La Capital | La Ciudad | Feria del Libro

Feria del Libro Rosario: quiénes son los visitantes confirmados que participarán de esta nueva edición

La edición número 41 será del 15 al 25 de octubre en el Centro Cultural Fontanarrosa. Estarán presentes figuras de la cultura local y nacional

14 de septiembre 2025 · 17:20hs
La edición número 41 de la Feria del Libro Rosario se desarrollará entre el 15 y el 25 de octubre.

La edición número 41 de la Feria del Libro Rosario se desarrollará entre el 15 y el 25 de octubre.

El Centro Cultural Roberto Fontanarrosa será sede de una nueva edición de la Feria Internacional del Libro Rosario 2025. La cita será del 15 al 25 de octubre y reunirá a destacados autores locales, nacionales e internacionales. La entrada será libre y gratuita.

Entre los primeros nombres confirmados se encuentran figuras de renombre como Maitena, pionera del humor gráfico y la historieta argentina, quien traerá su mirada crítica y divertida sobre la actualidad.

También estará Selva Almada, una de las voces más influyentes de la narrativa contemporánea argentina y autora de obras notables como "Chicas muertas", "El viento que arrasa" y "No es un río".

El actor y escritor Gonzalo Heredia también presentará su nueva novela, mientras que Chiqui González aportará su mirada sobre arte, creatividad y gestión cultural.

Además, la Feria contará con la presencia de Liliana Heker, una figura clave en la literatura argentina, y el periodista Hugo Alconada Mon, quien ofrecerá una mirada crítica sobre la realidad política y social actual.

A la programación también se suma Chula Gálvez, escritora y gestora cultural, que se caracteriza por su enfoque único en la gastronomía y su capacidad para combinar literatura y experiencias colectivas, y Osvaldo Gross, el pastelero más prestigioso de América Latina que sorprende con un libro de recetas que muestran su faceta más cotidiana, versátil, y cercana.

>>Leer más: Sastre celebró 125 años como cabecera departamental con una feria que reunió a más de 120 emprendedores

Asimismo, también se hará presente Gustavo Grobocopatel, uno de los empresarios del agronegocio argentino más influyentes de la región, para pensar los desafíos del sector más pujante de la economía argentina.

En tanto, Nelson Castro llegará con su libro "La salud de los Papas", donde analiza las dolencias físicas y mentales de pontífices del siglo XX y XXI. De este modo, la Feria pone su sello en una nueva edición, abierta, con eje en la pluralidad y la diversidad de voces.

Organizada por la Municipalidad de Rosario, el gobierno de la provincia de Santa Fe y la Fundación El Libro, la Feria 2025 tiene un carácter particular, ya que coincidirá con las celebraciones por el tricentenario de la ciudad. Este evento se reafirma como uno de los encuentros literarios más importantes de la región, consolidando a Rosario como un espacio clave para la producción editorial argentina.

Una edición especial

En esta nueva edición, la Feria Internacional del Libro de Rosario reunirá a editoriales independientes y grandes sellos, librerías, escritoras, escritores y artistas de todo el país, con una programación amplia y diversa.

Habrá espacios dedicados a las infancias, actividades para escuelas, presentaciones de libros y charlas magistrales, pensadas para acercar la literatura a públicos de todas las edades y promover el encuentro entre lectores y autores.

Como cada año, la ciudad buscará convertirse en un punto de encuentro para lectoras, lectores, escritoras, escritores y representantes del sector editorial, generando instancias de diálogo y reflexión en relación a la literatura y la cultura. Se sumarán a su vez mesas de debate con referentes locales y nacionales, presentaciones de títulos recientes, diálogos sobre distintos géneros e invitados internacionales que ampliarán el horizonte de la propuesta.

Como es habitual, la Feria dispondrá de horarios especiales para instituciones educativas. Además, la programación sumará actividades complementarias en el Teatro Municipal La Comedia (Mitre 958) y Plataforma Lavardén (Mendoza 1085), donde el sábado 18 se desarrollará un Encuentro Regional de Bibliotecas Populares de la Zona Sureste de la Provincia de Santa Fe. En tanto, el sábado 25 será el momento para el Encuentro de Narración Oral, con una serie de actividades enriquecedoras para el público en general.

El público podrá visitar la feria de domingo a miércoles de 13 a 21, jueves y viernes de 13 a 22, los sábados 18 y 25 de octubre de 10 a 00. Toda la información estará disponible en www.feriadellibrorosario.gob.ar

Noticias relacionadas
La periodista Arlen Buchara acaba de publicar Rosario, perfil de una ciudad al límite, un libro de crónicas que narra la ciudad en toda su espesura.

Un libro de crónicas de Arlen Buchara retrata a Rosario más allá de sus estigmas

Los emprendimientos salieron de las plazas gatronómicas más pobladas de la ciudad.

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Llevar la bandera que creó Belgrano ya es un clásico en el noreste de Italia.

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

Tottis considera que hay canciones cuyas versiones originales disparan la memoria emotiva.

Ganó un concurso en el viejo Canal 3 y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Ver comentarios

Las más leídas

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

La vida rota y la muerte con saña de una soldadita en una organización de drogas

La vida rota y la muerte con saña de una soldadita en una organización de drogas

Thiago Medina, ex-Gran Hermano, en estado crítico: qué dice el último parte médico

Thiago Medina, ex-Gran Hermano, en estado crítico: qué dice el último parte médico

Lo último

Alejo Veliz se lesionó de entrada y aguantó bastante, pero debió ser reemplazado

Alejo Veliz se lesionó de entrada y aguantó bastante, pero debió ser reemplazado

Miles de drones recrearon el rostro del Papa Francisco en el cielo del Vaticano

Miles de drones recrearon el rostro del Papa Francisco en el cielo del Vaticano

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

En Imperia, ubicada en la región de Liguria, cada año se le rinde tributo a la cesleste y blanca con feria, asado, empanadas, vino y concursos
La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

Por Lucas Ameriso

En vivo: tremendo gol olímpico de Ángel Di María para el empate de Central ante Boca
Ovación

En vivo: tremendo gol olímpico de Ángel Di María para el empate de Central ante Boca

La UNR despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni
La Ciudad

La UNR despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza
Policiales

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza

Pullaro va por más, Milei se encierra y octubre todavía está lejos

Por Mariano D'Arrigo
Analisis

Pullaro va por más, Milei se encierra y octubre todavía está lejos

La nueva Constitución facilita el camino hacia la actualización de la Corte

Por Javier Felcaro
Política

La nueva Constitución facilita el camino hacia la actualización de la Corte

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

La vida rota y la muerte con saña de una soldadita en una organización de drogas

La vida rota y la muerte con saña de una soldadita en una organización de drogas

Thiago Medina, ex-Gran Hermano, en estado crítico: qué dice el último parte médico

Thiago Medina, ex-Gran Hermano, en estado crítico: qué dice el último parte médico

Ariel Holan dio la lista de concentrados: reapareció un jugador al que no venía convocando

Ariel Holan dio la lista de concentrados: reapareció un jugador al que no venía convocando

Ovación
El Gigante de Arroyito cayó rendido a los pies de Miguel Ángel Russo

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El Gigante de Arroyito cayó rendido a los pies de Miguel Ángel Russo

El Gigante de Arroyito cayó rendido a los pies de Miguel Ángel Russo

El Gigante de Arroyito cayó rendido a los pies de Miguel Ángel Russo

En la Copa Santa Fe manda Social Lux, que se coronó campeona ante Unión de Santa Fe

En la Copa Santa Fe manda Social Lux, que se coronó campeona ante Unión de Santa Fe

En vivo: tremendo gol olímpico de Ángel Di María para el empate de Central ante Boca

En vivo: tremendo gol olímpico de Ángel Di María para el empate de Central ante Boca

Policiales
Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza
Policiales

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza

La vida rota y la muerte con saña de una soldadita en una organización de drogas

La vida rota y la muerte con saña de una soldadita en una organización de drogas

Contrabando en el Correo Argentino: tres involucrados con prisión preventiva

Contrabando en el Correo Argentino: tres involucrados con prisión preventiva

Detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestran millones de pesos

Detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestran millones de pesos

La Ciudad
Quiénes son los visitantes confirmados para la Feria del Libro Rosario
La Ciudad

Quiénes son los visitantes confirmados para la Feria del Libro Rosario

Cómo está el pasajero internado en el Heca tras ser golpeado por cinco taxistas

Cómo está el pasajero internado en el Heca tras ser golpeado por cinco taxistas

La UNR despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

La UNR despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

Ganó un concurso en el viejo Canal 3 y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Ganó un concurso en el viejo Canal 3 y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa
Policiales

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Las facultades de Medicina de todo el país enfrentan un doble reclamo
Información General

Las facultades de Medicina de todo el país enfrentan un doble reclamo

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre está grave
La Ciudad

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre está grave

Detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestran millones de pesos
Policiales

Detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestran millones de pesos

Casi 4 mil inscriptos de todo el país para la subasta de bienes incautados al delito
Información general

Casi 4 mil inscriptos de todo el país para la subasta de bienes incautados al delito

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico
Policiales

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Romina Diez: Karina es la amenaza para gobernadores del establishment
politica

Romina Diez: "Karina es la amenaza para gobernadores del establishment"

Javkin rechazó el veto a la ley de ATN: No son capaces de cambiar una lamparita
Política

Javkin rechazó el veto a la ley de ATN: "No son capaces de cambiar una lamparita"

Después de 63 años de espera, se juró la nueva Constitución de Santa Fe

Por Thamina Habichayn
Política

Después de 63 años de espera, se juró la nueva Constitución de Santa Fe

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe
Policiales

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Pusieron en valor la capilla del cementerio municipal San Lorenzo de Villa G. Gálvez
La Región

Pusieron en valor la capilla del cementerio municipal San Lorenzo de Villa G. Gálvez

Presuntas coimas en Discapacidad: renunciaron los abogados de Spagnuolo
politica

Presuntas coimas en Discapacidad: renunciaron los abogados de Spagnuolo

Industriales santafesinos pidieron un plan productivo y alertaron por los empleos
Economía

Industriales santafesinos pidieron un plan productivo y alertaron por los empleos

Zona oeste: quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos
La Ciudad

Zona oeste: quisieron usuparle la casa pero la recuperó gracias a los vecinos

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo
La Ciudad

Marcha federal universitaria en Rosario: horarios y recorrido del reclamo

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario
La Ciudad

Ya no es gratis la vacuna contra la fiebre amarilla: dónde inocularse en Rosario

Pullaro: Con el tiempo la gente va a ir incorporando los cambios de la nueva Constitución
Política

Pullaro: "Con el tiempo la gente va a ir incorporando los cambios de la nueva Constitución"

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña
La Ciudad

El cruce de peatonales será escenario de un concierto de la Escuela Orquesta de Ludueña

Vassalli: masiva marcha en Firmat en defensa de la fábrica de cosechadoras
Economía

Vassalli: masiva marcha en Firmat en defensa de la fábrica de cosechadoras