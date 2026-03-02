Lucas Bernardi volvió a dirigir en reserva y Newell's venció a Colón por 1 a 0

La Región
El intendente de Funes hizo un descargo sobre la denuncia de su esposa
La Región
La esposa del intendente de Funes lo denunció por malos tratos
Policiales
Disturbios tras el clásico: los agresores no podrán ir a la cancha por 4 años
La Ciudad
Pese al paro, empezaron las clases: tráfico intenso, "Aurora" y abrazo solidario
Zoom
La luna se tiñe de rojo: dónde y cómo ver el eclipse lunar en Rosario
La Ciudad
Reportaron un corte masivo de agua en Rosario durante la madrugada
La Ciudad
Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas
Política
El gobierno admitió que no participó en la negociación de AFA por Nahuel Gallo
Información General
Cuáles son los feriados de marzo y cuándo llega el próximo fin de semana largo
La Ciudad
Preparan y embellecen el parque Independencia para los juegos Odesur
La Ciudad
Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: no encontraron restos de ADN
Política
Venezuela liberó al gendarme Nahuel Gallo tras una gestión de la AFA
Ovación
El uno x uno de Central: Franco Ibarra fue puro pulmón y la rompió
Ovación
El uno x uno de Newell's: Luca Regiardo luchó y metió hasta el final
Información general
Quini 6: dos ganadores se repartieron más de 8.200 millones de pesos
Policiales
Comenzó el juicio a dos cuidacoches por matar a otro en la plaza Alberdi
Policiales
Detuvieron a un prófugo vinculado a la banda Los Menores en barrio Echesortu
La Ciudad
De la Patria Mía: la cuarta edición del festival convocó a más de 30 mil personas
Política
Tras convertirse en ley, asoma una batalla judicial por la reforma laboral
Ovación
Sangre fría y milagro: Faustino Oro dio otro paso para su récord en ajedrez