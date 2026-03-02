Lucas Bernardi volvió a dirigir en reserva y Newell's venció a Colón por 1 a 0 El entrenador, que estuvo a cargo de la primera la semana pasada contra Estudiantes, logró la segunda victoria rojinegra en el torneo de reserva Por Rodolfo Parody 2 de marzo 2026 · 20:01hs

CANOB Newell's, con Lucas Bernardi, derrotó de local a Colón con un gol de Gino Mutti en el segundo tiempo.

La reserva de Newell’s, nuevamente con la conducción técnica de Lucas Bernardi, que estuvo a cargo de la primera de manera interina la semana pasada frente a Estudiantes, derrotó este lunes a Colón por 1 a 0 en el Centro de Entrenamiento Jorge Bernardo Griffa.

La victoria de Newell’s, que fue la segunda en el torneo, se concretó con el gol de Gino Mutti, a los 65’. El futbolista convirtió con un remate de derecha desde la medialuna.

Para abrir el marcador



Gino Mutti y el 1-0 parcial ante Colón pic.twitter.com/e2Zkp0LwWj — Newell's Juveniles (@NewellsJuvenil) March 2, 2026 En el desarrollo, no existieron grandes diferencias entre ambos equipos. Pero la Lepra fue más eficaz y superó a un conjunto que apenas sumó un punto de 12 en juego.

Newell's subió en la tabla El conjunto rojinegro acumula 7 puntos en 4 encuentros en el grupo B, producto de 2 triunfos, un empate y una derrota.

>> Leer más: Mucho por trabajar: cuánto tiempo tendrá Kudelka cambiarle la cara a Newell's La formación rojinegra fue la siguiente: Francisco Sciarini; Gino Barrio, Lucas Baños, Alejo Velacoz y Felipe Calderone; Mateo Villalba (61’ Tomás Viola), Alan Mereles y Gino Mutti (85’ Máximo Ramón); Gino Podestá (61’ Andrew Pereira), Sebastián Montero (75’ Paulo Valentini) y Thomas Ríos (75’ Blas Benedetto).