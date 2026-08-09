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La peor versión de Newell's para una nueva derrota afuera del Coloso

No repitió ninguno de los atributos de la fecha pasada, sea algo de fútbol o actitud, y se volvió de Florencio Varela con una caída y la roja de Jerónimo Russo

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

9 de agosto 2026 · 20:09hs
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A Newells todo le costó mucho y acumuló una nueva derrota. 

A Newell's todo le costó mucho y acumuló una nueva derrota. 

Newell's volvió a perder de visitante. Cayó en su segunda salida del Parque. Lejos de lo que propuso y ofreció en el empate contra Boca la fecha anterior. Lo que en esa ocasión resolvió con alguna dosis de fútbol y bastante de convicción para jugar, brilló por su ausencia en Florencio Varela.

Víctima de limitaciones y de la expulsión de Jerónimo Russo al término del primer tiempo cuando ya perdía 1 a 0, la Lepra atentó contra sus intereses y eso se reflejó en la derrota por 2 a 1 frente a Defensa y Justicia.

Durante todo el partido fueron enormes las dificultades de Newell’s para avanzar con claridad. Desprolijo, la perdió fácilmente. Algo de Guch. Otro tanto de Mazzantti. Todas acciones aisladas. Intentos sin elaboración que terminaron en nada. Nada de juego interior. Ni llegadas por afuera.

Defensa y Justicia tampoco estableció diferencias en el desarrollo durante un buen rato de la primera etapa. Se repitió saltando la línea media por arriba, en busca de Leandro Fernández.

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A Newell's todo le costó

Bajo esas características, la Lepra se sostuvo en partido. Forcejeó y luchó. También se salvó a los 2’ en una pérdida de Regiardo ante Barbona y el cabezazo de Fernández que dio en el palo. Pero más allá de esta ocasión, de enorme peligro por cierto, el Halcón de Varela volvió a tardar bastante en aproximarse.

Hasta los 25’, Newell’s no exigió nunca a Borgogno. Cada ataque se diluyó por carencia de recursos. Pero Portillo le dio la chance a la Lepra de ponerse en ventaja. Tocó hacia atrás sin percibir que allí estaba Ramírez solo para convertir. El uruguayo no la tiró muy esquinada y le dio la oportunidad a Borgogno para atajar el derechazo.

En el último cuarto de hora, el conjunto de Kudelka se derrumbó. Defensa y Justicia ensayó una jugada preparada en un tiro libre, César Pérez buscó el arco y en el medio de la trayectoria Román puso el pie y la colocó junto al palo.

Leer más: Dos imprudencias de Jerónimo Russo y roja para que a Newell's se le pusiera más difícil en Florencio Varela

Se le escapó a Reinatti

A partir del gol, Defensa la movió y explotó los espacios que fue dejando Newell’s a raíz de un flojo retroceso. En una de esas jugadas, Barbona cedió para que Juan Gutiérrez remate. A Reinatti se le escapó y pegó en el palo.

Para peor, Russo cometió una falta cerca del área rojinegra, el árbitro Carranza le mostró la segunda amarilla y lo expulsó apenas antes del entretiempo.

Después del descanso, Martín Luciano reemplazó a Thomas Ríos para ocupar el puesto que dejó vacante Russo por la roja. Con uno menos, fue aún más cuesta arriba para el equipo del Parque. Siguió falto de elaboración.

Pese a lo complejo del encuentro, la Lepra tuvo el empate en el inicio del segundo tiempo. Luciano envió un centro rasante y Mazzantti, ingresando por el segundo palo, no llegó a cruzarla frente a Borgogno, que alcanzó a tapar.

El Halcón de Varela se mantuvo algo pasivo y Newell’s se arrimó. Algo es algo. El público local se impacientó. No le duró mucho esa sensación. Se patinó Luciano, Valentín Loza tocó al medio y Tomás Pérez la cruzó lejos de Reinatti para establecer el 2 a 0.

Parecía definido

Partido que parecía definido. Sin embargo, cuando Newell’s no atinaba a nada y Kudelka movía el banco casi por obligación, Cabrera metió la cabeza en un tiro de esquina y descontó.

La ilusión duró poco. El partido finalizó y Newell’s se volvió con otra caída. Antes fue con Independiente en Avellaneda. Se volvió con la obligación de levantarse en el Coloso, donde jugará dos fechas seguidas, ante Riestra y Banfield. Hoy los 4 puntos de 12 jugados son la mitad del vaso medio vacío. No conforma a nadie.

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