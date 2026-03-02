La Capital | La Ciudad | muerte

Muerte del jugador de vóley de Central Córdoba: sin restos de ADN donde habría caído Giovani

La pericia realizada con luminol este viernes en la fachada este del Parque España arrojó resultados negativos. Su familia sostiene que a Giovani "lo mataron"

Matías Petisce

Por Matías Petisce

2 de marzo 2026 · 06:50hs
Familiares del joven Giovani Mvogo Eteme reclaman justicia por la muerte del joven jugador de vóley de Central Córdoba

Virginia Benedetto / La Capital

La causa por la muerte del jugador de vóley de Central Córdoba Giovani Mvogo Eteme arrojó novedades. Los peritajes solicitados por su familia para extraer posibles rastros de sangre del sector del Parque de España, donde el joven de 17 años cayó presumiblemente de altura, arrojaron resultados negativos, que hacen presumir que las heridas que presentaba el cuerpo del joven no se habrían producido como consecuencia de raspones en plena caída. Es por esa razón su madre, Vanesa Palavecino, aseguró: "El cuerpo de Giovani jamás tocó ni rozó con ningún elemento. No se suicidó, lo mataron: es lo que siempre sostuve".

Según pudo saber La Capital, ese cotejo de rastros hemáticos se llevó a cabo este viernes, desde las 9, sobre esa mencionada fachada este, donde se presume que el joven afrodescendiente cayó al vacío, aunque aún resta saber si se trató de un suicidio o fue producto de la intervención de una tercera persona. Para ello se presentarán informes de varios peritos de parte a fin de llegar a una conclusión respecto a la muerte del joven, caratulada como "dudosa".

Muestras sin rastros

Las pruebas llevadas a cabo con luminol, un químico utilizado por expertos en criminalística, arrojaron resultados negativos. Se tomaron en barandas, toldos y carcazas de los aires acondicionados, donde se presumía que Giovani podría haber golpeado en medio de la caída desde la parte alta de las escalinadas del Parque de España, aquella madrugada del jueves 28 de noviembre, entre las 4 y las 4.40. Así lo deslizaba el informe preliminar de autopsia, aunque con esta nueva pericia esa hipótesis quedaría descartada.

"No hay rastros, no hay ADN, no hay nada. El cuerpo de Giovani no tocó ni rozó elementos, de modo que sus golpes posible de una caída quedaron descartados por completo", aseguró en declaraciones a La Capital la madre del joven, Vanesa Palavecino, para sostener una vez más la hipótesis de que su hijo jamás pudo haberse suicidado.

La misma información respecto a lo resultados fue confirmada por Fiscalía y el Centro de Asistencia Judicial (CAJ), que asesora a la familia de Giovani desde que la carátula cambio de suicidio a muerte dudosa.

Aún restan algunas medidas de prueba, entre las que se encuentra el informe final del simulacro de caída realizado el pasado 7 de agosto y otros pericias solicitadas por el Centro de Asistencia Judicial (CAJ), que representa a la familia del joven.

La pieza que falta del romecabezas

Sin testigos y sospechosos aún a la vista, un agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), S.B, es el único que hasta el momento aportó los únicos datos a la causa por tratarse de quien denunció al 911 el hallazgo del cuerpo de Giovani en ese sector aquella madrugada del 28 de noviembre de 2024, entre las 4 y las 4.40.

El peritaje realizado incluyó el playón de ingreso al auditorio del Parque de España, donde habría caído el cuerpo desde altura.

Lo que hasta el momento no se pudo precisar es por qué motivos Giovani salió de su casa ubicada en el barrio Puente Gallego tras haber regresado pasadas las 23. De acuerdo a la información que se pudo acreditar, su padre Desiré Mvogo Eteme llegó a su casa después de una día de trabajo y fue hasta su cuarto para saludarlo.

El joven estaba acostado, pero por razones aún no esclarecidas se levantó, salió de su casa y tomó un ómnibus de la línea 132 del transporte urbano de pasajeros a la 1.01 (de acuerdo a la pericia a la tarjeta Sube). No se sabe hasta el momento hacia dónde se dirigía, puesto que no hay registros de cámaras (no estaban en funcionamiento) ni testigos que abonen la teoría de que se encontró con alguien en el Parque de España.

Es justamente la pieza que le falta al rompecabezas, puesto que no hay otro testigo hasta el momento capaz de aportar datos certeros y fehacientes. Hasta ahora lo único en concreto en la causa es la declaración testimonial del agente S.B, quien participó del simulacro para realizar el recorrido que hizo esa noche. De acuerdo a su versión, se asomó por el borde del tapial de la parte superior y halló el cuerpo del joven tendido en el ingreso al Colegio.

Para la familia del joven, la versión del efectivo de la PSA "tiene contradicciones" al asegurar que "jamás podría haber enviado una foto del amanecer a su superior por el horario del hallazgo del cuerpo y la salida del sol", tal como esgrimió el mismo uniformado durante el período que permaneció en Rosario en el marco del Plan Bandera.

Es por eso que la familia de Giovani pidió mayor énfasis en esa línea investigativa, algo que viene reiterando desde la reconstrucción del caso del pasado 7 de agosto.

Medidas pendientes

Aún está pendiente el llamado a declaración de un joven cercano a Giovani, quien fue requerido con el acompañamento de su familia por ser menor y el de una joven, la denominada chica O., quien también vive en el barrio y al parecer se habría enterado de la muerte de Giovani antes que su familia, según trascendió.

Hasta el momento, la muerte de Giovani está caratulada por la fiscal Mariana Prunotto como "dudosa", aunque en un principio surgió la versión de la hipótesis de suicidio, de acuerdo al informe preliminar realizado en el Instituto Médico Legal (IML) cuando el cuerpo fue trasladado hacia ese lugar ubicado en 3 de Febrero y bulevar Avellaneda.

Familiares, amigos y compañeros de Giovani Mvogo Eteme marcharon este viernes por la tarde por el centro de Rosario para reclamar justicia por su muerte.

Sin embargo, su familia denunció irregularidades en ese prodecimiento, tal como hallazgo de sangre y una bolsa con su ropa mojada y por eso reclamó profundizar la investigación, en la que también se obviaron tomar muestras clave dentro de la cadena de custodia del cuerpo.

A nueve meses de su fallecimiento, precisamente un 7 de agosto del año pasado, se realizó un simulacro de caída con un maniquí que reunía características similares al cuerpo del joven. Pasado ya más de seis meses de ese evento, aún no hay resultados concluidos tendientes a evaluar una hipótesis concreta respecto al tipo de caída que pudo haber experimentado Giovani durante esa madrugada del jueves 28 de noviembre, entre las 4 y las 4.40.

