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Central Córdoba tiene un partido para jugar con calma y Argentino viaja lleno de angustia

Ambos juegan esta tarde por el torneo de la Primera C: el Charrúa recibe a Yupanqui en el Gabino Sosa, mientras que el Salaíto visitará a Lugano en Tapiales

4 de octubre 2026 · 06:10hs
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Central Córdoba recibe a Yupanqui en el Gabino Sosa por el torneo de la Primera C.

Gentileza: Prensa Central Córdoba

Central Córdoba recibe a Yupanqui en el Gabino Sosa por el torneo de la Primera C.
Argentino viaja a Tapiales para enfrentar a Lugano

Virginia Benedetto / La Capital

Argentino viaja a Tapiales para enfrentar a Lugano, que aspira a la final por el primer ascenso.
Primera C: Argentino cayó ante Estrella del Sur y sigue muy complicado con la permanencia en la cuarta categoría.

Primera C: Argentino cayó ante Estrella del Sur y sigue muy complicado con la permanencia en la cuarta categoría.

Central Córdoba enfrentará esta tarde a Yupanqui en el estadio Antonio Di Giácomo de Unión, en Arroyo Seco, mientras que Argentino visitará a Lugano. Ambos partidos corresponden a la fecha 31, la penúltima de la fase regular del campeonato de la Primera C.

El Charrúa, que ya está clasificado a los playoffs del torneo, buscará una victoria que le de la posibilidad de terminar más arriba en las posiciones, en la Zona B. El equipo que conduce Arnaldo Sialle, está en racha y sus últimos resultados le permiten soñar con la posibilidad del segundo ascenso a la Primera B.

El partido comenzará a las 15 y se jugará con el arbitraje de Iñaki Iparraguirre.

Leer más: Un club de primera división defenderá "con uñas y dientes" la continuidad de los torneos de 30 equipos

Argentino, con la soga al cuello

Argentino, en tanto, viajará hasta Tapiales para enfrentar a Lugano con la soga al cuello: el equipo del barrio Sarmiento está seriamente amenazado con perder la afiliación por un año y ya ni siquiera depende de sí mismo para evitarlo.

Por si fuera poco, Lugano buscará una victoria que lo deje como líder de la Zona A tras la derrota de Berazategui. Luego de esta fecha sólo quedará un partido y el equipo de Tapiales tiene serias aspiraciones de jugar la final por el primer ascenso.

El Salaíto debe ganar los dos partidos que le quedan (el de hoy y ante Sacachispas en el Olaeta), y a la vez esperar que Justo José de Urquiza no sume puntos. El equipo de 3 de Febrero visita esta tarde a Puerto Nuevo en Campana y termina su participación en la temporada de local ante Deportivo Paraguayo.

Los dos últimos de cada zona jugarán un partido entre sí para determinar cuál de los dos sufre la desafiliación por un año. En la Zona B ya está definido que será Muñiz.

El encuentro entre Lugano y Argentino será arbitrado por Gabriel Flores y se iniciará a las 15.

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