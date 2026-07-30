La Capital | Ovación | en vivo

En vivo: Newell's mostró poco y nada en Avellaneda y se vuelve con una derrota

Al equipo rojinegro le costó demasiado, prácticamente no pateó al arco y el Rojo le cortó el envión que había logrado en el inicio

30 de julio 2026 · 22:06hs
Google Seguir a La Capital en Google
Reinatti abre los brazos y se queja con sus compañeros por no haber impedido que Montiel rematara. Fue el gol que condenó a Newells.

Marcelo Bustamante / La Capital

Reinatti abre los brazos y se queja con sus compañeros por no haber impedido que Montiel rematara. Fue el gol que condenó a Newell's.
 Independiente se impuso ante Newells.

Marcelo Bustamante / La Capital

 Independiente se impuso ante Newell's.

La noche de Avellaneda no fue de la mejor. Newell's no estuvo con las luces encendidas, todo le costó demasiado y se trae una derrota justa, por lo que hizo Independiente, sobre todo en el primer tiempo. En el final de la primera etapa el Rojo anotó por intermedio de Montiel.

La Lepra llevaba entonada por lo que había sido la victoria en el debut contra Talleres, pero en esta segunda fecha al conjunto de Frank Kudelka las cosas no le salieron. No tuvo fútbol y pese a que por momento manejó el balón nunca logró generar peligro. Apenas un remate cruzado del Colo Ramírez en el primer tiempo.

Para colmo de males, Walter Núñez y Walter Mazzantti se fueron lesionados. Se suman a otros tantos que ya venían con problemas físicos.

>>Leer más: Newell's negocia con Defensa y Justicia para ceder a una de sus jóvenes promesas

El minuto a minuto en Avellaneda

Final del partido: Perdió Newell's 1-0 ante Independiente.

36' Cambio en Newell's: salió Luciano, ingresó Scaperccio

23' Cambios en Newell's: se fueron Guch y el Colo Ramírez, ingresaron Jerónimo Russo y Matías Cóccaro.

Cambio en Newell's: se retiró Mazzantti, ingresó Alan Soñora.

Comenzó el segundo tiempo

Final del primer tiempo.

42' Otra vez Reinatti se hizo gigante. Tapó lo que era el segundo del Rojo.

40' Gol de Independiente. Montiel la clavó en el ángulo superior izquierdo. Lo pierde la Lepra en Avellaneda.

30' Más problemas para Newell's con las lesiones. Se retira Walter Núñez por una molestia. En su lugar ingresó Thomas Ríos.

20' Pase de Mazzantti para el Colo Ramírez, quien desde la derecha remató al arco. Tapó Rey en dos tiempos.

15' Centro de Zabala desde la izquierda y Luciano la mandó justo al córner cuando Ávalos entraba solo.

12' Montiel ensayó una chilena dentro del área, tras un lateral, pero el baló fue a las manos de Reinatti.

2' Avisó Independiente tras un córner. La peinaron en el primer palo y salvó justo Josué Reinatti.

Comenzó el partido en Avellaneda

Obligado por las prematuras lesiones, Frank Kudelka debió meter mano en el equipo. Así, Franco Escobar será por primera vez titular en su segundo regreso a Newell's, y entra por Martín Ortega, con una sobrecarga. Y David Sotelo, que era tercera opción, reemplazará a Jerónimo Gómez Mattar, afuera por una distensión. El que iba a ser su reemplazante, Marcelo Esponda, también quedó afuera por una sobrecarga.

Las estadísticas de Independiente y Newell's

Noticias relacionadas
el uno x uno de newells: reinatti volvio a ser clave, pero esta vez no fue suficiente

El uno x uno de Newell's: Reinatti volvió a ser clave, pero esta vez no fue suficiente

Los futbolistas de Newells se retiran con resignación del campo de juego tras la derrota contra Independiente.

Newell's no pudo subsanar sus problemas y no estuvo a la altura ante Independiente

Walter Núñez en el piso. Un nuevo dolor de cabeza para el Newells de Frank Kudelka con los lesionados.

La lista de lesionados de Newell's se extiende con dos nuevas bajas en el primer tiempo

Walter Mazzantti, en el amistoso entre Newells e Independiente de la pretemporada.

Seis meses después, Walter Mazzantti protagoniza el mismo partido con otra camiseta

Ver comentarios

Las más leídas

Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba: tres muertos y un herido grave

Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba: tres muertos y un herido grave

Allanan un departamento en el centro: un detenido por tráfico de drogas

Allanan un departamento en el centro: un detenido por tráfico de drogas

El hotel rosarino acusado por una turista rusa negó el robo: Vino y mintió

El hotel rosarino acusado por una turista rusa negó el robo: "Vino y mintió"

Cristóbal López se quedó con la concesión de parte de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación 

Cristóbal López se quedó con la concesión de parte de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación 

Lo último

Frank Kudelka no habló de rumores: No me excuso pero tengo un plantel muy corto

Frank Kudelka no habló de rumores: "No me excuso pero tengo un plantel muy corto"

El uno x uno de Newells: Reinatti volvió a ser clave, pero esta vez no fue suficiente

El uno x uno de Newell's: Reinatti volvió a ser clave, pero esta vez no fue suficiente

Newells no pudo subsanar sus problemas y no estuvo a la altura ante Independiente

Newell's no pudo subsanar sus problemas y no estuvo a la altura ante Independiente

Cristóbal López se quedó con la concesión de parte de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación 

El gobierno nacional definió el paso a manos privadas de 2.500 kilómetros de rutas nacionales. El grupo Corven de Venado Tuerto se quedó con dos tramos

Cristóbal López se quedó con la concesión de parte de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación 

Por Lucas Ameriso
Newells no pudo subsanar sus problemas y no estuvo a la altura ante Independiente

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's no pudo subsanar sus problemas y no estuvo a la altura ante Independiente

Alerta por tormentas fuertes: el pronóstico para este viernes en Rosario
La Ciudad

Alerta por tormentas fuertes: el pronóstico para este viernes en Rosario

Capturan a un joven que robó en un supermercado de la zona norte
Policiales

Capturan a un joven que robó en un supermercado de la zona norte

Milei acusó a la alta política de estafar a los argentinos con el Banco Central
Polítca

Milei acusó a la "alta política" de estafar a los argentinos con el Banco Central

Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba: tres muertos y un herido grave
La Región

Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba: tres muertos y un herido grave

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba: tres muertos y un herido grave

Tragedia en la autopista Rosario-Córdoba: tres muertos y un herido grave

Allanan un departamento en el centro: un detenido por tráfico de drogas

Allanan un departamento en el centro: un detenido por tráfico de drogas

El hotel rosarino acusado por una turista rusa negó el robo: Vino y mintió

El hotel rosarino acusado por una turista rusa negó el robo: "Vino y mintió"

Cristóbal López se quedó con la concesión de parte de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación 

Cristóbal López se quedó con la concesión de parte de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación 

Central compró a un lateral que puede jugar por las dos bandas: es su quinto refuerzo

Central compró a un lateral que puede jugar por las dos bandas: es su quinto refuerzo

Ovación
El uno x uno de Newells: Reinatti volvió a ser clave, pero esta vez no fue suficiente

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Reinatti volvió a ser clave, pero esta vez no fue suficiente

El uno x uno de Newells: Reinatti volvió a ser clave, pero esta vez no fue suficiente

El uno x uno de Newell's: Reinatti volvió a ser clave, pero esta vez no fue suficiente

Newells no pudo subsanar sus problemas y no estuvo a la altura ante Independiente

Newell's no pudo subsanar sus problemas y no estuvo a la altura ante Independiente

En vivo: Newells mostró poco y nada en Avellaneda y se vuelve con una derrota

En vivo: Newell's mostró poco y nada en Avellaneda y se vuelve con una derrota

Policiales
Capturan a un joven que robó en un supermercado de la zona norte
Policiales

Capturan a un joven que robó en un supermercado de la zona norte

Pullaro en Rosario: En la política nacional hay mucho grito y agravio

Pullaro en Rosario: "En la política nacional hay mucho grito y agravio"

El pornógrafo que nadie detectó durante 40 años en Ovidio Lagos y San Lorenzo

El pornógrafo que nadie detectó durante 40 años en Ovidio Lagos y San Lorenzo

Tras el error que lo dejó libre, dictan la prisión preventiva del padre de Sofía Delgado

Tras el error que lo dejó libre, dictan la prisión preventiva del padre de Sofía Delgado

La Ciudad
Alerta por tormentas fuertes: el pronóstico para este viernes en Rosario
La Ciudad

Alerta por tormentas fuertes: el pronóstico para este viernes en Rosario

Cristóbal López se quedó con la concesión de parte de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación 

Cristóbal López se quedó con la concesión de parte de la autopista a Buenos Aires y Circunvalación 

Santa Fe tiene ley contra la violencia digital en las escuelas

Santa Fe tiene ley contra la violencia digital en las escuelas

Concejales libertarios de Rosario quieren quitarle distinciones a Evo Morales

Concejales libertarios de Rosario quieren quitarle distinciones a Evo Morales

Una familia de Rosario obtuvo la ciudadanía italiana gracias a un fallo judicial inédito
La Ciudad

Una familia de Rosario obtuvo la ciudadanía italiana gracias a un fallo judicial inédito

Fumigaciones en Santa Fe: informe de la UNR las vincula a casos de hipotiroidismo y abortos 
La Región

Fumigaciones en Santa Fe: informe de la UNR las vincula a casos de hipotiroidismo y abortos 

Por qué Ceuta y Melilla siguen bajo soberanía española pese a estar en territorio africano
El Mundo

Por qué Ceuta y Melilla siguen bajo soberanía española pese a estar en territorio africano

Qué pasó con La Favorita: la historia del cierre del proyecto que ilusionó a los rosarinos
Negocios

Qué pasó con La Favorita: la historia del cierre del proyecto que ilusionó a los rosarinos

Helicóptero caído en San Juan: cómo recuerdan al piloto que trabajó en Rosario
La ciudad

Helicóptero caído en San Juan: cómo recuerdan al piloto que trabajó en Rosario

El ecommerce se salva de la caída del consumo y en Santa Fe aceleró en el primer semestre con mayor facturación
Economía

El ecommerce se salva de la caída del consumo y en Santa Fe aceleró en el primer semestre con mayor facturación

La ministra de Seguridad, con empresarios santafesinos y fiscales: ¿a qué vino?
Política

La ministra de Seguridad, con empresarios santafesinos y fiscales: ¿a qué vino?

Santa Fe prorrogó el plan de pago de impuestos provinciales: cómo adherirse
Economía

Santa Fe prorrogó el plan de pago de impuestos provinciales: cómo adherirse

Paro el lunes en la UNR: los universitarios siguen reclamando la ley de financiamiento
La Ciudad

Paro el lunes en la UNR: los universitarios siguen reclamando la ley de financiamiento

Salvar el patrimonio: nueva vida para un singular prototipo de viviendas sociales de los 60
La Ciudad

Salvar el patrimonio: nueva vida para un singular prototipo de viviendas sociales de los 60

Día clave para la nueva ley electoral: Unidos busca cerrar su proyecto

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Día clave para la nueva ley electoral: Unidos busca cerrar su proyecto

Se entregó el colectivero acusado de matar a hombre que vivía en la calle
La ciudad

Se entregó el colectivero acusado de matar a hombre que vivía en la calle

Micaela Albornoz: a más de un mes de su desaparición, nueva marcha por avances en la investigación
Policiales

Micaela Albornoz: a más de un mes de su desaparición, nueva marcha por avances en la investigación

Una turista rusa se enamoró de Rosario, pero el hotel le dejó el peor recuerdo

Una turista rusa se enamoró de Rosario, pero el hotel le dejó el peor recuerdo

Rosario celebra Tanabata, el festival que invita a conocer las tradiciones japonesas
La Ciudad

Rosario celebra Tanabata, el festival que invita a conocer las tradiciones japonesas

La Cámara Penal confirmó la condena al exfiscal regional Patricio Serjal
Policiales

La Cámara Penal confirmó la condena al exfiscal regional Patricio Serjal

Mascotón La Capital: cuándo es, cómo participar y las actividades para disfrutar con tu mascota
La Ciudad

Mascotón La Capital: cuándo es, cómo participar y las actividades para disfrutar con tu mascota