Dos ex-Newell's jugaron en Río de Janeiro tras el baño de sangre que vivió la ciudad

Fluminense se impuso este miércoles a Ceará y hubo presencia de exjugadores de Newell's, en un Maracaná casi desierto

A pesar de los hechos trágicos hechos de violencia en Río de Janeiro, el fútbol no se detuvo. Increíble, pero real. Las fotos impactantes de los cadáveres en las favelas no conmovieron a los organizadores del fútbol y hubo acción en la ciudad que tuvo un baño de sangre. Y dos ex- Newell's estuvieron en cancha en un Maracaná casi desierto.

La anécdota es que Fluminense, con el ex-Newell's Juan Pablo Freytes de titular, venció 1 a 0 a Ceará, donde ingresó en el complemento el también exleproso Lucas Mugni, en el duelo disputado en el mítico Maracaná de Río de Janeiro.

Fluminense, el equipo dirigido por el argentino Luis Zubeldía, se impuso a Ceará por 1-0 este miércoles gracias a un gol de tiro libre de René en la primera mitad.

El gol llegó en el minuto 25, con un precioso remate de René. Fluminense volverá a enfrentarse a Ceará, pero esta vez en el estadio Castelão, este domingo, también por el Campeonato Brasileño.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FluminenseFC/status/1983690322959069221&partner=&hide_thread=false O GOLAAAAAAAAAAAAAAAAAÇO DO RENÊ QUE VALEU MAIS UMA VITÓRIA TRICOLOR NA NOSSA CASA! QUE BATIDAAAAAAAA! pic.twitter.com/CtnJfatdQH — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 30, 2025

Los ex-Newell's en el partido de Río Janeiro

El defensor Juan Pablo Freytes estuvo en las divisiones juveniles de Newell's y debutó en la primera rojinegra en febrero del 2019, pero luego no logró consolidarse y apenas jugó diez partidos con la Lepra.

En tanto, el volante ofensivo Lucas Mugni, jugó 19 partidos en Newell's y lo hizo en la temporada 2015-2016 y no marcó goles.

Ambos estuvieron en cancha en una noche muy especial en Río de Janeiro, ciudad que el martes vivió una de las jornadas más violentas de su historia por el enfrentamiento sangriento entre narcos y policías.