En una carrera sin emociones, Franco Colapinto finalizó 17° y a una vuelta del ganador Max Verstappen

Los McLaren, como Gasly, especularon con un safety car hasta el final pero pusieron blandas. La única alternativa fue cuando en la parada de Lando Norris se trabó una pistola y salió detrás de Oscar Piastri. El australiano quedó adelante pero lo dejó pasar.
Vuelta a vuelta en el Templo de la Velocidad
GANO VERSTAPPEN, SEGUIDO DE NORRIS Y PIASTRI. COLAPINTO 17°. GASLY 16°
52: Ocon a boxes y sale delante de los Alpine. Hadjar, que salió de boxes, está 10°. Gasly supera a Colapinto, luego de tener que dejar pasar al líder. Record de verstappen con duras. Penalizan con 5 segundos a Antonelli.
51: La carrera está definida. Gasly se le acerca a Colapinto.
50: record de Norris. Paró Stroll, lo mismo que Gasly, que sale detrás de Colapinto. Stroll se trabó, sale y perdió con el argentino.
49: McLaren hace que Piastri le deje el puesto a Norris. Pueden pelear.
48: Colapinto recuperó la vuelta. Sigue 18°. Faltan varias paradas. Record de Piastri. Investigan a Albon-Antonelli.
47: Colapinto le descontó mucho a Lawson. Bearman, penalizado con 10 segundos. Mala parada de Norris, lo superó Piastri. Problemas con la goma delantera izquierda.
46: para Piastri, pone goma blanda. Parada de 1.9s. Sale a 16s de Verstappen.
45: Colapinto se mantiene cómodo entre los McLaren. Gira al mismo ritmo.
44: record de Verstappen. Antonelli se defiende de Albon, que lo supera y es 9°.
43: COlapinto se mantiene cerca de Norris.
42: investigan la maniobra de Sainz-Bearman. Albon a boxes.
41: Sainz y Berman se tocaron y entraron en trompo. Hamilton superó a Stroll y es 8° Bortoletto supera a Gasly y es 11°.
40: Norris le saca una vuelta a Colapinto.
39: Antonelli ataca a Gasly y los supera. Es 10°. Hamilton a boxes y sale 9°.
38: Verstappen quedó 3° detrás de los McLaren que deben parar.
37: llaman a Verstappen a boxes. Colapinto recuperó la vuelta.
36: Russell supera a Ocon y es 7°. Record de Leclerc. Amonestan a Gasly.
35: Colapinto sale último detrás de Verstappen. Ahora deberá dejar pasar a los de punta y perder tiempo. Es el único en esa situación. Russell superó a Stroll y es 8°.
34: Leclerc a boxes. Sale 6°, detrás de Albon. Colapinto en boxes, pone duras. Tardan 2,8s.
33: Hadjar a boxes, Colapinto es 11°.
32: Colapinto estira la parada. Está 12°, detrás de Gasly. Record de Russell.
31: amonestan a Antonelli. Colapinto deja pasar a Gasly, después de cortar la primera chicana con la goma gastada. Sainz a boxes.
30: muestran a goma media de Verstappen que se cae a pedazos. Record de Norris.
29: Antonelli a boes. Gasly se le viene a Colapinto, que es 12°.
28: Investigan a Sainz. Russel a boxes, sale delante de Colapinto que intentó superarlo. Lawson recuperó con Tsunoda, pero lo vuelve a pasar y se tocaron.
27: Colapinto pasó la mitad de carrera con las medias. Mantiene el ritmo respecto a Gasly, que tiene duras. Tsunoda superó a Lawson y es 17°.
26: abandono de Alonso por la suspensión, luego de pasar fuerte por el pianito.
25: Hamilton es el único que trata de acercarse a Russell en la punta. El resto, 6 segundos entre ellos. Sainz supera a Albon, pero recupera la posición. Bearman superó a Lawson Alonso con problemas.
24: Antonelli corta una curva, sin consecuencias.
23: Verstappen le lleva 6,1s a Norris.
22: Gasly se le acerca a Colapinto, que ya sufre con las medias. Bortoletto superó a Lawson y es 16°.
21: paran Bortoletto y Alonso, que lo superó en boxes. Ponen duras. Colapinto es 13°.
20: para Tsunoda y Colapinto es 15°. Pone duros. Salió delante de Bearman, que lo pasó fácil. Gasy pierde el auto en la última curva antes de la Parabólica..
19: Posible sanción a Sainz, que no solo cortó una curva sino que no volvió por la trazada indicada. Record de Verstappen. Bearman a boxes y pone duras. Colapinto 16°, 2,2s adelante de Gasly.
18: El líder se acerca al último Lawson, que le recortó de 19 a 13s a Gasly desde su detención. Antonelli superó a Tsunoda y es 9°.
17: Verstappen se aleja en la punta a 4,3s de Norris.
16: No pasa nada en la carrera.
15: Colapinto se despega de Gasly, pero no puede seguir el tren de los de adelante.
14: en una vuelta Hadjar le sacó 1,4s a Colapinto.
13: Hadjar al fin logra superar a Colapinto, que no tiene motor. Gasly está a 1,5s del argentino con un motor nuevo.
12: Colapinto vuelve a desairar a Hadjar al final de la recta.
11: nueva defensa del argentino sobre Hadjar, que perdió terreno con Stroll. Verstappen está 3,5s adelante.
10: Colapinto volvió a aguantar a Hadjar al final de la recta. Lawson a boxes, pone duras. El argentino es 16°.
9: Colapinto se saltó la curva 7 pero sin riesgos. 5 segundos de penalización a Ocon por tirar afuera a Stroll.
8: Colapinto defendió la posición con Hadjar, que se fue de largo al final de la recta.
7: Hamilton superó a Bortoletto y es 6°. Desestiman investigación Tsunoda-Hamilton. Colapinto se mantiene en DRS de Stroll, Gasly es último a más de 2 segundos de Hadjar.
6: Piastri superó a Leclerc y es 3°. Russell atrás. Investigan toque Stroll-Ocon.
5: Hamilton superó a Alonso y es 7°.
4: Verstappen supera a Norris al final de la recta y recupera la punta. Hizo el record además. Investigan toque Tsunoda-Hamilton. Colapinto 17°, Hadjar 19°.
3: queda claro que el motor de Colapinto no puede en las rectas. Bortoletto superó a Russell, pero le vuelve a ganar el 5° lugar.
2: Lawson superó a Colapinto. A Verstappen le ordenaron dejarla la punta a Norris. Stroll y Ocon cortaron chicana pero se mantuvieron delante de Colapinto. Antonelli bajó al 10° lugar. Leclerc superó a Piastri
Largada: Verstappen cortó la chicana para mantener la punta, Norris casi pierde el auto. Colapinto debió frenar sobre Ocon, al punto que lo tocó.
Antes de la largada llaman a Hulkenberg a boxes para retirar el Sauber. Colapinto subió al 16° puesto sin largar.
A las 10 se larga la carrera, que tiene a Isack Hadjar (cambio en la unidad de potencia) y Pierre Gasly (infligir parque cerrado) largando desde los boxes, con gomas duras.
Del 1° al 13° largan con gomas medias, Albon, Ocon y Stroll con duras, Colapinto con medias y Lawson el único con blandas.
La clasificación del sábado en Monza
