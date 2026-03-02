Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

El pronóstico incluye fenómenos aislados de variada intensidad a partir de la noche de este lunes y se vienen más días con tiempo inestable

Después de un fin de semana con buen tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por tormentas en Rosario . Si bien el lunes comenzó sin complicaciones, este martes se espera que el tiempo empeore en la región y en el resto de la provincia.

El pronóstico anticipa una semana inestable en la ciudad, ya que también es probable que llueva entre el jueves y el viernes . Mientras tanto, el calor se mantiene como un factor predominante a nivel local, al menos hasta las últimas horas del miércoles.

En lo inmediato, este lunes se anunció una máxima probable de 33 grados en Rosario . Luego de una tarde típica de verano, a la noche hay alguna chance de tormentas de la mano del viento fuerte desde el noreste.

De acuerdo a los datos del SMN, el alerta amarilla se extiende desde la madrugada del martes hasta la mañana . El área de cobertura se extiende a los departamentos San Lorenzo, Iriondo y Constitución.

El organismo meteorológico anunció que a partir de la medianoche pueden producirse tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. A su vez es posible que caigan lluvias abundantes en poco tiempo.

>> Leer más: Costa Nueva: el increíble paseo que estrenó Rosario a orillas del río

El cálculo oficial oscila entre 30 y 50 milímetros de agua acumulada por precipitaciones en la región. Por otra parte, el reporte no descarta actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento con picos de 70 kilómetros por hora.

El pronóstico marca un quiebre en cuanto al tiempo a partir de la tarde del martes, ya que se reducen las chances de lluvia y sólo se espera algún chaparrón. Luego se viene un miércoles soleado y caluroso en Rosario, pero sólo se trata de una tregua breve frenet a la inestabilidad habitual del final del verano.

El SMN anunció un fuerte descenso de temperatura desde este jueves en la ciudad y localidades vecinas. Además es posible que se produzcan tormentas y lluvias aisladas rumbo a un fin de semana bastante cargado de nubes.