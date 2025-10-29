La reserva de Newell's: Hoyos vuelve tras la lesión y se define si hay clásico en la siguiente ronda El arquero de Newell's regresará en el torneo de reserva, en el cotejo de mañana, a las 15, ante Racing en Bella Vista, después de casi un año sin jugar Por Aníbal Fucaraccio 29 de octubre 2025 · 19:58hs

Fotos: Héctor Río / La Capital Hoyos sufrió la rotura de ligamentos en su rodilla izquierda y retorna en la reserva de Newell's.

Con el llamativo regreso en Newell's del experimentado arquero Lucas Hoyos (36 años), quien venía recuperándose de una severa lesión, mañana, a las 15, la reserva rojinegra se medirá con Racing, en el Centro Griffa, por la fecha 16ª, la última de la etapa de grupos.

Los pibes se juegan la clasificación en este duelo, marchan 6º con 22 puntos, y si finalizan 8º podrían cruzarse con Central en la siguiente etapa del certamen.

La intención en Newell’s es que Hoyos sume rodaje, tras una lesión (rotura de ligamentos en su rodilla izquierda), que padeció ante Independiente, en diciembre del año pasado. Ya pasó casi un año, y le llegó el tiempo de salir a escena. En esta ocasión, se determinó que lo haga en reserva.

Los citados en Newell's por Coqui Torres Los 23 jugadores a disposición de Jorge Coqui Torres para recibir a la Academia de Avellaneda en Bella Vista, con ingreso libre y gratuito, son: Los arqueros Lucas Hoyos y Francisco Sciarini. Los defensores Lucas Baños, Juan Blas Saman, Néstor Boretto, Ulises Echeverría, Matías Palacio, Lorenzo Viozzi, Valentino Torrente, y Felipe Calerone. Los mediocampistas Máximo Ramón, Braico Peralta, Alejo Torres, Gino Mutti, Pablo Altamirano, Blas Benedetto, Ezequiel Moya, y Andrew Perieira. Y los delanteros Sebastián Montero, Lautaro Ríos, Ignacio Liberato, Joaquín Amadío, y Thiago Gigena. Será una definición de carácter apasionante, que decidirá la suerte de los pibes leprosos en el Torneo Proyección.