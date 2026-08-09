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El uno x uno de Newell's: lo único rescatable, las ganas del solitario Mazzantti

El delantero al menos intento desequilibrar, sin conseguir que nadie se le asocie. Tuvo un gol, pero no definió con certeza

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

9 de agosto 2026 · 20:05hs
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Los jugadores de Newells exhibieron una bandera en apoyo a la familia Messi.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Los jugadores de Newell's exhibieron una bandera en apoyo a la familia Messi.

Newell's fue un conjunto de individualidades que no terminaron de encajar para un rendimiento colectivo convincente. En esa producción deficiente, Walter Mazzantti fue uno de los pocos que hizo de a ratos algo distinto, buscando desnivelar por afuera. En el debe queda ese remate en el que no le entrò del todo bien y se perdió el gol.

Josué Reinatti 4,5: se le escapó una pelota de Gutiérrez que dio en el palo. No estuvo tan certero como otros partidos

Martín Ortega 4,5: discontinuo, de a ratos se complicó en marcar a Juan Gutiérrez. Intentó subir, con poco resultado

Bruno Cabrera 5: aparte del gol, estuvo correcto en algunos cierres y en rechazos por arriba.

Lautaro Giannetti 4,5: inestable cuando salió a cortar hacia adelante o los costados.

Jerónimo Russo 3,5: ganó y perdió en la marca con la misma frecuencia. Flojo con la pelota y una roja perjudicial para su equipo.

Jerónimo Gómez Mattar 4: llamativa la imprecisión a la hora de desprenderse de la pelota.

Luca Regiardo 4,5: no acertó en la obstrucción y de a ratos anduvo enredado al trasladarla

Walter Mazzantti 5: fue un atacante solitario, que a veces pudo penetrar la defensa rival. En el debe, la definición en una gran chance que tuvo.

Facundo Guch 4,5: de mayor a menor. Gambeteó hacia adelante, pero se fue apagando.

Thomas Ríos 4: intentó avances verticales por la izquierda, pero con poco éxito.

Juan Ignacio Ramírez 4: desperdició un regalo de Portillo y no la sostuvo nunca.

Ingresaron:

Martín Luciano 4,5: metió con garra y pasó con determinación, aunque haya sido discontinuo.

Rodrigo Herrera 4: ingresó sin lograr involucrarse en una gestación que a esa altura era inexistente.

Mateo García 4: su aparición tampoco sirvió para solucionar la falta de agresividad colectiva.

Francisco Scarpeccio -: otro que entró para conseguir algo de peso adelante. Tampoco fue solución.

Franco Escobar -: apenas una pelota peligrosa que disputó en defensa y nada más.

El DT Frank Kudelka 4: Newell's volvió a dejar la misma imagen que contra Independiente en Avellaneda. Transcurrió el partido, sin construcción ni recursos para ser agresivo. El primer gol de Defensa lo destruyó. Pero la roja de Russo. Con uno menos, no tuvo la personalidad que, por caso, cambió el desarrollo contra Boca la fecha anterior.

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