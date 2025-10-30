El cumpleaños 65 de Maradona: "Fui, soy y seré leproso", la frase de apoyo y amor eterno a Newell's

Diego festejaría hoy 65 años. Jugó en Newell's y siempre manifestó su pasión por la Lepra. Estaría bancando al club en este presente complejo.

"Yo soy Diego Armando Maradona , DNI 14.276.579, fui, soy y seré leproso, sin ninguna duda. Porque aprendí a amarlo, estando muy poco en Rosario, pero desde donde me toque, desde donde esté, voy a mirar siempre el resultado de Newell's", dijo el mejor jugador de la historia en 2013, a 20 años de su llegada a Newell's. Hoy el gran Diego cumpliría 65 años.

Este jueves 30 de octubre, Diego Armando Maradona hubiera cumplido 65 años. En la actualidad despierta el máximo recuerdo y afecto de toda la patria y el universo futbolero. Controvertido, humano, pasional, genio, único, el eterno Diez dejó este mundo el 25 de noviembre de 2020, para ganar por goleada el partido del esfuerzo, la pasión y el amor por la camiseta argentina.

Y Rosario siempre estuvo cerca de Diego. Porque cuando el 13 de septiembre de 1993 llegó a Newell's hizo que el club del Parque sea noticia mundial. Sin dudas que su arribo revolucionó a Rosario y marcó a la ciudad para siempre.

Diego llegó de la mano del Indio Jorge Solari, DT leproso en aquel momento, y compartió el plantel con el Tata Martino, Juan Manuel Llop, Norberto Scoponi, Jorge Theiler, Fabián Basualdo, Mauricio Pochettino y Alfredo Berti, entre otros grandes referentes de la historia leprosa. Hoy todos muy preocupados por el presente de la entidad en la lucha por la permanencia. Cada uno bancando desde su lugar al club rojinegro.

Diego7

Un paso fugaz, pero intenso por Newell's

Es cierto que Maradona tuvo un paso intenso, pero fugaz por Newell’s. Fueron apenas siete partidos los que disputó, dos amistosos con un gol ante Emelec de Ecuador y cinco oficiales. Si hasta por entonces Lionel Messi era sólo un niño y que fue a verlo con la rojinegra.

Diego2

Sin dudas Diego tuvo un flechazo de amor con Newell's. Y con el paso de los años siempre tuvo palabras de agradecimiento y afecto por el club del Parque. En este presente sin dudas se sumaría al apoyo de todos los ídolos leprosos por el escenario preocupante del club. Como lo hicieron las principales glorias de la institución bancando a Lucas Bernardi como entrenador en estos momentos complejos.

Maradona no sería la excepción. Al contario, haría fuerza por esa camiseta que una vez que se la puso ya no se la pudo sacar del corazón. Feliz cumple Diego.