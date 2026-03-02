La Capital | La Ciudad | alerta

Alerta amarilla en Rosario: la semana empezó con un anuncio de tormentas

El pronóstico incluye fenómenos aislados de variada intensidad a partir de la noche de este lunes y se vienen más días con tiempo inestable

2 de marzo 2026 · 09:21hs
El alerta meteorológica se confirmó este lunes a primera hora.

Celina Mutti Lovera / La Capital

El alerta meteorológica se confirmó este lunes a primera hora.

Después de un fin de semana con buen tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por tormentas en Rosario. Si bien el lunes comenzó sin complicaciones, este martes se espera que el tiempo empeore en la región y en el resto de la provincia.

El pronóstico anticipa una semana inestable en la ciudad, ya que también es probable que llueva entre el jueves y el viernes. Mientras tanto, el calor se mantiene como un factor predominante a nivel local, al menos hasta las últimas horas del miércoles.

En lo inmediato, este lunes se anunció una máxima probable de 33 grados en Rosario. Luego de una tarde típica de verano, a la noche hay alguna chance de tormentas de la mano del viento fuerte desde el noreste.

Alerta amarilla por tormentas en Rosario

De acuerdo a los datos del SMN, el alerta amarilla se extiende desde la madrugada del martes hasta la mañana. El área de cobertura se extiende a los departamentos San Lorenzo, Iriondo y Constitución.

El organismo meteorológico anunció que a partir de la medianoche pueden producirse tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. A su vez es posible que caigan lluvias abundantes en poco tiempo.

El cálculo oficial oscila entre 30 y 50 milímetros de agua acumulada por precipitaciones en la región. Por otra parte, el reporte no descarta actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento con picos de 70 kilómetros por hora.

El pronóstico marca un quiebre en cuanto al tiempo a partir de la tarde del martes, ya que se reducen las chances de lluvia y sólo se espera algún chaparrón. Luego se viene un miércoles soleado y caluroso en Rosario, pero sólo se trata de una tregua breve frenet a la inestabilidad habitual del final del verano.

El SMN anunció un fuerte descenso de temperatura desde este jueves en la ciudad y localidades vecinas. Además es posible que se produzcan tormentas y lluvias aisladas rumbo a un fin de semana bastante cargado de nubes.

