En vivo: Newell's mostró poco y nada en Avellaneda y se vuelve con una derrota

Al equipo rojinegro le costó demasiado, prácticamente no pateó al arco y el Rojo le cortó el envión que había logrado en el inicio

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Reinatti abre los brazos y se queja con sus compañeros por no haber impedido que Montiel rematara. Fue el gol que condenó a Newell's.

La noche de Avellaneda no fue de la mejor. Newell's no estuvo con las luces encendidas, todo le costó demasiado y se trae una derrota justa, por lo que hizo Independiente, sobre todo en el primer tiempo. En el final de la primera etapa el Rojo anotó por intermedio de Montiel.

La Lepra llevaba entonada por lo que había sido la victoria en el debut contra Talleres, pero en esta segunda fecha al conjunto de Frank Kudelka las cosas no le salieron. No tuvo fútbol y pese a que por momento manejó el balón nunca logró generar peligro. Apenas un remate cruzado del Colo Ramírez en el primer tiempo.

Para colmo de males, Walter Núñez y Walter Mazzantti se fueron lesionados. Se suman a otros tantos que ya venían con problemas físicos.

El minuto a minuto en Avellaneda

Final del partido: Perdió Newell's 1-0 ante Independiente.

36' Cambio en Newell's: salió Luciano, ingresó Scaperccio

23' Cambios en Newell's: se fueron Guch y el Colo Ramírez, ingresaron Jerónimo Russo y Matías Cóccaro.

Cambio en Newell's: se retiró Mazzantti, ingresó Alan Soñora.

Comenzó el segundo tiempo

Final del primer tiempo.

42' Otra vez Reinatti se hizo gigante. Tapó lo que era el segundo del Rojo.

40' Gol de Independiente. Montiel la clavó en el ángulo superior izquierdo. Lo pierde la Lepra en Avellaneda.

¡BOMBAZO DE MONTIEL Y 1-0 DE INDEPENDIENTE ANTE NEWELL'S!



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30' Más problemas para Newell's con las lesiones. Se retira Walter Núñez por una molestia. En su lugar ingresó Thomas Ríos.

20' Pase de Mazzantti para el Colo Ramírez, quien desde la derecha remató al arco. Tapó Rey en dos tiempos.

15' Centro de Zabala desde la izquierda y Luciano la mandó justo al córner cuando Ávalos entraba solo.

12' Montiel ensayó una chilena dentro del área, tras un lateral, pero el baló fue a las manos de Reinatti.

2' Avisó Independiente tras un córner. La peinaron en el primer palo y salvó justo Josué Reinatti.

Comenzó el partido en Avellaneda

Obligado por las prematuras lesiones, Frank Kudelka debió meter mano en el equipo. Así, Franco Escobar será por primera vez titular en su segundo regreso a Newell's, y entra por Martín Ortega, con una sobrecarga. Y David Sotelo, que era tercera opción, reemplazará a Jerónimo Gómez Mattar, afuera por una distensión. El que iba a ser su reemplazante, Marcelo Esponda, también quedó afuera por una sobrecarga.

Las estadísticas de Independiente y Newell's