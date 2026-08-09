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Kudelka tras la derrota de Newell's: "Será un campeonato bravo y dificultoso"

El DT de Newell's, Frank Kudelka, reconoció que "jugamos mejor con 10 que con 11". Y habló de "limitaciones económicas para traer refuerzos"

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

9 de agosto 2026 · 20:56hs
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Frank Kudelka no puso excusas tras la derrota de Newells.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Frank Kudelka no puso excusas tras la derrota de Newell's.

"Jugamos mejor con 10 que con 11. En el primer tiempo estuvimos ansiosos, verticales, individuales. No tuvimos eficacia, cometimos errores y se hizo difícil. No fue un buen partido. Bajamos con respecto al anterior. El primer tiempo jugamos a correr y me hago cargo", fue la autocrítica del DT de Newell's Frank Kudelka, tras la derrota por 2 a 1 ante Defensa y Justicia. En tanto, puntualizó: "Con respecto al mercado de pases me expresé. Sera un campeonato bravo y dificultoso".

"Creo que en el mejor momento de Newell's llega el gol de Defensa, teníamos dominado el partido", dijo en la zona baja de Florencio Varela. Mientras que respondió que "no vi la primera falta de Russo", en referencia a lo que luego fue la roja del juvenil leproso.

"Los equipos que han gastado mucho tampoco pudieron ser preponderantes. Tenemos que estar en un porcentaje altísimo para poder competir en el torneo y las tablas. Siempre lo pensé así, lo sistemático tiene que estar por arriba de la individualidad", razonó el DT.

Leer más: La peor versión de Newell's para una nueva derrota afuera del Coloso

Kudelka y las dos caras de Newell's

"Cuando vamos a buscar el resultado somos bravos, cuando esperamos somos mas predecibles. Si nosotros defeccionamos de las formas nos va a costar mas", añadió.

Además indicó que "asociamos, estuvimos más tranquilos en el segundo tiempo, en el primer tiempo nos apuramos y perdimos la pelota". Y remarcó: "Generamos situaciones de gol con un hombre menos".

Sobre el armado del equipo, dijo: "Estamos rotando. Escobar no hizo la pretemporada con nosotros y venía con minutos, hoy creíamos que Ortega nos podía dar otra cosa. Cóccaro viene con una dificultad en su pantorrilla y se le cargan los otros músculos, aparecen contracturas o sobrecargas".

Sobre el mercado de pases concluyó: "No echó culpas, el club esta distante de una gran erogación. La mitad del plantel es joven, Jerónimo Russo, tuvo un año brillante y hoy no le toca jugar bien, de hecho lo iba a preservar en el entretiempo, pero no llegué. Estamos haciendo gestiones, pero desde lo económico hay un límite".

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