pudieron alcanzar la cola del pelotón y perdieron increíblemente en el relanzamiento, donde Verstappen superó a Antonelli y lo mismo hizo Russell.

Pero en la vuelta 21, Antonelli volvió a superar a Russell, con un Verstappen escapado, mientras a Bortoleto le daban 10 segundos de penalización.

En la vuelta 31 muchos hicieron su segunda parada y Colapinto arrimó al 11° lugar, pero con gomas muy gastadas. Por eso en la 32 puso duras y se fue para el fondo, al 19° lugar.

En la vuelta 34, tras hacer su mejor vuelta, alcanzó y superó a Bortoleto para quedar 18°. Y en la vuelta 37 pasó a Sainz para quedar atrás de Gasly, que volvió parar (gomas blandas), por lo que quedó 16°.

Enseguida paró Bearman y subió al 15° puesto. Y cuando lo hizo Ocon, ascendió al 14°. pero enseguida se despistó Albon y justo Colapinto estaba en la entrada de boxes cuando ordenaban el VSC. Paró y puso medias nuevas en vez de blandas (tenía usadas), perdiendo el lugar con medias.

Verstappen también paró en la punta y en la vuelta siguiente lo hicieron los Mercedes. Y como Albon no pudo salir, pusieron el safety car reagrupando a todos.

Increíblemente al auto de Albon tardaron una enormidad en sacarlo cuando estaba en una zona de escape y antes de que saliera se quedó el Mercedes de Russell y Norris se fue de largo en la curva 1, retrocediendo al 11° puesto.

Como quedó en la puerta de boxes, hubo que retirarlo empujándolo para atrás. Y otro giro más de SC, con Colapinto 14°. Al final salió faltando cuatro vueltas. Todos con gomas medias, menos Piastri y Bearman con duras, y el argentino con medias.

En el relanzamiento Colapinto arriesgó todo y superó a Bearman justo cuando se le venía Gasly, y el francés perdería con Ocon. Pese a que persiguió a Stroll, no pudo pasarlo para ir a pelear por el último punto que se llevó Lindblad.

Adelante, Verstappen mantuvo a raya a Antonelli y Hamilton superó a Hadjar para hacerse del último lugar del podio.

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