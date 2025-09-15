La Capital | Ovación | Fórmula 1

Los rotundos cambios que analiza la Fórmula 1 para revolucionar el futuro de las carreras

Las autoridades de la Máxima revelaron que mantienen discusiones para modificar varios de los Grandes Premios de cara a los próximos años

15 de septiembre 2025 · 11:34hs
La Fórmula 1 analiza posibles modificaciones en sus formatos de competencia.

La Fórmula 1 analiza posibles modificaciones en sus formatos de competencia.

La Fórmula 1 analiza cambios drásticos para el futuro, en esta oportunidad sobre los formatos de competencia del fin de semana. Una de las primeras intenciones de las autoridades es aumentar el número de sprints a partir de 2027, pero también podrían existir nuevas normas que cambien por completo la extensión de las carreras.

Según consignó el medio especializado Motorsport, el CEO de la F1, Stefano Domenicali, habló antes del Gran Premio de Italia y se refirió a la necesidad de explorar nuevos formatos. “Hoy las cosas van muy bien, pero precisamente por eso no debemos confiarnos. Tenemos que pensar en el próximo paso”, adelantó.

A su vez, el italiano aseguró que, junto a la idea de estirar a 10 las carreras sprint en el calendario, la posibilidad de parrillas invertidas se encuentra “en agenda” y sugirió que los Grandes Premios de 300 kilómetros pueden ser “un poco largos para los públicos más jóvenes”.

Las declaraciones de Domenicali dieron a entender que las autoridades llevan adelante discusiones sobre acortar la distancia de las carreras en un futuro cercano, aunque todavía no se presentaron propuestas formales al respecto.

image (38)

El fuerte respaldo a las carreras sprint en la Fórmula 1

Desde la introducción de las carreras sprint en 2021, la Fórmula 1 implementó distintas variantes para acercarse a nuevas audiencias televisivas en todo el mundo. En un principio, solo tres carreras contaban con este formato en el calendario anual, pero luego de varios ajustes la cifra fue en ascenso hasta tener seis en este 2025, con alta demanda por parte de los promotores para ser seleccionados.

El respaldo y la exigencia de los promotores fueron a la par de la respuesta de los aficionados, quienes en muchos casos apoyaron este formato como un ingrediente más para la competencia.

>> Leer más: Franco Colapinto está cada vez más afianzado en el Alpine del futuro: se viene un anuncio

Motorsport citó las declaraciones de Bobby Epstein, cofundador y socio gerente del Circuit of the Americas (COTA) en Austin, quien consideró que el formato sprint le añadió mucho valor a los aficionados que asisten al evento. “Creo que simplemente le da más valor a la entrada. No sé si eso se ha traducido en muchas más ventas de boletos, pero los fanáticos parecen estar empezando a aceptarlo. Solo creo que aumenta el valor de la entrada y le da más al público, lo cual siempre agradecemos”, remarcó.

En la misma línea, Tyler EPP, encargado en el GP de Miami, manifestó que “año tras año” fue evolucionando la asistencia del público durante el fin de semana. “Nuestra asistencia aumentó los sábados, y la gente llegaba temprano para ver la sprint”, confesó.

La demanda de los circuitos

Ante el éxito de las carreras sprint, los promotores luchan por albergar este formato con escasa oferta, por lo que las autoridades ya planifican extender a 10 el número de sprints en el año. “Debo decir que, aparte de algunos fanáticos acérrimos más tradicionales, todos quieren fines de semana con sprint. Los promotores impulsan este formato y ahora también los pilotos están interesados”, expresó Domenicali.

El italiano subrayó que este formato exprés de competencia ofrece más acción y contenido para los fanáticos desde el viernes, por lo que incrementa el atractivo general del evento. Por eso, enfatizó en la importancia de que el formato sea integrado en la cultura de la F1 sin dejar de lado la tradición del deporte.

>> Leer más: Quién es Guillermina Cardoso, la periodista que encendió los rumores de romance con Franco Colapinto

A estas declaraciones se le sumaron nuevas propuestas que abrieron la especulación en torno a la necesidad de atraer a las jóvenes audiencias, sin perder de vista la competencia y tradiciones de la máxima categoría del automovilismo.

Noticias relacionadas
formula 1: cuando y donde vuelve a correr franco colapinto

Fórmula 1: cuándo y dónde vuelve a correr Franco Colapinto

Max Verstappen y Lando Norris, un duelo solo al comienzo. El campeón ganó brillantemente el GP de Italia, donde Franco Colapinto fue 17°.

En una carrera sin emociones, Franco Colapinto finalizó 17° y a una vuelta del ganador Max Verstappen

La facha de Franco Colapinto antes de subirse al Alpine en Monza. Se viene su segundo GP de Italia en Fórmula 1.

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el GP de Monza y dónde verlo

corre franco colapinto: dias y horarios de practicas, clasificacion y gp de monza

Corre Franco Colapinto: días y horarios de prácticas, clasificación y GP de Monza

Ver comentarios

Las más leídas

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

Lo último

La taxista que llevó al pasajero internado desmintió golpiza grupal y dio detalles del episodio

La taxista que llevó al pasajero internado desmintió golpiza grupal y dio detalles del episodio

Los rotundos cambios que analiza la Fórmula 1 para revolucionar el futuro de las carreras

Los rotundos cambios que analiza la Fórmula 1 para revolucionar el futuro de las carreras

Por qué la serie The Pitt fue la gran ganadora de los premios Emmy

Por qué la serie "The Pitt" fue la gran ganadora de los premios Emmy

Prófugo en el baño: un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

El presunto narcotraficante trató de escapar durante el allanamiento realizado en un departamento donde su esposa cumple prisión domiciliaria

Prófugo en el baño: un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin
El intendente de Roldán, de 57 años, enfrenta una larga operación tras un infarto

Por Florencia O’Keeffe

La Región

El intendente de Roldán, de 57 años, enfrenta una larga operación tras un infarto

La EPE promete reducir a 15 días un trámite clave que hoy demora 9 meses
Economía

La EPE promete reducir a 15 días un trámite clave que hoy demora 9 meses

Juego clandestino: comienza el juicio al ex fiscal Patricio Serjal por corrupción
POLICIALES

Juego clandestino: comienza el juicio al ex fiscal Patricio Serjal por corrupción

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas
Policiales

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

Cómo se retiró Alejo Veliz del Gigante de Arroyito tras la lesión ante Boca

Cómo se retiró Alejo Veliz del Gigante de Arroyito tras la lesión ante Boca

Ovación
Fórmula 1: cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán
Ovación

Fórmula 1: cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán

Fórmula 1: cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán

Fórmula 1: cuándo corre Franco Colapinto en el GP de Azerbaiyán

Newells comienza este lunes el camino rumbo al sueño de Copa Argentina

Newell's comienza este lunes el camino rumbo al sueño de Copa Argentina

Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

Policiales
Prófugo en el baño: un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin
Policiales

Prófugo en el baño: un video revela el insólito escondite de Waldo Bilbao en barrio Martin

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Arrestaron a 4 personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos

Chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos

Juego clandestino: comienza el juicio al ex fiscal Patricio Serjal por corrupción

Juego clandestino: comienza el juicio al ex fiscal Patricio Serjal por corrupción

La Ciudad
La taxista que llevó al pasajero internado desmintió golpiza grupal y dio detalles del episodio
La Ciudad

La taxista que llevó al pasajero internado desmintió golpiza grupal y dio detalles del episodio

El pasajero atacado por taxistas se encuentra estable pero aún en estado crítico

El pasajero atacado por taxistas se encuentra estable pero aún en estado crítico

Quedaron en libertad los cinco taxistas acusados de intentar matar a golpes a un pasajero

Quedaron en libertad los cinco taxistas acusados de intentar matar a golpes a un pasajero

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.022 millones este domingo

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.022 millones este domingo

Diputados se prepara para dar otro revés al gobierno de Milei
Política

Diputados se prepara para dar otro revés al gobierno de Milei

Lunes hiperactivo para Milei: jura, mesa política y cadena nacional
Política

Lunes hiperactivo para Milei: jura, mesa política y cadena nacional

Cómo se retiró Alejo Veliz del Gigante de Arroyito tras la lesión ante Boca

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cómo se retiró Alejo Veliz del Gigante de Arroyito tras la lesión ante Boca

Holan: Hicimos un muy buen partido, considerando el calibre del rival
Ovación

Holan: "Hicimos un muy buen partido, considerando el calibre del rival"

Fiesta Conmebol Evolución de Paraguay: el sub-13 de Newells fue subcampeón
Ovación

Fiesta Conmebol Evolución de Paraguay: el sub-13 de Newell's fue subcampeón

Hizo historia para el atletismo uruguayo, pero no sabía que salió tercera
Ovación

Hizo historia para el atletismo uruguayo, pero no sabía que salió tercera

Protestas por Palestina forzaron la suspensión de la Vuelta a España de ciclismo
El Mundo

Protestas por Palestina forzaron la suspensión de la Vuelta a España de ciclismo

Los buscaban por un intento de robo y descubrieron un invernadero de marihuana
POLICIALES

Los buscaban por un intento de robo y descubrieron un invernadero de marihuana

Quiénes son los visitantes confirmados para la Feria del Libro Rosario
La Ciudad

Quiénes son los visitantes confirmados para la Feria del Libro Rosario

Cómo está el pasajero internado en el Heca tras ser golpeado por cinco taxistas
La Ciudad

Cómo está el pasajero internado en el Heca tras ser golpeado por cinco taxistas

Pablo Farías: El proyecto de país de Milei ofrece muy poca visión de futuro

Por Álvaro Maté
Política

Pablo Farías: "El proyecto de país de Milei ofrece muy poca visión de futuro"

Ganó un concurso en el viejo Canal 3 y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Ganó un concurso en el viejo Canal 3 y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Daniel Escalante, el intendente de Roldán, será operado este lunes
La Región

Daniel Escalante, el intendente de Roldán, será operado este lunes

San Lorenzo: la Escuela Municipal de Hockey ya cuenta con 140 alumnos
La Región

San Lorenzo: la Escuela Municipal de Hockey ya cuenta con 140 alumnos

Contrabando en el Correo Argentino: tres involucrados con prisión preventiva
policiales

Contrabando en el Correo Argentino: tres involucrados con prisión preventiva

Francos admitió que fue un error nacionalizar la elección bonaerense
Política

Francos admitió que fue un error "nacionalizar" la elección bonaerense

De cara a las elecciones, el frente Provincias Unidas pisa el acelerador
politica

De cara a las elecciones, el frente Provincias Unidas pisa el acelerador

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa
Policiales

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Las facultades de Medicina de todo el país enfrentan un doble reclamo
Información General

Las facultades de Medicina de todo el país enfrentan un doble reclamo

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario