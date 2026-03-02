Leones FC, con Lionel Messi siguiéndolo desde Miami, igualó en el debut absoluto en la AFA

El tercer rosarino en la Primera C, Leones FC, igualó en su debut con Central Ballester. Lionel Messi no se perdió detalle del club que maneja su hermano Matías

Leones FC movió primero y a los 17 segundos dispuso una clara que no pudo definir Leandro Duarte.

El saludo de los jugadores de Leones FC luego del empate ante Central Ballester. Con Lionel Messi viendo el partido desde mañana, debut absoluto en la AFA.

Leones FC tuvo su bautismo en la AFA , igualando 0 a 0 en su visita a Central Ballester en José León Suárez. El equipo, con base en Alvear, es el tercer representante del fútbol de la Rosarina y lo conduce Matías Messi , hermano de Lionel Messi , que lo siguió en vivo desde Miami.

El equipo de la familia Messi se presentó con camisetas y medias azules con tonos rojos, y medias negras. Marca Adidas, publicidad del banco Macro. Y en el plantel contó con varios jugadores del ascenso, de Argentino y Central Córdoba. Además de Denis Rodríguez, el primo de la Fiera Maxi Rodríguez, ex Newell's, que ingresó en el complemento.

El mismo Lionel Messi no se perdió detalle del partido, que fue transmitido en la señal LFP Play.

Fue un partido con escasas situaciones, pero Leones tuvo principio y final, y contó con las dos más claras. A los 15 segundos lo tuvo el exsalaíto Alejo Fernández y a los 84', en la más importante, Diego Barrionuevo cabeceó solo casi en el área chica y la tiró afuera.

Ballester tuvo un par de llegadas, pero fue bien controlado por el equipo de Franco Ferlazzo, que de esta manera tuvo un buen estreno en la AFA y un espectador de lujo desde Miami.

Las jugadas en José León Suárez

84' Gran centro del ingresado y cabezazo desviado de Barrionuevo al lado del palo, sin marcas.

19' primera de Ballester. Córner desde la derecha y cabezazo apenas alto de Veraldi.

15 segundos. Leones movió del medio tuvo el primero pero Alejo Fernández optó por un buscapié ante la salida de Viñas

La síntesis:

Central Ballester: Nehuén Viñas; Lucas Der Meguerditchian, Javier Herrera, Julián Bernal y Tobías Sarmiento; Leandro Yubel (91 Kevin Gribas), Facundo Palavecino, Nicolás Alvarez (79' Horacio Gutiérrez) y Aaron Quijano (62' Lautaro Fernández); Brian Romero (79' Alex Rodríguez) y Mateo Veraldi (61' Maximiliano Maciel). DT: Eduardo Caldas-Mario Zurita.

Leones FC: Lucas Alegre; Patricio Acevedo (42' Valentino Stizza), Lucas Zapata, Román Elsegood y Mario Senra; Kevin Coyera (61' Cristian Bonesso), Franco Tanneur, Juan Vieyra (61' Marcos Benítez) y Francisco Ocampo; Alejo Fernández (81' Denis Rodríguez9 y Lucas Manochi (61' Diego Barrionuevo). DT: Franco Ferlazzo.

Arbitro: Mateo Bocaccia.

Estadio: Central Ballester.

En vivo, Central Ballester y Leones FC