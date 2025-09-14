Feria del Libro Rosario: quiénes son los visitantes confirmados que participarán de esta nueva edición

La edición número 41 será del 15 al 25 de octubre en el Centro Cultural Fontanarrosa. Estarán presentes figuras de la cultura local y nacional

El Centro Cultural Roberto Fontanarrosa será sede de una nueva edición de la Feria Internacional del Libro Rosario 2025 . La cita será del 15 al 25 de octubre y reunirá a destacados autores locales, nacionales e internacionales. La entrada será libre y gratuita.

Entre los primeros nombres confirmados se encuentran figuras de renombre como Maitena , pionera del humor gráfico y la historieta argentina, quien traerá su mirada crítica y divertida sobre la actualidad.

También estará Selva Almada , una de las voces más influyentes de la narrativa contemporánea argentina y autora de obras notables como "Chicas muertas", "El viento que arrasa" y "No es un río".

El actor y escritor Gonzalo Heredia también presentará su nueva novela, mientras que Chiqui González aportará su mirada sobre arte, creatividad y gestión cultural.

Además, la Feria contará con la presencia de Liliana Heker, una figura clave en la literatura argentina, y el periodista Hugo Alconada Mon, quien ofrecerá una mirada crítica sobre la realidad política y social actual.

A la programación también se suma Chula Gálvez, escritora y gestora cultural, que se caracteriza por su enfoque único en la gastronomía y su capacidad para combinar literatura y experiencias colectivas, y Osvaldo Gross, el pastelero más prestigioso de América Latina que sorprende con un libro de recetas que muestran su faceta más cotidiana, versátil, y cercana.

Asimismo, también se hará presente Gustavo Grobocopatel, uno de los empresarios del agronegocio argentino más influyentes de la región, para pensar los desafíos del sector más pujante de la economía argentina.

En tanto, Nelson Castro llegará con su libro "La salud de los Papas", donde analiza las dolencias físicas y mentales de pontífices del siglo XX y XXI. De este modo, la Feria pone su sello en una nueva edición, abierta, con eje en la pluralidad y la diversidad de voces.

Organizada por la Municipalidad de Rosario, el gobierno de la provincia de Santa Fe y la Fundación El Libro, la Feria 2025 tiene un carácter particular, ya que coincidirá con las celebraciones por el tricentenario de la ciudad. Este evento se reafirma como uno de los encuentros literarios más importantes de la región, consolidando a Rosario como un espacio clave para la producción editorial argentina.

Una edición especial

En esta nueva edición, la Feria Internacional del Libro de Rosario reunirá a editoriales independientes y grandes sellos, librerías, escritoras, escritores y artistas de todo el país, con una programación amplia y diversa.

Habrá espacios dedicados a las infancias, actividades para escuelas, presentaciones de libros y charlas magistrales, pensadas para acercar la literatura a públicos de todas las edades y promover el encuentro entre lectores y autores.

Como cada año, la ciudad buscará convertirse en un punto de encuentro para lectoras, lectores, escritoras, escritores y representantes del sector editorial, generando instancias de diálogo y reflexión en relación a la literatura y la cultura. Se sumarán a su vez mesas de debate con referentes locales y nacionales, presentaciones de títulos recientes, diálogos sobre distintos géneros e invitados internacionales que ampliarán el horizonte de la propuesta.

Como es habitual, la Feria dispondrá de horarios especiales para instituciones educativas. Además, la programación sumará actividades complementarias en el Teatro Municipal La Comedia (Mitre 958) y Plataforma Lavardén (Mendoza 1085), donde el sábado 18 se desarrollará un Encuentro Regional de Bibliotecas Populares de la Zona Sureste de la Provincia de Santa Fe. En tanto, el sábado 25 será el momento para el Encuentro de Narración Oral, con una serie de actividades enriquecedoras para el público en general.

El público podrá visitar la feria de domingo a miércoles de 13 a 21, jueves y viernes de 13 a 22, los sábados 18 y 25 de octubre de 10 a 00. Toda la información estará disponible en www.feriadellibrorosario.gob.ar