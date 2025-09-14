El sub-13 de Newell's fue subcampeón en la Fiesta Conmebol Evolución de Paraguay

El conjunto rojinegro igualó 2 a 2 con Cerro Porteño y perdió en definición por penales el torneo que se jugó en Asunción. En diciembre jugará en Barcelona

Los juveniles de Newell's que compitieron durante una semana en Asunción del Paraguay.

El sub-13 de Newell's perdió contra Cerro Porteño en definición por penales (3-1), tras igualar 2 a 2, en la final de la Fiesta Conmebol Evolución 2025 que se jugó hasta este domingo en Asunción de Paraguay.

Durante toda la semana, los juveniles de Newell's cumplieron un gran desempeño, accediendo al partido por el título.

El conjunto rojinegro vencía en el primer tiempo por 2 a 0, con goles de Bautista Marini. En la segunda etapa, el elenco paraguayo igualó y luego se impuso en la definicion por penales.

En la fase de grupos, ambos finalistas también se cruzaron y el enfrentamiento concluyó igualado 1 a 1.

¡POR ESTAS COSAS TIENE LA 10! Espectacular disparo de Bautista Marini para el abrir el marcador en la final de la #FiestaCONMEBOLEvolución . #VamosLosPibes pic.twitter.com/MLzZTCjBC2

El conjunto rojinegro, conducido por Ariel Ruggeri, accedió al encuentro decisivo luego de eliminar a Palmeiras en las semifinales. Este partido finalizó 0 a 0 y la Lepra ganó en los penales por 4 a 3.

El segundo gol de Bautista Marini por la final de la #FiestaCONMEBOLEvolución. pic.twitter.com/SLWEWfHv1Z — Newell's Juveniles (@NewellsJuvenil) September 14, 2025

Newell's clasificó al Encuentro Internacional Conmebol Evolución 2025 que se desarrollará en diciembre en Barcelona.

El plantel de Newell's

Los futbolistas que integraron la delegación de Newell's fueron:

►Ian Coraza

►Máximo Romero

►Bruno Brauer

►Santino Damiani

►Dylan Cardozo

►Juan Pablo Biasutti

►Byron Juárez

►Gian Luca Godoy

►Rodrigo Sanabria

►Bautista Marini

►Dalmiro Gómez

►Santino Vojvoda

►Ignacio Lencina

►Benjamín Benítez

►Francisco Geminale

►Yaco Pavoni

►Franchesco Tenassio

►Joaquín Suárez

►Felipe Bosco