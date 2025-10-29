Dos ex-Newell's jugaron en Río de Janeiro tras el baño de sangre que vivió la ciudad

Economía
La crisis de Algodonera Avellaneda llegó a la Cámara de Diputados
La Ciudad
Asaltaron por segunda vez en una semana el club Fortín Barracas
La Región
Encontraron un cachorro de zorro en Funes y se lo devolvieron a su madre
Política
Pullaro acompaña las propuestas legislativas de Milei con un "pero"
POLICIALES
Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido
Política
Empieza el escrutinio definitivo: ocho provincias con resultado aún incierto
Economía
CyberMonday 2025: cuándo es, qué marcas participan y qué novedades habrá
Negocios
Más allá de las expensas: cómo es el negocio de los administradores de edificios
La Ciudad
Arranca el Social Media Day Rosario: La Capital y Brindis TV comparten experiencias
Salud
ACV: un problema serio que también afecta a personas jóvenes
El Mundo
Brasil: el día después de una jornada extremadamente violenta en Rio de Janeiro
Política
Milei convocó a los gobernadores a una mesa de diálogo sobre reformas
Guillermo Moreno, condenado e inhabilitado a ser candidato
Policiales
Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y está grave
La Ciudad
Estudiantes del Politécnico fueron medalla de oro en las Olimpíadas de Química