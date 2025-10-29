La Capital | Ovación | Newell's

Dos ex-Newell's jugaron en Río de Janeiro tras el baño de sangre que vivió la ciudad

Fluminense se impuso este miércoles a Ceará y hubo presencia de exjugadores de Newell's, en un Maracaná casi desierto

29 de octubre 2025 · 22:42hs
El ex-Newells Juan Pablo Freytes fue titular en Fluminense.

El ex-Newell's Juan Pablo Freytes fue titular en Fluminense.

A pesar de los hechos trágicos hechos de violencia en Río de Janeiro, el fútbol no se detuvo. Increíble, pero real. Las fotos impactantes de los cadáveres en las favelas no conmovieron a los organizadores del fútbol y hubo acción en la ciudad que tuvo un baño de sangre. Y dos ex-Newell's estuvieron en cancha en un Maracaná casi desierto.

La anécdota es que Fluminense, con el ex-Newell's Juan Pablo Freytes de titular, venció 1 a 0 a Ceará, donde ingresó en el complemento el también exleproso Lucas Mugni, en el duelo disputado en el mítico Maracaná de Río de Janeiro.

Fluminense, el equipo dirigido por el argentino Luis Zubeldía, se impuso a Ceará por 1-0 este miércoles gracias a un gol de tiro libre de René en la primera mitad.

El gol llegó en el minuto 25, con un precioso remate de René. Fluminense volverá a enfrentarse a Ceará, pero esta vez en el estadio Castelão, este domingo, también por el Campeonato Brasileño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FluminenseFC/status/1983690322959069221&partner=&hide_thread=false

Leer más: Día y hora confirmada para los choques decisivos Boca-River, Central-San Lorenzo y Huracán-Newell's

Los ex-Newell's en el partido de Río Janeiro

El defensor Juan Pablo Freytes estuvo en las divisiones juveniles de Newell's y debutó en la primera rojinegra en febrero del 2019, pero luego no logró consolidarse y apenas jugó diez partidos con la Lepra.

En tanto, el volante ofensivo Lucas Mugni, jugó 19 partidos en Newell's y lo hizo en la temporada 2015-2016 y no marcó goles.

Ambos estuvieron en cancha en una noche muy especial en Río de Janeiro, ciudad que el martes vivió una de las jornadas más violentas de su historia por el enfrentamiento sangriento entre narcos y policías.

Noticias relacionadas
Los hinchas de Newells tendrán que pagar la general con un incremento el viernes ante Unión.

La AFA aumentó el precio de las entradas: la general costará 30 mil pesos

La asamblea de Newells por la memoria y balance del período 2024/2025 por ahora no se hace.

La asamblea sobre el balance de Newell's pasó para más adelante

El clásico rosarino de fútbol de salón terminó 1 a 1. Luego llegaron los incidentes.

Violencia en el clásico de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Benedetto jugó muy poco, su paso estuvo marcado por la seguidilla de lesiones y no marcó ni un gol.

Bernardi pasa la escoba en Newell's: un peso pesado del plantel será el primero en irse

Ver comentarios

Las más leídas

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a banda narco de V. G. Gálvez

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a banda narco de V. G. Gálvez

Holan está decidido a romper el molde en Central y busca hacerlo frente a Instituto

Holan está decidido a romper el molde en Central y busca hacerlo frente a Instituto

Legado Deliot: deben devolver 800 hectáreas ocupadas en las islas

Legado Deliot: deben devolver 800 hectáreas ocupadas en las islas

Lo último

Racing la luchó hasta el final, pero se quedó sin Copa Libertadores

Racing la luchó hasta el final, pero se quedó sin Copa Libertadores

El tiempo en Rosario: jueves con bastantes nubes y 19º de máxima

El tiempo en Rosario: jueves con bastantes nubes y 19º de máxima

El Quini 6 quedó vacante y se viene un superpozo de 8.200 millones de pesos

El Quini 6 quedó vacante y se viene un superpozo de 8.200 millones de pesos

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Quedó en medio de una polémica tras su análisis de la relación profesional-paciente. Varios testimonios apuntan contra su accionar
Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes
Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a banda narco de V. G. Gálvez

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a banda narco de V. G. Gálvez

Cómo afectaría la reforma laboral en las vacaciones de los trabajadores
Política

Cómo afectaría la reforma laboral en las vacaciones de los trabajadores

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero
Policiales

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero

Cedió el asfalto y se abrió un pozo de tres metros en barrio Tablada
La Ciudad

Cedió el asfalto y se abrió un pozo de tres metros en barrio Tablada

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a banda narco de V. G. Gálvez

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a banda narco de V. G. Gálvez

Holan está decidido a romper el molde en Central y busca hacerlo frente a Instituto

Holan está decidido a romper el molde en Central y busca hacerlo frente a Instituto

Legado Deliot: deben devolver 800 hectáreas ocupadas en las islas

Legado Deliot: deben devolver 800 hectáreas ocupadas en las islas

Cómo afectaría la reforma laboral en las vacaciones de los trabajadores

Cómo afectaría la reforma laboral en las vacaciones de los trabajadores

Ovación
Dos ex-Newells jugaron en Río de Janeiro tras el baño de sangre que vivió la ciudad
Ovación

Dos ex-Newell's jugaron en Río de Janeiro tras el baño de sangre que vivió la ciudad

Dos ex-Newells jugaron en Río de Janeiro tras el baño de sangre que vivió la ciudad

Dos ex-Newell's jugaron en Río de Janeiro tras el baño de sangre que vivió la ciudad

Rugby: presentaron las finales Torneo Regional del Litoral, con la Copa Banco Macro en juego

Rugby: presentaron las finales Torneo Regional del Litoral, con la Copa Banco Macro en juego

Día y hora confirmada para los choques decisivos Boca-River, Central-San Lorenzo y Huracán-Newells

Día y hora confirmada para los choques decisivos Boca-River, Central-San Lorenzo y Huracán-Newell's

Policiales
Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero
Policiales

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a banda narco de V. G. Gálvez

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a banda narco de V. G. Gálvez

La detienen por extorsión sexual en las redes: entregó dinero y un televisor

La detienen por extorsión sexual en las redes: entregó dinero y un televisor

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

La Ciudad
El tiempo en Rosario: jueves con bastantes nubes y 19º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con bastantes nubes y 19º de máxima

Cedió el asfalto y se abrió un pozo de tres metros en barrio Tablada

Cedió el asfalto y se abrió un pozo de tres metros en barrio Tablada

Fútbol, fe y alegría: Rosario homenajea a Maradona con una nueva Navidad Maradoniana

Fútbol, fe y alegría: Rosario homenajea a Maradona con una nueva Navidad Maradoniana

Arranca el Social Media Day Rosario: La Capital y Brindis TV comparten experiencias

Arranca el Social Media Day Rosario: La Capital y Brindis TV comparten experiencias

La crisis de Algodonera Avellaneda llegó a la Cámara de Diputados
Economía

La crisis de Algodonera Avellaneda llegó a la Cámara de Diputados

Asaltaron por segunda vez en una semana el club Fortín Barracas

Por Matías Petisce
La Ciudad

Asaltaron por segunda vez en una semana el club Fortín Barracas

Encontraron un cachorro de zorro en Funes y se lo devolvieron a su madre
La Región

Encontraron un cachorro de zorro en Funes y se lo devolvieron a su madre

Pullaro acompaña las propuestas legislativas de Milei con un pero
Política

Pullaro acompaña las propuestas legislativas de Milei con un "pero"

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido
POLICIALES

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

Empieza el escrutinio definitivo: ocho provincias con resultado aún incierto
Política

Empieza el escrutinio definitivo: ocho provincias con resultado aún incierto

CyberMonday 2025: cuándo es, qué marcas participan y qué novedades habrá
Economía

CyberMonday 2025: cuándo es, qué marcas participan y qué novedades habrá

Más allá de las expensas: cómo es el negocio de los administradores de edificios

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Más allá de las expensas: cómo es el negocio de los administradores de edificios

Arranca el Social Media Day Rosario: La Capital y Brindis TV comparten experiencias
La Ciudad

Arranca el Social Media Day Rosario: La Capital y Brindis TV comparten experiencias

ACV: un problema serio que también afecta a personas jóvenes
Salud

ACV: un problema serio que también afecta a personas jóvenes

Brasil: el día después de una jornada extremadamente violenta en Rio de Janeiro
El Mundo

Brasil: el día después de una jornada extremadamente violenta en Rio de Janeiro

Milei convocó a los gobernadores a una mesa de diálogo sobre reformas
Política

Milei convocó a los gobernadores a una mesa de diálogo sobre reformas

Guillermo Moreno, condenado e inhabilitado a ser candidato

Guillermo Moreno, condenado e inhabilitado a ser candidato

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y está grave
Policiales

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y está grave

Estudiantes del Politécnico fueron medalla de oro en las Olimpíadas de Química
La Ciudad

Estudiantes del Politécnico fueron medalla de oro en las Olimpíadas de Química