La Capital | Ovación | Newell's

La reserva de Newell's: Hoyos vuelve tras la lesión y se define si hay clásico en la siguiente ronda

El arquero de Newell's regresará en el torneo de reserva, en el cotejo de mañana, a las 15, ante Racing en Bella Vista, después de casi un año sin jugar

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

29 de octubre 2025 · 19:58hs
Hoyos sufrió la rotura de ligamentos en su rodilla izquierda y retorna en la reserva de Newells.

Fotos: Héctor Río / La Capital

Hoyos sufrió la rotura de ligamentos en su rodilla izquierda y retorna en la reserva de Newell's.

Con el llamativo regreso en Newell's del experimentado arquero Lucas Hoyos (36 años), quien venía recuperándose de una severa lesión, mañana, a las 15, la reserva rojinegra se medirá con Racing, en el Centro Griffa, por la fecha 16ª, la última de la etapa de grupos.

Los pibes se juegan la clasificación en este duelo, marchan 6º con 22 puntos, y si finalizan 8º podrían cruzarse con Central en la siguiente etapa del certamen.

La intención en Newell’s es que Hoyos sume rodaje, tras una lesión (rotura de ligamentos en su rodilla izquierda), que padeció ante Independiente, en diciembre del año pasado. Ya pasó casi un año, y le llegó el tiempo de salir a escena. En esta ocasión, se determinó que lo haga en reserva.

Leer más: Bernardi pasa la escoba en Newell's: un peso pesado del plantel será el primero en irse

Los citados en Newell's por Coqui Torres

Los 23 jugadores a disposición de Jorge Coqui Torres para recibir a la Academia de Avellaneda en Bella Vista, con ingreso libre y gratuito, son:

Los arqueros Lucas Hoyos y Francisco Sciarini.

Los defensores Lucas Baños, Juan Blas Saman, Néstor Boretto, Ulises Echeverría, Matías Palacio, Lorenzo Viozzi, Valentino Torrente, y Felipe Calerone.

Los mediocampistas Máximo Ramón, Braico Peralta, Alejo Torres, Gino Mutti, Pablo Altamirano, Blas Benedetto, Ezequiel Moya, y Andrew Perieira.

Y los delanteros Sebastián Montero, Lautaro Ríos, Ignacio Liberato, Joaquín Amadío, y Thiago Gigena.

Será una definición de carácter apasionante, que decidirá la suerte de los pibes leprosos en el Torneo Proyección.

Noticias relacionadas
La asamblea de Newells por la memoria y balance del período 2024/2025 por ahora no se hace.

La asamblea sobre el balance de Newell's pasó para más adelante

El clásico rosarino de fútbol de salón terminó 1 a 1. Luego llegaron los incidentes.

Violencia en el clásico de fútbol de salón: una mordida y un final con agresiones

Benedetto jugó muy poco, su paso estuvo marcado por la seguidilla de lesiones y no marcó ni un gol.

Bernardi pasa la escoba en Newell's: un peso pesado del plantel será el primero en irse

El plantel de Banfield reclamó los sueldos impagos a días del clásico ante Lanús.

Atención Newell's: Banfield tomó una medida de fuerza en medio de la lucha por la permanencia

Ver comentarios

Las más leídas

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

Lo último

Rugby: presentaron las finales Torneo Regional del Litoral, con la Copa Banco Macro en juego

Rugby: presentaron las finales Torneo Regional del Litoral, con la Copa Banco Macro en juego

La crisis de Algodonera Avellaneda llegó a la Cámara de Diputados

La crisis de Algodonera Avellaneda llegó a la Cámara de Diputados

Economía aflojó el apretón monetario y liberó 5 billones de pesos

Economía aflojó el apretón monetario y liberó 5 billones de pesos

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Quedó en medio de una polémica tras su análisis de la relación profesional-paciente. Varios testimonios apuntan contra su accionar
Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes
Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

Cómo afectaría la reforma laboral en las vacaciones de los trabajadores
Política

Cómo afectaría la reforma laboral en las vacaciones de los trabajadores

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero
Policiales

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero

Cedió el asfalto y se abrió un pozo de tres metros en barrio Tablada
La Ciudad

Cedió el asfalto y se abrió un pozo de tres metros en barrio Tablada

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Investigan si un psicólogo rosarino hizo apología del abuso sexual y del poder sobre sus pacientes

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Crisis de los oficios en Rosario: la generación que prefiere las pantallas al destornillador

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

La detienen por extorsión sexual en las redes: entregó dinero y un televisor

La detienen por extorsión sexual en las redes: entregó dinero y un televisor

Ovación
Día y hora confirmada para los choques decisivos Boca-River, Central-San Lorenzo y Huracán-Newells
Ovación

Día y hora confirmada para los choques decisivos Boca-River, Central-San Lorenzo y Huracán-Newell's

Día y hora confirmada para los choques decisivos Boca-River, Central-San Lorenzo y Huracán-Newells

Día y hora confirmada para los choques decisivos Boca-River, Central-San Lorenzo y Huracán-Newell's

Tenis con un alto nivel de juego en el Schwank Tennis Center

Tenis con un alto nivel de juego en el Schwank Tennis Center

Asociación Rosarina de Fútbol: el libro Rosario, capital del fútbol llegó a la Universidad y fue un éxito

Asociación Rosarina de Fútbol: el libro "Rosario, capital del fútbol" llegó a la Universidad y fue un éxito

Policiales
Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero
Policiales

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a una banda narco de Villa Gobernador Gálvez

La detienen por extorsión sexual en las redes: entregó dinero y un televisor

La detienen por extorsión sexual en las redes: entregó dinero y un televisor

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

La Ciudad
Cedió el asfalto y se abrió un pozo de tres metros en barrio Tablada
La Ciudad

Cedió el asfalto y se abrió un pozo de tres metros en barrio Tablada

Fútbol, fe y alegría: Rosario homenajea a Maradona con una nueva Navidad Maradoniana

Fútbol, fe y alegría: Rosario homenajea a Maradona con una nueva Navidad Maradoniana

Arranca el Social Media Day Rosario: La Capital y Brindis TV comparten experiencias

Arranca el Social Media Day Rosario: La Capital y Brindis TV comparten experiencias

Récord de pasajeros y obras en marcha: Santa Fe gana protagonismo en el sistema aéreo argentino

Récord de pasajeros y obras en marcha: Santa Fe gana protagonismo en el sistema aéreo argentino

Pullaro acompaña las propuestas legislativas de Milei con un pero
Política

Pullaro acompaña las propuestas legislativas de Milei con un "pero"

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido
POLICIALES

Confuso hecho en La Paz al 700: sigue demorada la pareja del hombre fallecido

Empieza el escrutinio definitivo: ocho provincias con resultado aún incierto
Política

Empieza el escrutinio definitivo: ocho provincias con resultado aún incierto

CyberMonday 2025: cuándo es, qué marcas participan y qué novedades habrá
Economía

CyberMonday 2025: cuándo es, qué marcas participan y qué novedades habrá

Más allá de las expensas: cómo es el negocio de los administradores de edificios

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Más allá de las expensas: cómo es el negocio de los administradores de edificios

Arranca el Social Media Day Rosario: La Capital y Brindis TV comparten experiencias
La Ciudad

Arranca el Social Media Day Rosario: La Capital y Brindis TV comparten experiencias

ACV: un problema serio que también afecta a personas jóvenes
Salud

ACV: un problema serio que también afecta a personas jóvenes

Quieren proteger y embellecer el Palomar del parque Independencia

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Quieren proteger y embellecer el Palomar del parque Independencia

Brasil: el día después de una jornada extremadamente violenta en Rio de Janeiro
El Mundo

Brasil: el día después de una jornada extremadamente violenta en Rio de Janeiro

Milei convocó a los gobernadores a una mesa de diálogo sobre reformas
Política

Milei convocó a los gobernadores a una mesa de diálogo sobre reformas

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 tras un confuso episodio
Policiales

Encontraron muerto a un hombre en La Paz al 700 tras un confuso episodio

Guillermo Moreno, condenado e inhabilitado a ser candidato

Guillermo Moreno, condenado e inhabilitado a ser candidato

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y está grave
Policiales

Balacera en La Granada: le dispararon 14 veces desde una moto y está grave

Estudiantes del Politécnico fueron medalla de oro en las Olimpíadas de Química
La Ciudad

Estudiantes del Politécnico fueron medalla de oro en las Olimpíadas de Química

Polémica por la moneda de Dios: ¿por qué el BCRA omitió a Maradona?
Información General

Polémica por la moneda de Dios: ¿por qué el BCRA omitió a Maradona?

Piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en bulevar Oroño
Policiales

Piden perpetua para un cuidacoches por asesinar a otro en bulevar Oroño

Paulón quiso representar a los porteños en el Senado, pero no lo consiguió
Política

Paulón quiso representar a los porteños en el Senado, pero no lo consiguió

El dólar oficial volvió a recalentarse después de la fuerte baja
Economía

El dólar oficial volvió a recalentarse después de la fuerte baja

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera
La Ciudad

Quién es Palau, el pastor que encabeza un festival en el Monumento a la Bandera

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre
Información General

Ansés: calendario de cobro para jubilados, pensionados y AUH en noviembre