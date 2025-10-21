La Capital | Ovación | Lucas Bernardi

Newell's espera: Lucas Bernardi aún no se hizo cargo del plantel para enfrentar a Unión

Más allá del aval de las agrupaciones políticas rojinegras, el exfutbolista leproso recién asumiría el mando este miércoles

Hernán Cabrera

Hernán Cabrera

21 de octubre 2025 · 12:03hs
Lucas Bernardi comenzó a dirigir a la reserva en enero.

Son horas de mucho movimiento en la vida de Newell's. Después del cónclave entre Ignacio Astore y las agrupaciones que presentaron candidatos para que el presidente leproso contratara a Lucas Bernardi, el plantel sigue trabajando y pensando en el próximo partido con Unión de Santa Fe.

Más allá de la luz verde por parte de la oposición para afrontar los tres encuentros siguientes, el excapitán y campeón en 2013 todavía no asumió el mando del cuerpo técnico. Los futbolistas leprosos continuaron trabajando este martes con el preparador físico Fernando Luciani.

Newell's recibirá al Tatengue en el Coloso del parque de la Independencia como parte de la fecha 14. Después enfrentará a Huracán y Racing para cerrar su participación en el Torneo Clausura 2025.

¿Por qué no asumió Lucas Bernardi en Newell's?

El preparador físico Luciani, de 35 años, llegó a la Lepra el 25 de noviembre de 2024. La lejanía del partido ante Unión por la antepenúltima fecha de la Liga Profesional de Fútbol le da margen a Bernardi para acomodar algunas cuestiones personales y laborales. Cabe recordar que era el entrenador de la división reserva, que se juega la clasificación a los octavos de final en las dos últimas fechas.

>> Leer más: Cristian D'Amico y la crisis de Newell's: "Tres partidos que son la final del mundo"

El nuevo entrenador pondría primera el miércoles, ya para darle forma al once que jugará con Unión. Uno de los ayudantes de campo podría ser Gustavo Arciprete, que lo acompañó en su cuerpo técnico, aunque todavía no hay confirmación oficial de cuál será el cuerpo técnico. Mientras tanto, Dante Formica podría reemplazarlo en reserva.

Lucas Bernardi

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Jurgen Klopp se desempeña actualmente como director global de fútbol en el grupo Red Bull

La polémica reflexión de Jurgen Klopp sobre los argentinos: "Crecieron en una casa sin ventanas"

Bernardi dirigiò a Newells entre 2015 y 2016

Bernardi vuelve a ser técnico de Newell's: cómo fue su etapa anterior

El chico nació en Villa Constitución y se instaló en la pensión de Central, desde donde empezó a crecer. Fue una pieza clave en un título importante para el club.

Central: Valentín Becerra, el chico de la 5ª de AFA campeona que cada día crece más

