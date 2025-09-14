El sub-13 de Newell's fue subcampeón en la Fiesta Conmebol Evolución de Paraguay

El sub-13 de Newell's perdió contra Cerro Porteño en definición por penales (3-1), tras igualar 2 a 2, en la final de la Fiesta Conmebol Evolución 2025 que se jugó hasta este domingo en Asunción de Paraguay.
El conjunto rojinegro igualó 2 a 2 con Cerro Porteño y perdió en definición por penales el torneo que se jugó en Asunción. En diciembre jugará en Barcelona
Durante toda la semana, los juveniles de Newell's cumplieron un gran desempeño, accediendo al partido por el título.
El conjunto rojinegro vencía en el primer tiempo por 2 a 0, con goles de Bautista Marini. En la segunda etapa, el elenco paraguayo igualó y luego se impuso en la definicion por penales.
En la fase de grupos, ambos finalistas también se cruzaron y el enfrentamiento concluyó igualado 1 a 1.
El conjunto rojinegro, conducido por Ariel Ruggeri, accedió al encuentro decisivo luego de eliminar a Palmeiras en las semifinales. Este partido finalizó 0 a 0 y la Lepra ganó en los penales por 4 a 3.
Newell's clasificó al Encuentro Internacional Conmebol Evolución 2025 que se desarrollará en diciembre en Barcelona.
Los futbolistas que integraron la delegación de Newell's fueron:
►Ian Coraza
►Máximo Romero
►Bruno Brauer
►Santino Damiani
►Dylan Cardozo
►Juan Pablo Biasutti
►Byron Juárez
►Gian Luca Godoy
►Rodrigo Sanabria
►Bautista Marini
►Dalmiro Gómez
►Santino Vojvoda
►Ignacio Lencina
►Benjamín Benítez
►Francisco Geminale
►Yaco Pavoni
►Franchesco Tenassio
►Joaquín Suárez
►Felipe Bosco