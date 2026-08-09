Dos imprudencias de Jerónimo Russo y roja para que a Newell's se le pusiera más difícil en Florencio Varela Cometió dos faltas de tarjeta amarilla y al final del primer tiempo fue expulsado. La roja a Jerónimo Russo dejó a Newell's con uno menos y 0-1 con Defensa. 9 de agosto 2026 · 18:57hs

Regiardo se le va encima al árbitro Alvaro Carranza, pero no hubo caso. Jerónimo Russo se irá expulsado en Newell's.

Newell's padeció el primer tiempo con Defensa y Justicia y no solo se fue al descanso perdiendo 1 a 0, sino que se quedó con uno menos. Jerónimo Russo, al final de la etapa, cometió su segunda falta fuerte y vio correctamente la segunda amarilla, dejando a su equipo con diez en Florencio Varela.

La cosa vino mal parida de entrada para Newell's con ese cabezazo en el palo de Leandro Fernández. Muchos errores y poca incursión ofensiva, hicieron del trámite un dolor de cabeza por momentos, más allá de ese error del lateral local que derivó en la única clara rojinegra, que el arquero le sacó al Colo Ramírez.

A los 31' llegaría el peor momento de Newell's. Russo le entró duro innecesariamente al ingresado Domingo Blanco, cuando no tenía para nada el hueco que le permitiera desbordar por derecha y se ganó la primera amarilla. De esa falta, llegó el centro atrás de Barbona y el gol de Román para el 1 a 0 de Defensa.

La jugada de fue roja para Jerónimo Russo Y sobre los 40' Russo la tenía dominada de espaldas, pero resolvió todo mal. En vez de enganchar para afuera lo hizo hacia adentro ante el mismo Blanco y se encontró de frente a Ayrton Portillo, que le hizo rebotar la pelota y se la llevó. El lateral se tiró entonces con toda al piso, se llevó puesta la pierna derecha de apoyo, fue una clara falta y también merecedora de amonestación.

>>Leer más: Cuatro cambios en Newell's para visitar a Defensa, con una sorpresa inesperada Pese a las protestas, Russo estuvo bien expulsado y dejó a Newell's con diez cuando iba perdiendo y tenía todo el complemento por delante. Por eso, Frank Kudelka debió poner a Martín Luciano por el pibe Thomas Ríos para la etapa final. El pibe Russo se durmió, metió un patadón, se ganó la segunda amarilla y vio la ROJA. Newell's pierde 1-0 ante Defensa y se quedó con uno menos antes de los 40' PT...



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