La Capital | Ovación | Newell's

Lucas Bernardi definió qué espera de Newell's para enfrentar a Unión y los partidos que vienen

El entrenador habló sobre los cambios en el plantel, el apoyo de futbolistas históricos y el rival de este viernes: "Unión tiene muy buenos jugadores", dijo

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

30 de octubre 2025 · 15:59hs
Bernardi agradeció el apoyo de los futbolistas históricos de Newells.

Bernardi agradeció el apoyo de los futbolistas históricos de Newell's.

A poco más de un día del choque ante Unión, decisivo para Newell's en el tramo final del torneo Clausura, el entrenador Lucas Bernardi habló por primera vez desde que asumió la responsabilidad de hacerse cargo del equipo tras la salida de Cristian Fabbiani.

Bernardi se refirió a la salida de algunos futbolistas del plantel, a la promoción de algunos juveniles, al apoyo de jugadores históricos en un difícil momento para el club y al partido de este viernes con Unión.

Dijo que el equipo de Leo Madelón juega muy bien ("Es rápido y tiene buenos jugadores"), sostuvo que el equipo rojinegro tiene que ser "más agresivo" y expresó su deseo de alcanzar un buen resultado.

También habló sobre la decisión de tomar la conducción del equipo por los próximos tres partidos y dijo que es algo que no esperaba.

Leer más: Newell's vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Las frases de Lucas Bernardi

Estos fueron sus principales conceptos:

  • "Hablé con todos los jugadores. El Pipa (Darío Benedetto) tomó una decisión y bienvenido sea para todos. Hay una necesidad de tener menos futbolistas, reducir el grupo para sostener algunas cuestiones del fútbol".
  • "Lo que pasó en los últimos días es beneficioso para el club y para los chicos, por la energía para el viernes y por las glorias que vinieron. Fue muy importante porque son momentos de mucha convulsión. Todo lo que nos rodea se ha modificado y por parte de la competencia hay que brindarse. Mañana hay que dar la mejor versión del equipo y de cada uno".
  • "Lucas Hoyos tiene que atajar porque hace un año que no participa. Como todos los chicos está en competir. Bienvenido sea para Lucas jugar un partido"
  • "Vi todo lo que pude a Unión. Es un equipo rápido, agresivo, tiene buenos futbolistas. Será un partido muy difícil".

Mereles debe demostrar quiés es

  • "La salida de algunos jugadores fue una decisión mía, igual que la de subir juveniles. Si los chicos muestran buenas versiones, por qué no darles una buena oportunidad"
  • "No cambia la idea, son estos tres partidos, nada más. Por ahora no se modifica".
  • "Alan Mereles jugó todo el año, tratamos de que se vaya formando. Con la reserva hay una diferencia enorme, hay otras dificultades. Se seguirán construyendo los juveniles con las presiones que tiene el primer equipo. Dinámico y con buen pase, estará en él demostrar quién es".

Leer más: Lucas Bernardi apostaría en Newell's por un mix equilibrado entre pibes de la casa y la base anterior

  • "A Valentino Acuña lo pienso en varios espacios, creo que lo hace mejor por dentro, pero en los otros también. Es un futbolista que sabe jugar".
  • "No me considero interino, soy el responsable (del equipo), pero para tratarse de un segundo ciclo tengo que estar mucho más tiempo. Fue una situación inesperada y solamente de ayuda. Trataremos de resolver lo urgente. No siento que sea mi segundo ciclo en el club porque elegiría otras cosas".
  • "Hay muchas diferencias de mi etapa anterior, pasé mucho como entrenador y como ser humano. No soy la misma persona. Sigo evolucionado. Me di muchos golpes para estar acá, soy otra persona".

"Ojalá podamos darle al hincha lo que quiere"

  • "No tengo ningún mensaje para el hincha, sólo agradecerle por lo que se generó esta semana con los mensajes de cariño. Ojalá le podamos dar lo que quieren ver. Será muy emocionante. Acá importa el equipo y no el entrenador. Esperemos que el contexto no influya de manera directa".
  • "Intentaremos resolver cada momento del partido en los lugares que pensamos. Por momentos estaremos más bajos y en otros más altos. Tendremos que estar más agresivos y hay que tomar ciertos recaudos".
  • "Con los exjugadores las charlas fueron las mismas. Ellos apoyaron y acompañaron".
Noticias relacionadas
newells vs union: hora, canal y posibles formaciones por el torneo clausura

Newell's vs Unión: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Clausura

Cuando parecía que muchos de la etapa anterior quedarían a un costado en Newells, los paraguayos Salcedo, Espínola y González, podrían tener una nueva chance. 

Lucas Bernardi apostaría en Newell's por un mix equilibrado entre pibes de la casa y la base anterior

Inolvidable. Diego en su arribo a Newells en 1993. 

El cumpleaños 65 de Maradona: "Fui, soy y seré leproso", la frase de apoyo y amor eterno a Newell's

El ex-Newells Juan Pablo Freytes fue titular en Fluminense.

Dos ex-Newell's jugaron en Río de Janeiro tras el baño de sangre que vivió la ciudad

Ver comentarios

Las más leídas

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Nuevo hito para La Favorita: abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo

Nuevo hito para La Favorita: abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo

Lucas Bernardi apostaría en Newells por un mix equilibrado entre pibes de la casa y la base anterior

Lucas Bernardi apostaría en Newell's por un mix equilibrado entre pibes de la casa y la base anterior

Cuántos millones de dólares como mínimo recibirá Central por el simple ingreso a la Copa Libertadores

Cuántos millones de dólares como mínimo recibirá Central por el simple ingreso a la Copa Libertadores

Lo último

Después del bochorno del árbitro Piero Maza con Racing, el ideal para la final es Pablo Echavarría

Después del bochorno del árbitro Piero Maza con Racing, el ideal para la final es Pablo Echavarría

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y la precariedad habitacional como trasfondo

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y la precariedad habitacional como trasfondo

Central viajó con la posibilidad de un cambio en un puesto que llama la atención

Central viajó con la posibilidad de un cambio en un puesto que llama la atención

Milei ya está reunido en la Casa Rosada con Pullaro y el resto de los gobernadores dialoguistas

Es el primer encuentro formal entre el presidente y los gobernadores tras las elecciones. El santafesino llegó acompañado por su pares de Provincias Unidas
Milei ya está reunido en la Casa Rosada con Pullaro y el resto de los gobernadores dialoguistas
Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada
Política

Quiénes son los cuatro gobernadores que Javier Milei dejó afuera del encuentro en la Rosada

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y la precariedad habitacional como trasfondo

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y la precariedad habitacional como trasfondo

Un FAL argentino en manos del Comando Vermelho: sospechan que fue robado en Fray L. Beltrán
Información General

Un FAL argentino en manos del Comando Vermelho: sospechan que fue robado en Fray L. Beltrán

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas del ranking

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas del ranking

Nuevo hito para La Favorita: abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo

Por María Laura Neffen
Negocios

Nuevo hito para La Favorita: abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Quién es Chinaski, el psicólogo denunciado por abuso de poder

Nuevo hito para La Favorita: abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo

Nuevo hito para La Favorita: abrió la multitienda Mall China que ocupa todo el subsuelo

Lucas Bernardi apostaría en Newells por un mix equilibrado entre pibes de la casa y la base anterior

Lucas Bernardi apostaría en Newell's por un mix equilibrado entre pibes de la casa y la base anterior

Cuántos millones de dólares como mínimo recibirá Central por el simple ingreso a la Copa Libertadores

Cuántos millones de dólares como mínimo recibirá Central por el simple ingreso a la Copa Libertadores

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo

Ovación
Central viajó con la posibilidad de un cambio en un puesto que llama la atención

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central viajó con la posibilidad de un cambio en un puesto que llama la atención

Central viajó con la posibilidad de un cambio en un puesto que llama la atención

Central viajó con la posibilidad de un cambio en un puesto que llama la atención

Buen debut de un golfista rosarino en una cancha diseñada por el mejor de la historia

Buen debut de un golfista rosarino en una cancha diseñada por el mejor de la historia

Los medios porteños vuelven a la carga: TyC y El Gráfico insinúan un trato especial de los árbitros hacia Central

Los medios porteños vuelven a la carga: TyC y El Gráfico insinúan un trato especial de los árbitros hacia Central

Policiales
Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y la precariedad habitacional como trasfondo

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen en zona sur: una víctima sin identificar y la precariedad habitacional como trasfondo

Femicidio: piden perpetua para el asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero

Femicidio: piden perpetua para el asesino que escondió el cuerpo de su pareja en un ropero

Quedó en libertad la pareja del hombre de 78 años asesinado en barrio República de la Sexta

Quedó en libertad la pareja del hombre de 78 años asesinado en barrio República de la Sexta

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste

La Ciudad
En Rosario, proponen sancionar a los concejales que falten a las reuniones de comisión
La Ciudad

En Rosario, proponen sancionar a los concejales que falten a las reuniones de comisión

Reabre el cupo para participar como Jurado Vecinal: cómo anotarse

Reabre el cupo para participar como Jurado Vecinal: cómo anotarse

Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan hoy las principales empresas tecnológicas?

Sueldos tech en Rosario: ¿cuánto pagan hoy las principales empresas tecnológicas?

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas del ranking

Feria del Libro de Rosario: cuáles fueron los títulos más vendidos y las sorpresas del ranking

Cómo es el registro de las empleadas domésticas: los pasos a seguir en la web de Arca
Información General

Cómo es el registro de las empleadas domésticas: los pasos a seguir en la web de Arca

Provincias Unidas denunció a Fuerza Patria por manejo fraudulento en la campaña
Política

Provincias Unidas denunció a Fuerza Patria por manejo fraudulento en la campaña

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste
POLICIALES

Hallan a un hombre muerto con un golpe en la cabeza en una vivienda de la zona oeste

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo
POLICIALES

Una mujer murió y otras dos personas resultaron heridas en confuso tiroteo

Qué dijo Sturzenegger sobre la posibilidad de ampliar la jornada laboral
Política

Qué dijo Sturzenegger sobre la posibilidad de ampliar la jornada laboral

Discapacidad: consideran insuficiente el aumento otorgado por el gobierno
La Ciudad

Discapacidad: consideran "insuficiente" el aumento otorgado por el gobierno

Pullaro y sus pares de Provincias Unidas se reúnen hoy con Milei en Casa Rosada

Por Javier Felcaro
Política

Pullaro y sus pares de Provincias Unidas se reúnen hoy con Milei en Casa Rosada

Investigación por fentanilo contaminado: Nos permite visibilizar historias

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Investigación por fentanilo contaminado: "Nos permite visibilizar historias"

Arrancó el debate por la autonomía municipal en el Concejo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Arrancó el debate por la autonomía municipal en el Concejo

El tiempo en Rosario: jueves con bastantes nubes y 19º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con bastantes nubes y 19º de máxima

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante millonario luego del sorteo de este miércoles

Atención jubilados: Ansés atrasó los pagos para noviembre
Información General

Atención jubilados: Ansés atrasó los pagos para noviembre

Un espacio renovado frente al río: piden poner en valor el Centro Cultural Parque Alem
La Ciudad

Un espacio renovado frente al río: piden poner en valor el Centro Cultural Parque Alem

El Quini 6 quedó vacante y se viene un superpozo de 8.200 millones de pesos
Información General

El Quini 6 quedó vacante y se viene un superpozo de 8.200 millones de pesos

Se miran mal y ya se agarran a tiros: imputan a banda narco de V. G. Gálvez

Por Martín Stoianovich

Policiales

"Se miran mal y ya se agarran a tiros": imputan a banda narco de V. G. Gálvez

Cómo afectaría la reforma laboral en las vacaciones de los trabajadores
Política

Cómo afectaría la reforma laboral en las vacaciones de los trabajadores

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero
Policiales

Una inmobiliaria de Rosario en la mira y siete imputados por lavado de dinero

Cedió el asfalto y se abrió un pozo de tres metros en barrio Tablada
La Ciudad

Cedió el asfalto y se abrió un pozo de tres metros en barrio Tablada

Rugby: presentaron las finales Torneo Regional del Litoral, con la Copa Banco Macro en juego

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: presentaron las finales Torneo Regional del Litoral, con la Copa Banco Macro en juego

Polémica sanción al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca
Ovación

Polémica "sanción" al árbitro que expulsó a Iván Tapia, hijo de Chiqui, frente a Boca