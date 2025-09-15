La Capital | Policiales | Central

Arrestaron a cuatro personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

La PDI detuvo a una mujer con un bebé en brazos entre los ocupantes de un auto interceptado a tres cuadras del Gigante de Arroyito

15 de septiembre 2025 · 09:16hs
Los sospechosos tenían elementos asociados a la barra brava de Central.

Foto: PDI.

Los sospechosos tenían elementos asociados a la barra brava de Central.

Mientras bajaba la espuma deportiva del partido de Central y Boca, la zona norte de Rosario también fue escenario este domingo de un operativo especial en el marco del cual cuatro personas detenidas cerca de la cancha. Según fuentes oficiales, llevaban un arma de fuego y una gran cantidad de municiones escondidas.

La Policía de Investigaciones (PDI) secuestró una pistola calibre 9 milímetros y 116 proyectiles a tres cuadras del Gigante de Arroyito. El cargamento ilegal estaba ocultos dentro de un automóvil que venían siguiendo alrededor del estadio canalla.

Una de las personas arrestadas es una mujer de 39 años que estaba con un bebé en brazos. El grupo fue interceptado cuando se bajaron del vehículo y uno de los sospechosos intentó resistirse al arresto, de modo que fue reducido por las fuerzas de seguridad provinciales.

La sombra de la barra brava de Central

Quienes viajaban en el Honda City este domingo tenían diferentes elementos asociados a Los Guerreros, el apodo de la barra brava de Central. La Brigada de Automotores de la PDI decidió revisar el coche en Leguizamón y Olivé, donde pidió apoyo del Comando Radioeléctrico para poner en marcha el operativo y prevenir la huida.

Detenidos Leguizamón Olivé 3

En total, cinco personas se bajaron del vehículo negro cuando los efectivos las obligaron a frenar la marcha en la vía pública. Salvo un joven menor de edad, todas quedaron detenidas por orden de la fiscal Georgina Pairola, una de las encargadas de la investigación sobre el doble crimen de Andrés "Pillín" Bracamonte y Raúl Daniel "Rana" Attardo, aunque los voceros no confirmaron el motivo de la captura.

>> Leer más: Juancito, otro barra de Central que pasó a la de Newell's y ahora lo buscan por una balacera

La funcionaria judicial ordenó que un hombre de 46 años identificado como Germán R. permanezca privado de su libertad y a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La integrante del equipo transitorio en Violencias Altamente Lesivas del organismo tomó la misma medida en el caso de Martín S. (36), Uriel R. (20) y Débora B..

Balas en una conservadora y una media

Cuando la policía ordenó que los sospechosos bajaran del auto, uno de ellos se llevó la mano hacia la cintura. En ese momento lo inmovilizaron y le secuestraron un arma de fuego que tenía la numeración suprimida. La pistola tenía 15 balas y un proyectil en la recámara.

Detenidos Leguizamón Olivé 1

Durante el procedimiento, la PDI encontró una conservadora en la que había otro cargador de 9 milímetros. También recogieron una media que contenía decenas de proyectiles más. La evidencia fue secuestrada junto con 560.000 pesos en efectivo, cinco celulares y el auto en el que viajaban.

Noticias relacionadas
Explotó Fideo, explotó el Gigante. Ángel Di María acaba de marcar el empate de Central, cinco minutos después del gol de Boca.

¡Gritalo, Fideo!: Ángel Di María y otro gol gigante, de antología para el empate de Central

Ariel Holan saluda a su colega Miguel Ángel Russo antes de que comience el partido entre Central y Boca.

Holan: "Hicimos un muy buen partido, considerando el calibre del rival"

Los once que saltaron al césped del Gigante de Arroyito para el trascendental partido ante Boca. El destacado, Ángel Di María.

Ángel Di María, golazo olímpico incluido, fue el destacado en el empate de Central frente a Boca

Ángel Di María se le escapa a Ayrton Costa. Central y Boca animaron un partido intenso, sin tanto juego en el Gigante de Arroyito.

A Central sólo le dio para mantener a raya al Boca que acecha

Ver comentarios

Las más leídas

Thiago Medina, ex-Gran Hermano, en estado crítico: qué dice el último parte médico

Thiago Medina, ex-Gran Hermano, en estado crítico: qué dice el último parte médico

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

Lo último

Arrestaron a cuatro personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Arrestaron a cuatro personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Newells comienza este lunes el camino rumbo al sueño de Copa Argentina

Newell's comienza este lunes el camino rumbo al sueño de Copa Argentina

Leve mejoría: cómo es la salud de Thiago Medina, el exparticipante de Gran Hermano

Leve mejoría: cómo es la salud de Thiago Medina, el exparticipante de "Gran Hermano"

Juego clandestino: comienza el juicio al ex fiscal Patricio Serjal por corrupción

El ex jefe de los fiscales de Rosario enfrenta enfrenta un pedido de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargo. También será juzgado el ex funcionario Nelson Ugolini.

Juego clandestino: comienza el juicio al ex fiscal Patricio Serjal por corrupción
Por los Juegos Jadar, más de 70 mil personas visitaron Rosario

Por Nicolás Maggi

La ciudad

Por los Juegos Jadar, más de 70 mil personas visitaron Rosario

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

Con un festival al aire libre comienza la cuenta regresiva de los Juegos Suramericanos 2026
La Ciudad

Con un festival al aire libre comienza la cuenta regresiva de los Juegos Suramericanos 2026

Un chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos
Policiales

Un chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos

A sacar la bicicleta: Rosario se suma a la Semana de la Movilidad Sustentable
La Ciudad

A sacar la bicicleta: Rosario se suma a la Semana de la Movilidad Sustentable

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Thiago Medina, ex-Gran Hermano, en estado crítico: qué dice el último parte médico

Thiago Medina, ex-Gran Hermano, en estado crítico: qué dice el último parte médico

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

Central y Boca dieron todo en el primer tiempo e hicieron tablas en el segundo para un empate lógico

Central y Boca dieron todo en el primer tiempo e hicieron tablas en el segundo para un empate lógico

Ovación
Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

El doble nueve de Newells, un deseo que Cristian Fabbiani puede hacer realidad en la Copa Argentina

El doble nueve de Newell's, un deseo que Cristian Fabbiani puede hacer realidad en la Copa Argentina

Cómo se retiró Alejo Veliz del Gigante de Arroyito tras la lesión ante Boca

Cómo se retiró Alejo Veliz del Gigante de Arroyito tras la lesión ante Boca

Policiales
Arrestaron a cuatro personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas
Policiales

Arrestaron a cuatro personas tras el partido Central-Boca con un arma y 116 balas

Chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos

Chofer de Didi sufrió un robo a la madrugada y detuvieron a uno de los sospechosos

Juego clandestino: comienza el juicio al ex fiscal Patricio Serjal por corrupción

Juego clandestino: comienza el juicio al ex fiscal Patricio Serjal por corrupción

Los buscaban por un intento de robo y descubrieron un invernadero de marihuana

Los buscaban por un intento de robo y descubrieron un invernadero de marihuana

La Ciudad
Quedaron en libertad los cinco taxistas acusados de intentar matar a golpes a un pasajero
LA CIUDAD

Quedaron en libertad los cinco taxistas acusados de intentar matar a golpes a un pasajero

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.022 millones este domingo

Quini 6: de dónde es el apostador que ganó más de $1.022 millones este domingo

Lucas Raspall brindará herramientas y recomendaciones sobre educación digital

Lucas Raspall brindará herramientas y recomendaciones sobre educación digital

A sacar la bicicleta: Rosario se suma a la Semana de la Movilidad Sustentable

A sacar la bicicleta: Rosario se suma a la Semana de la Movilidad Sustentable

Fiesta Conmebol Evolución de Paraguay: el sub-13 de Newells fue subcampeón
Ovación

Fiesta Conmebol Evolución de Paraguay: el sub-13 de Newell's fue subcampeón

Hizo historia para el atletismo uruguayo, pero no sabía que salió tercera
Ovación

Hizo historia para el atletismo uruguayo, pero no sabía que salió tercera

Protestas por Palestina forzaron la suspensión de la Vuelta a España de ciclismo
El Mundo

Protestas por Palestina forzaron la suspensión de la Vuelta a España de ciclismo

Los buscaban por un intento de robo y descubrieron un invernadero de marihuana
POLICIALES

Los buscaban por un intento de robo y descubrieron un invernadero de marihuana

Quiénes son los visitantes confirmados para la Feria del Libro Rosario
La Ciudad

Quiénes son los visitantes confirmados para la Feria del Libro Rosario

Cómo está el pasajero internado en el Heca tras ser golpeado por cinco taxistas
La Ciudad

Cómo está el pasajero internado en el Heca tras ser golpeado por cinco taxistas

Pablo Farías: El proyecto de país de Milei ofrece muy poca visión de futuro

Por Álvaro Maté
Política

Pablo Farías: "El proyecto de país de Milei ofrece muy poca visión de futuro"

Ganó un concurso en el viejo Canal 3 y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Ganó un concurso en el viejo Canal 3 y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Daniel Escalante, el intendente de Roldán, será operado este lunes
La Región

Daniel Escalante, el intendente de Roldán, será operado este lunes

San Lorenzo: la Escuela Municipal de Hockey ya cuenta con 140 alumnos
La Región

San Lorenzo: la Escuela Municipal de Hockey ya cuenta con 140 alumnos

Contrabando en el Correo Argentino: tres involucrados con prisión preventiva
policiales

Contrabando en el Correo Argentino: tres involucrados con prisión preventiva

Francos admitió que fue un error nacionalizar la elección bonaerense
Política

Francos admitió que fue un error "nacionalizar" la elección bonaerense

De cara a las elecciones, el frente Provincias Unidas pisa el acelerador
politica

De cara a las elecciones, el frente Provincias Unidas pisa el acelerador

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa
Policiales

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Las facultades de Medicina de todo el país enfrentan un doble reclamo
Información General

Las facultades de Medicina de todo el país enfrentan un doble reclamo

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre está grave
La Ciudad

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre está grave

Detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestran millones de pesos
Policiales

Detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestran millones de pesos

Casi 4 mil inscriptos de todo el país para la subasta de bienes incautados al delito
Información general

Casi 4 mil inscriptos de todo el país para la subasta de bienes incautados al delito

Romina Diez: Karina es la amenaza para gobernadores del establishment
politica

Romina Diez: "Karina es la amenaza para gobernadores del establishment"