Newell's: el consenso por la designación de Bernardi, una reunión con idas y vueltas

El encuentro entre el oficialismo y la oposición se realizó este lunes por la tarde en Bella Vista, pese a que durante el día parecía que podía malograrse

El complejo Jorge Griffa en Bella Vista, donde se desarrolló la reunión política de oficialismo y oposición.

El encuentro entre el oficialismo y la oposición de Newell's de este lunes por la tarde en Bella Vista tuvo idas y vueltas. Por momentos parecía que quedaba trunco. Finalmente se concretó, con un tema principal: el reemplazante de Cristian Fabbiani.

El presidente Ignacio Astore les planteó el nombre de Lucas Bernardi, actual técnico de la reserva, y existió consenso de las tres fuerzas de la oposición que participaron de la reunión para que sea el entrenador interino ante la gravedad de la situación.

Desde varias horas antes del encuentro, integrantes de distintos sectores de la oposición manifestaron a este diario que apoyarían a Bernardi si es que la comisión directiva decidía que fuese el responsable de ponerse al frente del primer equipo. Incluso manifestaron que hubo sondeos de la actual conducción para conocer lo que opinaban al respecto.

En todo momento remarcaron que el apoyo era para Bernardi, si finalmente debía asumir la conducción del equipo, y no para el presidente del club,

La reunión realizada en el Centro de Entrenamiento Jorge Griffa tuvo la presencia de Astore, Juan Manuel Medina y Hernán Botta, de la agrupación Unen, que postula a la presidencia a Ignacio Boero, Julián González, de Renovación Leprosa, y Cristian D’Amico, del Movimiento Rojinegro Querido.

El presidente de Newell’s propuso el nombre de Bernardi para conducir el equipo y hubo aceptación de todos. Esta respuesta es la que esperaba el entrenador para hacerse cargo. Entendía que, de lo contrario, ante el complejo panorama que tiene por delante, hubiese sido contraproducente no tener un mínimo de respaldo.

Durante el cónclave se le preguntó al presidente cuál era la deuda con el plantel y, según lo que trascendió, la respuesta fue que se le deben dos meses.

Una reunión que estuvo en duda

La crónica sobre la reunión comenzó con el llamado a juntarse realizado el sábado a través de las redes sociales por Julián González, referente de la agrupación Renovación Leprosa, inhabilitado por la comisión electoral para presentarse como presidente, quien apelará esta resolución en la Justicia.

González habló en radio La Red este lunes por la mañana y confirmó que el encuentro tendría lugar ese mismo día por la tarde, a las 19.

Pero no todo era tan claro en las otras fuerzas políticas sobre la realización de la convocatoria. Tanto los espacios de Unen, que postula de presidente a Ignacio Boero, y el Movimiento Rojinegro Querido, cuyo candidato es Cristian D’Amico, pusieron en duda desde las primeras horas de la tarde que se lleve a cabo la reunión.

Desde Unen se habló de las idas y vueltas de Astore para que se concrete la convocatoria. Incluso adelantaron que, en el caso de que se junten, participarían Juan Manuel Medina y Hernán Botta, pero no Boero.

Por el lado de Rojinegro Querido, emitió un comunicado confirmando que estarían presentes y solicitando que se inviten a todas las agrupaciones que retiraron el formulario de avales para presentarse a los comicios.

Si bien se habló de que podría plantearse durante la reunión el adelantamiento de las elecciones, nada de eso pasó. Tampoco parece que haya tiempo para que ocurra algo así.