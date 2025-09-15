Arrestaron a cuatro personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

La PDI detuvo a una mujer con un bebé en brazos entre los ocupantes de un auto interceptado a tres cuadras del Gigante de Arroyito

Mientras bajaba la espuma deportiva del partido de Central y Boca , la zona norte de Rosario también fue escenario este domingo de un operativo especial en el marco del cual cuatro personas detenidas cerca de la cancha . Según fuentes oficiales, llevaban un arma de fuego y una gran cantidad de municiones escondidas.

La Policía de Investigaciones (PDI) secuestró una pistola calibre 9 milímetros y 116 proyectiles a tres cuadras del Gigante de Arroyito . El cargamento ilegal estaba ocultos dentro de un automóvil que venían siguiendo alrededor del estadio canalla.

Una de las personas arrestadas es una mujer de 39 años que estaba con un bebé en brazos . El grupo fue interceptado cuando se bajaron del vehículo y uno de los sospechosos intentó resistirse al arresto, de modo que fue reducido por las fuerzas de seguridad provinciales.

Quienes viajaban en el Honda City este domingo tenían diferentes elementos asociados a Los Guerreros , el apodo de la barra brava de Central. La Brigada de Automotores de la PDI decidió revisar el coche en Leguizamón y Olivé , donde pidió apoyo del Comando Radioeléctrico para poner en marcha el operativo y prevenir la huida.

Detenidos Leguizamón Olivé 3 Foto: PDI.

En total, cinco personas se bajaron del vehículo negro cuando los efectivos las obligaron a frenar la marcha en la vía pública. Salvo un joven menor de edad, todas quedaron detenidas por orden de la fiscal Georgina Pairola, una de las encargadas de la investigación sobre el doble crimen de Andrés "Pillín" Bracamonte y Raúl Daniel "Rana" Attardo, aunque los voceros no confirmaron el motivo de la captura.

>> Leer más: Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

La funcionaria judicial ordenó que un hombre de 46 años identificado como Germán R. permanezca privado de su libertad y a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La integrante del equipo transitorio en Violencias Altamente Lesivas del organismo tomó la misma medida en el caso de Martín S. (36), Uriel R. (20) y Débora B..

Balas en una conservadora y una media

Cuando la policía ordenó que los sospechosos bajaran del auto, uno de ellos se llevó la mano hacia la cintura. En ese momento lo inmovilizaron y le secuestraron un arma de fuego que tenía la numeración suprimida. La pistola tenía 15 balas y un proyectil en la recámara.

Detenidos Leguizamón Olivé 1 Foto: PDI.

Durante el procedimiento, la PDI encontró una conservadora en la que había otro cargador de 9 milímetros. También recogieron una media que contenía decenas de proyectiles más. La evidencia fue secuestrada junto con 560.000 pesos en efectivo, cinco celulares y el auto en el que viajaban.