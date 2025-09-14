Diputados se prepara para dar otro revés al gobierno de Milei

El miércoles habrá sesión y los bloques opositores aseguran tener los votos para rechazar los vetos a la emergencia pediátrica y fondos universitarios

Este miércoles, a partir de las 13, la Cámara de Diputados será otro vez escenario de una dura disputa política entre el oficialismo y los bloques de la oposición.

Diputados de la oposición realizarán una sesión este miércoles, donde buscarán a volver a dar un nuevo golpe al gobierno de Javier Milei con el rechazo a los vetos de las leyes de Emergencia del hospital pediátrico Garrahan y los aumentos de recursos para las universidades.

La sesión fue convocada para el miércoles a las 13 por Unión por la Patria (UP), Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre, que aseguran tener los números para el quórum y para poder insistir con las leyes sobre el Garrahan y las Universidades.

Tras la derrota del oficialismo en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, la oposición se encuentra más confiada en que podrá triunfar en este nuevo objetivo que se ha propuesto que es rechazar los dos dos vetos presidenciales.

Los legisladores están confiados en que tienen los votos para insistir con la ley para otorgar financiamiento al Hospital Pediátrico Garrahan y de Universidades que se sancionaron con una amplia mayoría.

Sesión especial de Diputados

Además la sesión especial se realizará en medio de una marcha que se realizará al Congreso de organizaciones sociales y estudiantiles a favor de la insistencia de estas leyes rechazadas por el gobierno, con el argumento que afectan el equilibrio fiscal.

De todas maneras, los dos temas centrales de esa sesión es el rechazo a los vetos de las leyes de Emergencia del hospital Garrahan y de Universidades, que se votaron con una amplia mayoría.

En primer lugar, se deberá habilitar con los dos tercios el tratamiento sobre tablas de las dos leyes y allí se podrá medir si los opositores tienen un margen holgado para insistir con esas normas.

En el caso de la emergencia pediátrica, en la Cámara de Diputados se aprobó con 159 contra 67 y 4 abstenciones, lo que superó los dos tercios.

Los opositores creen que ese número crecerá porque estima que los 4 que se abstuvieron podrían modificar su voto e inclinarse a favor de la ley como los chubutenses Ana Clara Romero y Jorge Ávila que responden al gobernador Ignacio Torres, y los del del MID Oscar Zago y Eduardo Falcone, y la ex libertaria Marcela Pagano.

También podrían inclinar su balanza a favor de la ley los cuatro misioneros que responden al líder del Frente de la Concordia, Carlos Rovira, y sumar otros ausentes de Unión por la Patria y Democracia para Siempre.

La ley de Emergencia Pediátrica obliga al gobierno a transferir los recursos para financiar al Garrahan, y establece que deberá haber una recomposición de los salarios del personal de salud que los eleve a los valores que se percibían en noviembre del 2023.

En cambio, la ley para otorgar mayores recursos a las Universidades se aprobó con una amplia mayoría de 158 votos, 75 en contra y 5 abstenciones, pero le faltó un voto para llegar a los dos tercios.

Los opositores miran la postura que tendrían los cinco que se abstuvieron ya que confían en que se revertirá el voto de los chubutenses Ávila y Ana Clara Romero y que se sumen a favor de la ley Falcone y Zago del MID, y Pagano.

Esta ley establece que los sueldos de los docentes y no docentes tendrá que tener una recomposición para compensar la diferencia entre la inflación desde diciembre del 2023 y los aumentos otorgados en este año y medio, y fija que en forma progresiva el financiamiento de las Universidades debe alcanzar el 1,5 del PBI.

De esta manera, si la Cámara de Diputados insiste con la sanción, solo quedará el tratamiento en el Senado y allí también estarán asegurados los votos para rechazar los vetos del presidente Javier Milei.

Interpelaciones

Los bloques opositores quieren aprobar las interpelaciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, del ministro de Salud, Mario Lugones, de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. para que expliquen las denuncias sobre supuestas coimas para el pago de medicamentos en materia de discapacidad, que aparecieron en unos audios del extitular de ese organismo, Diego Spagnuolo.

Para poder avanzar en las interpelaciones se necesitan los dos tercios ya que esas iniciativas no se trataron en la comisión de Asuntos Constitucionales —que preside el libertario Nicolás Mayoraz— con lo cual sino alcanzan esa mayoría agravada buscarán emplazar a ese organismo parlamentario.

Los bloques armaron un extenso temario donde también buscan emplazar a la comisiones para avanzar en una ley que regula los DNU, que es perjudicial para el gobierno nacional ya que con el rechazo de una sola cámara pierde vigencia esa norma.

La ley 26.122 aprobada en el 2006 a instancias de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fija que sino se trata o es respaldada por una sola cámara ese DNU queda ratificado y solo se puede anular con el aval de Diputados y Senadores.

Ahora con el impulso del peronismo en el Senado, se aprobó un proyecto para que si en el plazo de 90 días ese DNU no es tratado queda derogado y si lo rechaza una sola cámara también pierde su vigencia.

Los diputados también quieren derogar los DNU 62/2025 que limitó la ley de identidad de género ya que impide las operaciones a los menores trans, 61/25 sobre el estatuto de la Policía Federal y los decretos delegados 445/25, sobre transformación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados en el Registro de Armas, y 396/25 sobre la transformación del INA.